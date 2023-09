Actualités des équipes de la Ligue des champions, compositions et plus encore aujourd’hui

Newcastle United prendre en charge AC Milan lors de leur match d’ouverture de la saison 2023/24 Ligue des champions quand ils se rendront à San Siro cet après-midi. Eddie HoweLes hommes de n’ont pas participé à la phase de groupes de l’élite européenne depuis la saison 2002/03, il y a plus de 20 ans.

Leur groupe comprend également le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue 1, et le Borussia Dortmund de la Bundesliga, dans ce qui a été surnommé le groupe de la mort. Newcastle entre dans le tournoi en tant qu’outsider, mais s’est montré suffisamment prometteur et capable sous Howe pour prouver qu’il constitue une menace crédible pour les plus grandes équipes.

Milan n’a perdu qu’un seul de ses 13 derniers matches de compétition en tant qu’équipe locale mais, alors que Newcastle a mis fin à une série de trois défaites avec une victoire sur Brentford ce week-end, ses hôtes ont été lourdement battus ce soir par son rival local, l’Inter Milan, et espèrent répondre avec victoire sur les Pies.

AC Milan contre Newcastle en direct

L’AC Milan accueille Newcastle pour un affrontement en phase de groupes de la Ligue des Champions

Le coup d’envoi à San Siro est à 17h45

Newcastle dispute sa première campagne de Ligue des Champions depuis 20 ans

Changements dans l’équipe de Newcastle

16h34 , Mike Jones

Eddie Howe apporte trois changements à l’équipe de Newcastle qui a battu Brentford en Premier League ce week-end. Sandro Tonali, Alexander Isak et Jacob Murphy arrivent tous avec Elliot Anderson, Harvey Barnes et Callum Wilson qui abandonnent.

Composition de Newcastle

16h32 , Mike Jones

Eddie Howe a nommé son premier onze de départ en Ligue des champions. Voici à quoi cela ressemble :

Newcastle XI : Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali, Murphy, Gordon, Isak

Eddie Howe insiste sur le fait que l’arrivée retardée de Newcastle à Milan n’est « pas grave »

16h25 , Mike Jones

Eddie Howe a insisté sur le météo ce qui a retardé Newcastlel’arrivée dans Italie ne fera pas dérailler leur Ligue des champions aventure.

La mission européenne du club n’a pas connu un début des plus prometteurs lorsque, ayant bénéficié d’une dispense spéciale pour s’entraîner à Tyneside lundi matin plutôt qu’à San Siro plus tard dans la journée, ils sont restés sur le terrain pendant plus de deux heures.

Cependant, s’exprimant lors d’une conférence de presse qui a finalement débuté vers 21 heures, heure locale, alors qu’elle était initialement prévue à 19 heures, Howe s’est montré catégorique en préparant une rencontre d’ouverture difficile avec AC Milan ne serait pas gêné de ce fait.

Prédiction AC Milan vs Newcastle

16h20 , Mike Jones

L’AC Milan est un adversaire délicat en Ligue des champions et voudra rebondir après sa défaite dans le derby ce week-end.

Ils tenteront d’utiliser l’atmosphère de San Siro à leur avantage, mais Newcastle, soutenu par la perspective de jouer à nouveau en Europe, aura suffisamment de qualités pour les tenir à distance pour une mince victoire ou, plus probablement, un match nul. .

Milan AC 1-1 Newcastle

Compositions prévues pour l’AC Milan contre Newcastle

16h15 , Mike Jones

Milan AC : Maignan ; Calabre, Tomori, Kjaer, Hernandez ; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek ; Chukwueze, Giroud, Léao

Newcastle XI : Pape ; Trippier, Schar, Botman, Brûler ; Longstaff, Tonali, Guimaraes ; Gordon, Isak, Barnes

Quelle est l’actualité de l’équipe ?

16h11 , Mike Jones

L’AC Milan est privé de son défenseur central Pierre Kalulu en raison d’un problème à la cuisse tandis qu’Ismael Bennacer continue de se remettre d’une opération au genou. Fikayo Tomori a été suspendu pour la défaite de Milan contre l’Inter ce week-end, mais devrait revenir directement dans le onze de départ pour le match de ce soir.

Sandro Tonali de Newcastle reviendra à San Siro malgré un coup alors qu’il était en service international. Il était sur le banc lors de la victoire contre Brentford, mais devrait jouer pour les hommes d’Eddie Howe ce soir. Joe Willock et Emil Krafth sont absents en raison de blessures respectives au mollet et au genou tandis que Joelinton (genou) est également absent.

Comment regarder l’AC Milan contre Newcastle

16h06 , Mike Jones

Le match débutera à 17h45 BST le mardi 19 septembre à San Siro en Italie.

L’AC Milan vs Newcastle sera diffusé en direct sur TNT Sports 1 avec une couverture à partir de 17 heures. Il sera diffusé en direct sur l’application Discovery+ et sur le site Web de bureau pour les abonnés.

Milan AC contre Newcastle

16h01 , Mike Jones

Bonjour et bienvenue à Les Indépendants couverture de l’action de la Ligue des Champions de ce soir.

Newcastle est de retour dans le grand bain après sa quatrième place en Premier League la saison dernière et les hommes d’Eddie Howe sont jetés dans le grand bain avec un déplacement à San Siro pour affronter l’AC Milan.

Cela fait 20 ans que Newcastle n’a pas joué dans l’élite européenne, mais sous Howe, ils se sont montrés suffisamment prometteurs pour tenir tête à leurs adversaires plus expérimentés.

La rencontre de ce soir devrait être intéressante et si Newcastle gagne, cela leur donnera un énorme coup de pouce avant d’affronter le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund plus tard en phase de groupes.

Nous aurons toute la préparation, les nouvelles de l’équipe et les mises à jour avant le coup d’envoi à 17h45, alors restez dans les parages.