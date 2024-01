Actualités des Badgers : notes contre les Spartans de l’État du Michigan

Les Badgers du Wisconsin ont battu les Spartiates de l’État du Michigan 81-66 jeudi, réalisant l’une de leurs meilleures performances de la saison lors d’une victoire à deux chiffres.

Dans la victoire, le Wisconsin a marqué 43 points en première mi-temps dans une solide mi-temps offensif avant de maintenir Michigan State à 38 pour cent de tir en seconde période, gagnant finalement par 15 dans une victoire bien équilibrée.

Avec une fiche de 16-4, les Badgers détiennent désormais une séquence de trois victoires consécutives avant une semaine difficile à venir.

Mais d’abord, voici mes notes pour les Badgers contre Michigan State.

Infraction : A

La performance offensive des Badgers ce vendredi contre Michigan State a été incroyable.

AJ Storr a marqué 24 points, ajoutant trois tirs à trois points et atteignant la ligne des fautes pour huit tentatives de lancer franc.

Steven Crowl est arrivé en tête, atteignant sa place dans la peinture pour cinq seaux de peinture. Il a également réussi un trois au milieu de la seconde période.

Depuis le banc, Connor Essegian et Nolan Winter ont chacun largué deux bombes en profondeur. John Blackwell est également arrivé avec 5 points cruciaux. Ces points de banc étaient importants et ont donné un coup de pouce à l’offensive des Badgers lorsqu’ils en avaient besoin vers la fin de la première mi-temps.

Essegian a terminé la soirée avec 8 points, mais a encore une fois été un peu fragile en défense, commettant trois fautes. Cette attaque aurait dû être un A+, mais ils ont connu quelques moments difficiles en première et en seconde période.

Un gros raté s’est produit environ 12 minutes après le début de la seconde lorsque les Badgers ont connu une séquence de près de cinq minutes sans but. Alors que la défense et la grosse avance ont réussi à amortir l’absence de score, ce genre de points sans but montre que les Badgers doivent trouver un moyen de trouver une bougie d’allumage pour lancer cette attaque, comme ils l’ont fait dans d’autres parties de la jeu. Un autre attribut important est d’obtenir ces trois points des grands hommes Crowl et Winter.

Faire un gros étirement et permettre à l’offensive de passer par le poste élevé a été très efficace pour les Badgers. S’ils peuvent continuer sur cette lancée grâce au bon jeu des grands, les Badgers continueront d’être une force offensive à l’approche du mois de mars.

Défense : A

La défense des Badgers a été excellente ce soir, se montrant performante quand cela comptait et continuant à jouer sa défense dure et agressive.

Bien que Chucky Hepburn n’ait pas joué un bon match offensivement en tant que buteur, il a été énorme en défense, en particulier lorsqu’il protégeait le gardien vedette de Michigan State, Tyson Walker.

Hepburn l’a limité à seulement 11 points et a réalisé un record de 3 interceptions. L’intensité et le dynamisme apportés par Hepburn en défense ont stimulé toute l’équipe.

Ce qui m’a vraiment marqué, c’est la chimie avec laquelle joue cette défense, montrant ses rotations au bon moment avec des joueurs toujours au bon endroit. Ils ont réussi à pousser Michigan State à réaliser de mauvais tirs tard dans le temps de jeu. Il y a eu encore une fois certaines courses où la défense a eu du mal à s’arrêter, la plus longue aujourd’hui étant sur 6 possessions consécutives. Heureusement, lorsque la défense était en difficulté, l’offensive roulait et ces périodes étaient rares.

Une fois de plus, les Badgers roulaient sur le jeu complémentaire.

Entraînement : A

Les rotations dans ce match et le plan de jeu global étaient parfaits.

Le plan visant à limiter Tyson Walker était clair, Chucky Hepburn le récupérant presque après la moitié du terrain et le collant comme de la colle.

Cela a clairement fonctionné, Walker terminant le match avec 11 points et seulement quatre en première mi-temps. Offensivement, le plan était d’atteindre la peinture et d’aspirer cette défense pour observer le périmètre, ce qui a également fonctionné.

Au début du match, Crowl a réussi à réussir à l’intérieur et cela a fait peur aux Spartans, les obligeant à déplacer leur défense en fonction du grand homme des Badgers et en amenant parfois des équipes doubles.

Cela a conduit à des tirs ouverts sur le périmètre, qui ont été repoussés par AJ Storr, Connor Essegian et Nolan Winter.

L’entraîneur-chef Greg Gard a fait un excellent travail en donnant leurs minutes aux partants et en mettant quelques bougies d’allumage pour lancer la production offensive. Alors que Winter et Blackwell jouent bien cette saison, ils fournissent des minutes utiles en dehors du banc et évoluent dans leurs rôles. Avec le meneur de jeu suppléant Kamari McGee absent en raison d’une blessure, Connor Essegian a vu quelques minutes de plus et a capitalisé avec deux gros trois et un joli sauteur sur le dribble du coin.

Grâce au jeune noyau des Badgers qui fournit des minutes et des points précieux, les partants sont capables de jouer plus sans stress et de simplement jouer leur jeu. Cet équilibre va être très important pour le succès de l’équipe pour le reste de la saison.