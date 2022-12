Actualités des transferts du Celtic: Alistair Johnston rejoint les champions écossais au milieu des doutes sur l’avenir de Josip Juranovic et Giorgos Giakoumakis | Nouvelles du football

Le Celtic a conclu un accord pour signer l’arrière droit du CF Montréal Alistair Johnston, qui vient de terminer sa campagne de Coupe du monde avec le Canada.

Sky Sports News comprend que les champions écossais paieront des frais initiaux d’environ 3,5 millions de livres sterling pour le joueur de 24 ans, alors qu’ils poursuivent leur travail avant la fenêtre de transfert de janvier.

Après avoir annoncé la nouvelle, le manager du Celtic Ange Postecoglou a déclaré : “Je suis ravi. C’est quelqu’un que nous avons identifié assez tôt comme quelqu’un que nous pensons pouvoir ajouter à notre club.

“Il a eu un cheminement de carrière intéressant où il a dû travailler très dur pour arriver là où il est, et nous sommes très heureux de conclure l’accord et sachant qu’il allait à la Coupe du monde, je pense qu’il a bien performé là-bas aussi.

“Il a vraiment envie de se présenter et de franchir la prochaine étape de sa carrière, et je pense qu’il conviendra parfaitement à notre vestiaire, et il ajoutera certainement quelque chose à notre football également.

“Il a principalement joué du côté droit de la défense, au poste d’arrière central ou d’arrière droit. Il est très bon techniquement, très bon en avant et aussi un très bon compétiteur et il ne se soucie pas des aspects physiques du jeu, et comme J’ai dit, je pense qu’il va ajouter quelque chose à notre club.”

Johnston, qui a participé aux trois matchs du Canada au Qatar, a été interrogé lors d’une conférence de presse sur son lien avec le Celtic.

Johnston (à droite) a disputé les trois matchs de la Coupe du monde du Canada





“Écoutez, c’est évidemment quelque chose qui, je pense, enthousiasme tous les footballeurs”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est l’une des bases de fans les plus passionnées au monde. C’est un club que même les gens qui ne suivent pas le football savent de qui il s’agit.

“Alors oui, je viens de me connecter avec eux – mon téléphone a explosé, il a littéralement cassé mon téléphone en fait.”

Les meilleurs joueurs pourraient partir en janvier

Josip Juranovic est sous contrat au Celtic jusqu’en 2026





L’arrière droit actuel de premier choix, Josip Juranovic, pourrait quitter le Celtic en janvier après l’échec des pourparlers sur un nouvel accord.

Il est entendu que les pourparlers reprendront lorsque le joueur de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2026, reviendra du Qatar, la Croatie s’étant qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition.

Giorgos Giakoumakis était le co-meilleur buteur de la Premiership écossaise la saison dernière





Sky Sports Nouvelles comprend que les pourparlers sont également au point mort sur un nouveau contrat pour Giorgos Giakoumakis.

L’attaquant grec, qui est également sous contrat pour trois ans et demi supplémentaires, pourrait également partir dans la fenêtre de transfert si un accord amélioré ne peut être conclu.

Postecoglou a déclaré: “Pour le moment, tout ce que je vois, ce sont les joueurs ici qui s’entraînent et s’engagent envers nous en tant que club de football et c’est tout ce qui me préoccupe.

“En ce qui concerne leurs contrats, ils ont des représentants et ils traiteront avec le club. S’il y a des problèmes, ils tomberont sur mon bureau mais, pour moi, ils sont plus en retrait.

“Ce qui est important pour moi, c’est ce que je vois tous les jours. Si ce que je vois me satisfait, alors tout va bien. Si je ne le suis pas, je m’en occuperai alors.

Giakoumakis a été le co-meilleur buteur de la Premiership écossaise la saison dernière avec 13 buts en 21 apparitions.

Signatures début janvier

Le Celtic a signé Yuki Kobayashi avant le mercato de janvier





Postecoglou s’est engagé à être “agressif” sur le marché des transferts le mois prochain et a insisté sur le fait qu’il était prêt à d’éventuels départs.

Le club a déjà confirmé que le défenseur central de Vissel Kobe, Yuki Kobayashi, a conclu un contrat de cinq ans et rejoindra officiellement en janvier.

Le joueur de 22 ans a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers après la fin de la saison de la J-League.

Il devient le cinquième joueur japonais à rejoindre l’équipe de Postecoglou après Kyogo Furuhashi, Daizen Maeda, Reo Hatate et Yosuke Ideguchi à Glasgow.