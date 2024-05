Actualités des transferts de Manchester United en direct – Offre de 55 millions de livres sterling préparée, Kieran McKenna « contact »

Avant le match de ce soir à Old Trafford, nos journalistes de United ont donné leur avis sur la façon dont ils pensent que les Reds devraient s’aligner pour la visite de Newcastle United.

Voici leurs sélections :

Samuel Luckhurst :

Casemiro ne peut pas jouer en défense centrale, mais tout le monde l’a dit avant le match contre Arsenal. Si Willy Kambwala est en forme, il devrait jouer à côté de Jonny Evans. Aaron Wan-Bissaka a joué de manière si incompétente à l’arrière droit et à l’arrière gauche que ce serait une bouffée d’air frais et une réussite d’avoir Harry Amass dans le onze de départ.

Sofyan Amrabat mérite de continuer au milieu de terrain aux côtés de Kobbie Mainoo et Bruno Fernandes doit remplacer Scott McTominay en tant que n°10. Si Amad est en forme, alors il doit également garder sa place avec Rasmus Hojlund à la pointe de la flèche.

Tyrone Marshall :

Le retour de Martinez dans l’équipe est un coup de pouce majeur pour United, mais il ne peut pas commencer après n’avoir pas joué depuis février. Casemiro ne devrait pas non plus commencer, donc si ma forme physique le permet, j’irais avec Evans et Kambwala en défense.

Pas de Casemiro à l’arrière et pas de Casemiro au milieu de terrain. Amrabat a bien fait ce week-end et a ajouté un peu de sécurité au milieu de terrain. Cela pourrait être un rôle précieux en finale de coupe, il doit donc continuer à renforcer sa confiance. Si Fernandes est en forme, je le ferais remplacer Mainoo, qui semble avoir besoin de repos.

Il en va de même pour le Garnacho. Rashford est un autre combattant pour être en forme, mais s’il l’est, il peut commencer, avec Amad gardant sa place et Hojlund au milieu.

Georges Smith

Si United est suffisamment convaincu que Martinez est suffisamment en forme pour commencer, il devrait le faire. C’est un match énorme et Ten Hag doit pouvoir faire appel à ses meilleurs joueurs.

Amrabat mérite de conserver sa place au milieu de terrain après une performance animée contre Arsenal. Fernandes, s’il est en forme, devrait être rappelé et débuter dans la place de milieu de terrain la plus avancée. Mainoo devrait compléter le trio de milieu de terrain.

En attaque, Amad mérite de conserver sa place après une performance accrocheuse dimanche. Il devrait être rejoint en attaque par Alejandro Garnacho, également inventif contre Arsenal, et Hojlund.