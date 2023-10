Les Badgers du Wisconsin ont subi une dure défaite 24-10 contre les état de l’Ohio Buckeyes samedi, se battant dur des deux côtés jusqu’au quatrième quart-temps, mais échouant finalement sans suffisamment de puissance de feu offensive lors de la défaite.







C’était encore plus difficile pour les Badgers compte tenu de leurs problèmes de blessures, car le porteur de ballon Braelon Allen et le receveur Chimere Dike ont tous deux subi des blessures au bas du corps qui les ont gravement limités en seconde période.

Allen n’a joué que 25 snaps, se blessant à la jambe gauche lors du dernier jeu offensif de la première mi-temps, se blessant sur un terrain sur la ligne d’un mètre de l’Ohio State.

Après le jeu, le porteur de ballon a dû être aidé par deux entraîneurs et a quitté le terrain avec précaution. Il a ensuite été vu dans une botte de marche au cours de la seconde période.

Après le match, l’entraîneur-chef Luke Fickell n’a eu aucune mise à jour sur les blessures de son porteur de ballon et a partagé que sa décision de marquer le panier lors d’un touché ne dépendait pas de la santé d’Allen dans cette situation.

“Je n’ai pas de mise à jour”, a déclaré Fickell à propos de son porteur de ballon. “Non, je ne savais même pas, pour être honnête avec vous, s’il était en panne pendant un moment ou s’il serait capable de se relever et de jouer la pièce suivante.”

« Nous avons pris la décision ou j’ai pris la décision dans ma tête que nous avions besoin de marquer des points. Je nous ai mis dans une mauvaise situation, je n’ai pas demandé de temps mort, puis nous nous sommes retrouvés avec un panier que nous ne voulons probablement pas tenter à 54 mètres.

Le porteur de ballon Jackson Acker a précisé qu’il s’agissait probablement d’une entorse à la cheville pour Allen après le match, partageant cependant sa conviction que le titulaire ne serait pas là trop longtemps ; le statut de la semaine prochaine est toujours en suspens.

“Oui, je lui ai parlé brièvement”, a déclaré Acker à propos d’Allen. «Je ne veux pas parler pour lui et je n’ai pas tous les détails, mais oui, je ne pense pas qu’il va être absent trop longtemps. Mais oui, je ne sais pas s’il sera de retour la semaine prochaine.

Ailleurs, les Badgers ont également perdu le receveur Chimere Dike à cause d’une blessure à la jambe droite, ce qui semble se produire à la fin de son retour de botté de dégagement de 35 verges qui a donné au Wisconsin le ballon sur la ligne des 36 verges de l’Ohio State au premier quart.

La blessure de Dike semblait plus prometteuse, car le receveur des Badgers a été vu en train de courir sur la touche en seconde période, et même parfois dans le groupe offensivement, mais il n’est jamais revenu au match, avec le remplaçant Vinny Anthony.

Fickell n’a pas non plus eu beaucoup de nouvelles sur Dike, mais a souligné que certains des plus jeunes gars devraient intensifier leurs efforts si la blessure persiste un peu, ainsi que le meilleur joueur Bryson Green.

“Je ne sais pas”, a déclaré Fickell à propos du statut de Dike. «Je n’ai pas eu de nouvelles de lui. Allez vérifier ça ici. Donc je ne sais pas. Ces gars ont dû intensifier leurs efforts. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas si Quincy (Burroughs) a évidemment un rôle un peu plus important. Bryson (Green) probablement, vous l’avez vu un peu, ciblé un peu plus, ce que nous devons faire.

« Il y aura d’autres opportunités pour d’autres gars. C.J. Williams il va falloir intensifier, Quincy Burroughs, Vinny Anthony. Il va falloir qu’il y ait beaucoup d’autres gars en fonction de l’endroit où nous sommes.

