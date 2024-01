Actualités des Badgers : 3 points à retenir de la victoire 61-59 contre le Minnesota

Les Badgers du Wisconsin, n°13, ont commencé leur semaine avec un thriller, battant le Golden Gophers du Minnesota 61-59 sur la route mardi pour prolonger leur fiche à 15-4 cette saison.

Lors de la victoire, les Badgers ont eu du mal avec leur efficacité, ne tirant que 42,6 pour cent sur le terrain et 41,2 pour cent sur trois, avec une moyenne de 0,984 points par possession ce jour-là.

Défensivement, les Badgers ont permis aux Gophers de tirer 41,7 pour cent sur trois, dont 70 pour cent en profondeur en seconde période, bien que Minnesota n’ait pas non plus été très efficace sur le terrain, avec une moyenne de 0,922 points par possession.

Voici trois points à retenir de la victoire 61-59 des Badgers contre les Golden Gophers du Minnesota.

Victoire en match serré

Avant la victoire de mardi, les Badgers avaient battu chacun de leurs adversaires par un minimum de huit points, démontrant un niveau d’écart dans chacune de leurs victoires.

Mardi a montré que les Badgers pouvaient également éliminer les plus laids, ce que nous n’avons pas vu beaucoup au début de la saison, alors que les Badgers ont perdu leur dernier match « serré » dans une défaite 87-83 contre Penn State.

Ce n’était pas sûr, car le Wisconsin détenait une avance de 10 points à la mi-temps et menait jusqu’à 15 à un moment donné, mais les Badgers ont réussi à s’en sortir, obtenant plusieurs arrêts défensifs, tandis qu’AJ Storr a obtenu le libre. lancer une ligne pour les points de feu vert.

Les Badgers ont mis fin à leur séquence de cinq matchs consécutifs avec une moyenne d’au moins 1,2 point par possession, marquant seulement 61 points, ce qui était leur deuxième total le plus bas du match derrière leur défaite contre Providence.

Mais ce qui comptait, c’était qu’ils soient capables de se sortir du vilain jeu avec une victoire, en battant leurs rivaux dans la bataille frontalière.

Tir à trois points

Les deux équipes ont réalisé une moyenne de plus de 40 pour cent sur trois dans la soirée, le Wisconsin ayant tiré 41,2 pour cent en profondeur, tandis que le Minnesota a tiré 41,7 pour cent.

Cependant, leurs chemins pour atteindre ces chiffres étaient différents ; Le Wisconsin a réussi 50 pour cent de ses trois tirs en première mi-temps avant de connaître des difficultés significatives en seconde période, ne tirant que 28,6 pour cent sur trois.

Quant aux Gophers, ils ont réalisé un score de 3/14 en première mi-temps à distance, mais ont réussi chacun de leurs six premiers trois, tout en terminant la seconde mi-temps en tirant à 70 pour cent à distance.

Les Badgers avaient une défense suffisamment bonne pour maintenir le Minnesota à 59 points dans la soirée, mais il y a eu des difficultés inhérentes avec leur défense à trois points en seconde période qui ont permis au Minnesota de récupérer, ainsi que des seaux difficiles.

Les Gophers se sont révélés être l’une des équipes les plus dynamiques de la conférence, avec 33 pour cent de réussite sur trois, mais possédant clairement le talent nécessaire pour réussir une bonne soirée. Cela s’est concrétisé mardi puisque quatre joueurs différents avaient plusieurs trois.

Garçons de la ville natale

Tyler Wahl a été la star du spectacle mardi, marquant un sommet d’équipe de 16 points sur un tir à 6/7, tout en réalisant un certain nombre de tirs difficiles autour de la jante.

Ce fut un match complet pour l’attaquant, qui a récolté 16 points, quatre passes décisives, trois blocs et un vol en 33 minutes d’action.

Wahl, originaire du Minnesota, a peut-être disputé son dernier match contre les Gophers à la Williams Arena, et il est sorti dans la foulée.

De plus, Nolan Winter a connu quelques moments d’apprentissage, mais aussi de bonnes séquences lorsqu’il a quitté le banc pour le Wisconsin. Winter a obtenu un +5 en 11 minutes d’action, ce qui était la troisième note la plus élevée de l’équipe, et a marqué trois points sur un catch-and-shoot.

Les Badgers ont été un vivier de talents du Minnesota ces dernières années, et leurs deux gars ont eu la chance de montrer leurs talents dans leur État d’origine mardi.