Actualités des parcs à thème d’Halloween : Disney, Universal Studios, plus

De Los Angeles et Las Vegas, A nouveau York Ville et Orlando – Halloween bat son plein dans tout le pays, et ce n’est même pas le cas. Octobre encore.

C’est la saison des fantômes, goules! Alors que Parcs Disney et Universal Studios HHN a déjà organisent leurs fêtes et leurs repaires depuis quelques semaines, maintenant il est temps pour les conteurs d’horreur immersifs et macabres de briller. À Los Angeles Illusion revient avec un plus grand-atteint la performance en quelque sorte pour la pièce interactive de cette année. Nouveau sur la scène est Ange de lumière à théâtre historique de Los Angeles, qui possède le cinéma emblématique avec une histoire terrifiante à laquelle vous pouvez participer—et survivez, si vous avez de la chance. À New York, créateurs immersifs Ne dormez plus débute un nouveau spectacle, Hypnotique, et annoncer un Côté Halloween-événement de quête. Et à Las Vegas, vous pouvez vous aventurer dans le monde de Stephen King Il et le récent Warner Frères. adaptations cinématographiques dans attraction de la salle d’évasion Échapper à cela.

Si vous n’êtes pas là pour les événements d’Halloween, nous avoir des nouvelles de Meow Wolf, ainsi que Bleu vivre une expérience immersive dans les emplacements des camps.

