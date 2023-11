Actualités des Badgers : trois points à retenir de la victoire contre l’État de l’Arkansas

Les Badgers du Wisconsin ont commencé leur saison en beauté, battant les Red Hawks de l’Arkansas State 105-76, soit le plus grand nombre de points qu’ils ont marqués sous l’ère Greg Gard, dépassant leurs efforts en 2018 contre Savannah State, où ils ont perdu 101 points. .







Dans la victoire, les Badgers ont effectué une forte rotation, affrontant 12 joueurs en première mi-temps, avec quatre marquant à deux chiffres ce jour-là.

Chucky Hepburn a ouvert la voie avec 20 points, tandis que l’attaquant de transfert AJ Storr en a marqué 15 et le garde de première année John Blackwell en a marqué 12 à leurs débuts.

Voici trois points à retenir de la victoire 105-76 des Badgers contre l’Arkansas State.

La prise de décision de Chucky Hepburn

La saison dernière, au sein d’une équipe manquant de points, le gardien Chucky Hepburn s’est souvent retrouvé dans des situations difficiles, ce qui a conduit à des prises de décision incohérentes, en particulier dans les moments critiques.

Même s’il n’y a pas eu de moment critique lundi, j’ai été satisfait de la prise de décision de Hepburn, car le gardien a démontré sa capacité à faire de bonnes passes, tout en faisant preuve d’agressivité.

En première mi-temps, j’ai senti qu’Hepburn semblait un peu plus passif, marquant six points à 3/5 aux tirs, mais recherchant constamment des coéquipiers, ce qui s’est mieux vu lorsqu’il a essayé de frapper Steven Crowl sur un pick and roll alors qu’il devrait probablement le faire. J’ai pris le lay-up.

Mais Hepburn a fait monter la pression pour commencer la seconde mi-temps, marquant sept points en début de match avec un tir en fondu hors du poteau, deux lancers francs et un trois points sans rendez-vous.

Hepburn a terminé la seconde mi-temps avec 14 points à 4/5 aux tirs, marquant de diverses manières, tout en distribuant bien le ballon pour quatre passes décisives en 12 minutes d’action.

Si les Badgers obtiennent cette version de Hepburn tous les soirs, leur attaque sera entre de bonnes mains.

Un record du Kohl Center

Lors de la victoire, les Badgers ont établi un record du Kohl Center de 105 points, battant le précédent record de 103 points le 19 novembre 2013.

Il n’y avait pas qu’un seul joueur, puisque les Badgers ont vu 12 joueurs marquer, dont quatre à deux chiffres : Chucky Hepburn (20 points), AJ Storr (15 points), Max Klesmit (14 points) et John Blackwell (12 points) .

Les points sont venus de diverses manières, puisque les Badgers en ont marqué 56 en première mi-temps… sans un seul panier à trois points.

Au lieu de cela, UW s’est concentré sur la peinture, frappant 22/34 de ses tirs et 12/18 de ses tirs francs, tout en ratant les trois tirs au-delà de l’arc.

Le récit a changé en seconde période, alors que les Badgers étaient encore plus chauds, réussissant 17/26 de leurs tirs et 6/9 à distance, terminant finalement avec 105 points.

Après que leur attaque ait eu du mal à marquer la saison dernière, il est bon de voir le Wisconsin trouver le panier de diverses manières et créer un certain nombre de tirs ouverts sur le terrain.

Ils devront le reproduire contre des défenses plus coriaces, mais c’était définitivement un bon début pour l’offensive des Badgers.

Les nouveaux gars

On l’a vu lors du match hors-concours, mais les nouveaux visages des Badgers allaient jouer un rôle assez important cette année.

Cela s’est également produit contre l’Arkansas State, puisque les Badgers ont vu AJ Storr marquer 15 points, dont neuf en début de match, frappant tout ce qui lui était donné.

De plus, John Blackwell en a inscrit 12, tandis que Nolan Winter était un parfait 3/3 sur le terrain.

La capacité de Storr à trouver son tir est impressionnante. Les Badgers manquaient de créateurs du côté offensif la saison dernière et ajoutent maintenant un joueur qui, je crois, finira comme meilleur buteur de l’équipe en 2023.

L’ailier a également obtenu un vol et un blocage du côté défensif, tout en enregistrant une belle passe décisive à l’extérieur pour un panier à trois points de Max Klesmit.

On comptera sur Storr pour être un buteur efficace et une bougie d’allumage pour les Badgers, et il a poursuivi cela avec sa performance de lundi.

Blackwell a été particulièrement impressionnant, mettant en valeur son QI lors d’un excellent début pour la première année.

Le gardien a eu un impact immédiat, coupant pour un panier, tout en étant victime d’une faute sur un retrait au bord de possessions consécutives.

De plus, Blackwell a fait preuve d’une véritable confiance en tirant le ballon, en frappant deux et trois points profonds, tout en se faisant commettre une faute lors d’une autre tentative.

Ce sera un processus d’apprentissage pour la première année, comme pour tout jeune joueur, mais Blackwell a toujours fait preuve d’une grande ténacité, tandis que son QI continue d’être visible sur le terrain.

Il n’est pas surprenant qu’il ait rapidement gagné la confiance de l’entraîneur-chef Greg Gard en tant que deuxième gardien à sortir du banc.

Nolan Winter a également réalisé un départ impressionnant en 15 minutes, marquant ses trois paniers pour six points, tout en accumulant sept rebonds en 15 minutes d’action.

Il a été le premier joueur à sortir du banc des Badgers et sert probablement de meilleur attaquant pour remplacer Steven Crowl et Tyler Wahl.

Les Badgers avaient besoin d’une certaine puissance de feu après les problèmes de la saison dernière, et ils l’ont avec leurs nouveaux visages.

En savoir plus