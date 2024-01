Actualités des Badgers : 3 points à retenir de la victoire 81-66 contre Michigan State

Les Badgers du Wisconsin, n°13, ont terminé leur semaine sur une bonne note, battant les Spartiates de l’État du Michigan à domicile 81-66 dans une solide performance des deux côtés.

Dans la victoire, les Badgers ont tiré le ballon avec une bien meilleure efficacité, réussissant 50,9 pour cent de leurs tirs depuis le terrain et 36 pour cent sur les trois, avec une moyenne de 1,35 points par possession ce jour-là.

Défensivement, les Badgers ont permis aux Spartans de tirer à seulement 41,7 pour cent du terrain, alors que Michigan State a fini par marquer seulement 1,01 point par possession ce jour-là.

Voici trois points à retenir de la victoire 81-66 des Badgers contre les Spartans de Michigan State.

Chucky Hepburn

Chucky Hepburn n’a pas réussi un seul panier lundi jusqu’à la dernière minute, terminant avec 3 points dans la victoire des Badgers.

Alors pourquoi fait-il la chronique de ce soir ? Eh bien, la tâche principale de Hepburn vendredi n’était pas de prendre le relais offensivement, mais plutôt de rendre la vie aussi difficile que possible au garde de l’État du Michigan, Tyson Walker, et il y est parvenu.

Hepburn a limité Walker à 11 points sur 4/14 aux tirs, mais sa présence s’est fait sentir beaucoup plus profondément que la feuille de statistiques.

Hepburn est resté fidèle à sa mission dans une bataille épuisante, travaillant dur hors ballon pendant que Walker traversait les écrans, à la fois sur et hors du ballon, pour se libérer, mais rien n’est resté coincé.

La garde des Badgers a terminé avec trois interceptions, arrêtant ainsi le meilleur buteur et la principale bouée de sauvetage de Michigan State.

Si Walker est capable de fonctionner à son rythme normal, celui-ci est un jeu de balle beaucoup plus serré. Mais Hepburn faisait partie intégrante de l’approche défensive du Wisconsin, assumant la mission la plus difficile et jouant extrêmement dur de ce côté-là pour limiter l’impact de Walker.

Notation sur banc

Les Badgers ont connu une première mi-temps réussie, marquant 43 points avec 55,6 pour cent de tirs pour prendre une avance de neuf points à la mi-temps.

Cependant, ce fut un match serré pendant une bonne partie de la première mi-temps jusqu’à ce que le Wisconsin s’éloigne lentement avec une séquence de 11-6 en commençant avec 5:13 à jouer dans la période, où le banc des Badgers a pris vie.

Connor Essegian et Nolan Winter ont tous deux réussi un trois, tandis que John Blackwell a réussi un sauteur et un -1 converti au cours de cette séquence, ce qui a totalisé les 11 points.

Le banc a été crucial pour les Badgers dans celui-ci, puisque le groupe a marqué 22 points au total, contre seulement quatre pour les remplaçants de Michigan State.

Et cela est venu avec tous les partants du Wisconsin jouant au moins 29 minutes.

Connor Essegian a récolté huit points, marquant sur une paire de trois, ainsi qu’un autre joli sauteur de milieu de gamme pour terminer à 3/4 aux tirs.

Nolan Winter a également appuyé sur la gâchette sur une paire de trois, tandis que John Blackwell avait cinq points et Carter Gilmore trois.

C’est la différence avec l’équipe des Badgers de cette année ; ils sont beaucoup plus profonds que l’équipe de l’année dernière, ce qui leur permet de faire confiance à leur unité de sauvegarde en cas de besoin, et ils ont fait la différence lors du match de vendredi.

Défense de peinture

Les Badgers sont entrés dans ce match avec quelques questions défensives, car ils étaient avant-derniers du Big Ten en termes de placement de l’adversaire et de pourcentage de trois points, tandis que les Spartans étaient l’une des meilleures équipes de tir de la conférence, frappant plus de 47. pour cent de leurs tirs et 36 pour cent de leurs tirs à trois.

Eh bien, vendredi, le Wisconsin a limité Michigan State à seulement 66 points et 41,7 pour cent du terrain. C’est encore plus impressionnant si l’on considère que les Spartans ont tiré encore mieux à trois (42,9 %) qu’à l’intérieur de l’arc.

Les Badgers ont été phénoménaux avec leur défense de peinture, contestant de nombreux tirs après que Michigan State ait raté les regards ouverts tôt, ce qui a conduit à des opportunités difficiles pour les Spartans qu’ils n’ont finalement pas pu convertir.

Michigan State n’a tiré que 41,3 pour cent sur deux et n’a réussi que 12 lancers francs, tout en tirant un vilain 7/19 sur les lay-ups.

Les Badgers ont fait bouger les choses défensivement vendredi et ce fut une solide performance de ce côté-là, car l’équipe se dirige dans la bonne direction avant une semaine difficile contre le Nebraska et Purdue.