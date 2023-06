Actualités du football EN DIRECT: Arsenal prépare une nouvelle offre pour Rice, la dernière prise de contrôle de Man United, les exigences de Caicedo de Brighton, la star féminine anglaise Russo en mouvement

Voici la déclaration complète de Manchester United sur le départ d’Alessia Russo…

« Manchester United peut confirmer qu’Alessia Russo quittera le club de football à la fin de son contrat fin juin.

« L’internationale anglaise a rejoint United à l’été 2020 et a fait ses débuts en compétition lors de notre victoire 5-2 en Super League féminine à Birmingham City en septembre de la même saison. Alessia a marqué son premier but lors de notre victoire 3-0 en championnat contre Brighton et Hove Albion au Leigh Sports Village en octobre 2020.

« Alessia a ensuite fait 59 apparitions dans toutes les compétitions en tant que Rouge, marquant 26 buts au passage. Son passage au club s’est soldé par une saison 2022/23 record pour United Women, l’équipe terminant deuxième de la WSL, obtenant pour la première fois la qualification pour la Ligue des champions et se qualifiant pour notre première finale de la FA Cup féminine.

« Tout le monde au club de football tient à remercier Alessia pour son service et lui souhaite bonne chance pour l’avenir. »