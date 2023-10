Actualités du football en direct : abandon de la Belgique contre la Suède, mises à jour sur le rachat de Manchester United, préparation de l’Angleterre contre l’Italie

Aucun projet de retraite

Après deux demi-tours à la retraite, Kyle Walker souhaite rester « pour toujours » dans l’équipe anglaise alors qu’il assume son rôle d’homme d’État aîné d’une équipe unie.

Le joueur de 33 ans est sans doute dans la forme de sa vie après avoir aidé Manchester City à remporter le triplé la saison dernière.

Bien qu’il entre au crépuscule de sa carrière, Walker reste un pilier d’une équipe anglaise qui peut sceller la qualification pour l’Euro 2024 avec deux matchs à jouer avec un match nul ou mieux contre l’Italie à Wembley mardi soir.

À condition qu’il reste en forme, Walker est pratiquement assuré d’avoir une place dans l’équipe de Gareth Southgate l’été prochain après que le sélectionneur anglais a révélé le mois dernier qu’il avait dû convaincre à deux reprises l’arrière droit de repenser sa retraite internationale.

Maintenant qu’il est fermement sur la scène dans un avenir prévisible, Walker insiste sur le fait qu’il n’a pas l’intention de s’en aller de si tôt.

« Je vais continuer pour toujours », a-t-il répondu avec un sourire lorsqu’on l’a interrogé sur ses projets.

« Rien n’a changé », a-t-il ajouté.

« Quand vous avez participé à des tournois majeurs et que vous y êtes arrivés et que vous y êtes presque, et peut-être que j’ai dit des choses qui (étaient basées) plus sur l’émotion que sur la réflexion.

« Quand le moment sera venu, le moment sera venu et je prendrai ma retraite. Cela arrivera parce que je ne rajeunis pas. Mais je me sens toujours bien quand je sens que je peux offrir quelque chose à l’équipe de temps en temps. le champ.

« Je pense que j’ai probablement la tâche la plus difficile de l’équipe avec le calibre des joueurs qui sont à mes côtés avec Trent (Alexander-Arnold), Tripps (Kieran Trippier), Reece James, Ben White, (Aaron) Wan. -Bissaka.

« Il y a beaucoup de choses dans cette équipe dans lesquelles nous pourrions tous intervenir et bien faire, donc parfois la vieille garde doit quitter le trône et le donner aux nouveaux – mais je me sens toujours bien. »