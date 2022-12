Actualités du divertissement : Shah Rukh Khan fera la promotion de Pathaan lors de la finale de la FIFA 2022 ; Jacqueline Fernandez répond à Nora Fatehi [Watch Video]

Enveloppe de nouvelles de divertissement : L’atmosphère constamment remplie de buzz a réchauffé les rues de Bollywood ces jours-ci. Les téléspectateurs gardent également leurs oreilles collées à la télévision pour entendre ces nouvelles brûlantes. Et cette fois, Bollywood n’a pas non plus déçu les fans. Les contes épicés les uns après les autres ont beaucoup amusé le public. Le teaser de Tu Jhoothi ​​Main Makkaar, avec Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor, a été publié. C’est la première fois que ces deux acteurs travaillent ensemble. Depuis la sortie de la nouvelle chanson du film Pathaan de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, les fans sont devenus fous. Maintenant, la nouvelle mise à jour est que l’équipe derrière Pathaan peut promouvoir son prochain film dans la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Du combat de Jacqueline-Nora au roi de Bollywood, Shah Rukh Khan, regardez un récapitulatif du sujet brûlant dans cette vidéo. Regarder la vidéo.