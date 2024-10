Actualités des 49ers : Pourquoi un échange entre Davante Adams et Brandon Aiyuk n’a pas de sens

Depuis l’arrivée de Kyle Shanahan en tant qu’entraîneur-chef, les 49ers de San Francisco n’ont jamais eu peur de poursuivre un grand nom via le libre arbitre ou le commerce. Cependant, les 49ers de NBC Sports Bay Area ont battu l’écrivain Matt Maiocco, qui a rapidement mis un terme à toute spéculation selon laquelle les Niners poursuivraient. Raiders de Las Vegas receveur large Davante Adams. Adams, bien sûr, demandé un échange plus tôt cette semaine et devrait être déplacé avant la date limite des échanges.

« Il semble que les 49ers soient toujours liés à ces gars-là », a déclaré Maiocco. 49ers maintenant avec la co-animatrice Jennifer Lee Chan. « Eh bien, voici un gars pour lequel je ne vois aucune raison ou possibilité que les Raiders envisagent de l’échanger aux 49ers ou que les 49ers soient prêts à abandonner ce qu’il faudrait pour obtenir Davante Adams. »

Mike Silver, chroniqueur du San Francisco Chronicle avait spéculé sur les Niners ont échangé Brandon Aiyuk contre Adams avant le commentaire de Maiocco, ce qui avait probablement alimenté certaines spéculations de fans auxquelles il répondait.

Au-delà du coût d’un déménagement de cette proportion à la mi-saison, ce serait également une décision de plafond salarial incroyablement problématique du point de vue des Niners. Tout échange Aiyuk-contre-Adams n’a de sens que si les Raiders sont si désespérés de sortir d’Adams et/ou veulent qu’Aiyuk suffisamment pour ajouter une valeur supplémentaire via des choix ou des joueurs.

KNBR a ajouté de l’huile sur le feu en reprenant une citation sélective de l’apparition à la radio du directeur général John Lynch qui impliquait une probabilité plus élevée de poursuite. Bien que Lynch ait dit « ne jamais dire jamais » et complimenté Adams en tant que joueur, il a également déclaré que le front office aimait le groupe de receveurs de l’équipe, et il a ajouté : « Et je ne ferai aucun commentaire sur un joueur en particulier, mais pour le moment, nous aimons où en est notre liste.

Adams a participé à trois matchs avec les Raiders cette saison. Il a enregistré 18 réceptions pour 209 yards et un touchdown. Cependant, il semble qu’il ait disputé son dernier match à Las Vegas. Malgré certaines spéculations, il ne semble pas qu’il enfilera un maillot des 49ers de si tôt.