Actualités des Badgers : 3 points à retenir de la victoire 91-78 contre l’Indiana

Les Badgers du Wisconsin, numéro 11, ont terminé leur semaine sur une bonne note avec une victoire de 91-78 contre les Indiana Hoosiersgrâce à une performance de 26 points du gardien Max Klesmit, qui a réalisé un parcours incroyable avec 20 points consécutifs en seconde période.







Dans la victoire, les Badgers ont extrêmement bien tiré le ballon, réussissant 60 pour cent de leurs tirs, tout en tirant 48 pour cent depuis la ligne des lancers francs et 86 pour cent depuis la ligne des lancers francs, marquant un impressionnant 1,44 points par possession.

Défensivement, les Badgers ont permis à Indiana de tirer à 54 pour cent du terrain, grâce aux 28 points de Malik Reneau, mais leur frénésie offensive a gardé le match hors de contrôle pendant la majeure partie de la seconde mi-temps.

Voici trois points à retenir de la victoire 91-78 des Badgers contre les Indiana Hoosiers.

Mad Max (encore)

Vous connaissez tous le principe maintenant. Chaque fois que Mad Max sort, nous devons écrire une section là-dessus car il est généralement brûlant.

Mais aujourd’hui, c’était un niveau différent pour Max Klesmit, qui a marqué seul 26 points au total et 20 points consécutifs pour les Badgers en seconde période, ouvrant finalement le match pour le Wisconsin.

Dans notre aperçu, j’ai expliqué comment, même s’il était clair que le match allait être une bataille en bas, les Badgers avaient un avantage avec leurs gardes, et Max Klesmit a brillé, marquant la majorité de ses points en seconde période et terminant le match. jeu de tir 8/11 depuis le terrain et 5/7 sur trois.

Klesmit a désormais tiré 26/38 (68 %) sur le terrain et 14/20 (70 %) sur trois au cours de ses quatre derniers matchs, dont trois performances d’au moins 15 points.

La performance de Klesmit est la raison pour laquelle les Badgers sont une équipe différente de celle de 2022-23 ; ils ont plusieurs joueurs capables de créer leur propre tir, et cela s’est reflété dans une attaque extrêmement efficace cette saison.

Efficacité d’élite

Pendant l’intersaison, j’ai interrogé l’entraîneur-chef Greg Gard sur son attaque et son rythme, ce à quoi il a répondu en révélant que le facteur le plus important pour les Badgers cette saison était leur efficacité, plutôt que la vitesse à laquelle ils jouaient.

Jusqu’à présent, il a tout à fait raison, puisque les Badgers possèdent l’une des attaques les plus efficaces, avec 47 pour cent de tirs sur le terrain et 35 pour cent sur trois avant le match de vendredi.

Cependant, l’efficacité va plus loin que les pourcentages de réussite sur le terrain ; les Badgers atteignent la ligne des lancers francs à un rythme élevé et tirent un record du Big Ten à 77 pour cent depuis la ligne.

Ils ont récolté en moyenne plus de 1,2 point par possession lors de chacun de leurs cinq derniers matchs, où ils ont marqué jusqu’à 91 points et aussi bas que 71 points.

Beaucoup se demandent si les Badgers pourraient aligner une équipe compétitive avec leur style offensif, et l’entraîneur-chef Greg Gard prouve non seulement que c’est possible, mais que c’est également durable avec la façon dont le Wisconsin a joué cette saison.

Démarrage plus lent

Avec l’un des matchs les plus excitants pour les Badgers cette saison, je ne veux pas trop insister sur les points négatifs, mais il était intriguant que le Wisconsin ait connu un départ lent pour le deuxième match consécutif.

Indiana a rapidement pris une avance de 8-3, un peu comme l’avance de 12-2 de Penn State mardi, alors que les Badgers ont subi plusieurs revirements, tandis qu’AJ Storr n’a pas pu lancer son tir après quelques tentatives précoces.

Le Wisconsin, qui avait généralement été l’une des meilleures équipes en matière de revirements avant leurs deux derniers matchs, en a réussi trois au cours des 4,5 premières minutes du match, tout en semblant un peu mal en point offensivement.

Cependant, après le premier temps mort des médias, les Badgers se sont installés avec leur unité de banc, alors que John Blackwell a marqué sept points en peu de temps, tandis que Nolan Winter, Carter Gilmore et Kamari McGee ont bien joué leur rôle.

En quelques minutes, les Badgers ont rebondi, prenant une avance de 13-12, qui n’a fait que s’élargir à mesure que la première mi-temps se poursuivait.

Les Badgers ont commencé lentement lors de matchs consécutifs, ce qui est un problème, mais ils ont également bien réagi, et le match d’aujourd’hui a mis en valeur leur talent et leur profondeur sur le banc.

En savoir plus