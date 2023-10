Bal au B

ONEONTA — Un bal des barmans et une soirée costumée débuteront à 20 heures le samedi 28 octobre à la salle de bal B Side au 1 Clinton Plaza à Oneonta.

Selon un communiqué de presse, les boissons préparées par les barmans Amy Burnsworth, Alysa Howe, Josh Rumenapp et Scott Barton seront mises à l’épreuve.

Des prix seront décernés aux costumes jugés les plus sexy, les plus effrayants, les plus originaux, les meilleurs du spectacle et les meilleurs couples.

Des frais de couverture de 10 $ seront perçus à la porte.

Réservations de novembre

Ces Darn Cats devraient jouer du jazz et des standards américains à 19 heures le mercredi 8 novembre. Unclaimed Freight, jouant le meilleur des Grateful Dead, suivra à 21 heures le samedi 11 novembre. Rickety Fence jouera ensuite à 19 heures mercredi. , le 15 novembre, et Killdeer Trio monteront sur scène à 19 h le jeudi 16 novembre.

Visite www.facebook.com/BSideBallroom pour plus d’informations.

Exposition pour clôturer

WEST KORTRIGHT — L’exposition de Lanny Harrison « Earth Altars & Dancing Deities » restera disponible sur rendez-vous au West Kortright Center jusqu’au 3 novembre.

Selon un communiqué de presse, l’exposition est une série de collages réalisés au cours des cinq dernières années, à partir de calendriers, de revues scientifiques, de papier d’emballage, de cartes et de vieux papiers de dessin.

Comme le note l’artiste dans son communiqué, « le mélange d’images du monde avec des découpes et de la peinture permet une liberté d’expression, à la fois visuelle et poétique ».

Appelez le 607-278-5454 pour plus d’informations.

Pie à jouer

La bibliothèque de Middleburgh présentera Magpie, Greg Artzner et Terry Leonino, en concert à 16 h le dimanche 29 octobre.

Les réservations sont obligatoires et peuvent être effectuées en appelant Sonny Ochs au 518-827-4953.

Selon un communiqué de presse, depuis 1973, Leonino et Artzner ont apporté leur son et leur polyvalence au public du monde entier, allant de l’Americana traditionnelle et vintage aux compositions contemporaines et originales.

Avec deux voix fortes en harmonie et des arrangements instrumentaux, leur son est décrit comme puissant et émouvant.

Artistes du disque, chanteurs, auteurs-compositeurs, historiens de la musique, dramaturges, acteurs et militants sociaux primés, les deux hommes sont fiers d’être, comme Pete Seeger l’a dit à leur sujet, « … davantage de maillons dans la chaîne », consacrant leur vie et leur musique à quitter ce monde est un endroit meilleur.

L’événement a été rendu possible en partie grâce aux fonds publics du programme de décentralisation du Conseil des arts de l’État de New York, administré dans le comté de Schoharie par le Conseil des arts du comté de Greene faisant affaire sous le nom de CREATE, par le biais du programme de subventions communautaires.

La bibliothèque de Middleburgh se trouve au 323 Main St. à Middleburgh.