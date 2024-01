Actualités des 49ers : Pourquoi le manque de respect envers Brock Purdy devient incontrôlable

Il est prudent de dire que le quart-arrière des 49ers de San Francisco, Brock Purdy, n’a pas connu le meilleur match de sa carrière lors de la ronde de division des séries éliminatoires contre les Packers de Green Baymême si son équipe s’est finalement imposée dans un match de 24-21.







En fait, on pourrait même dire que jusqu’aux six dernières minutes du match, le quart-arrière de première année des Packers, Jordan Love, dominait Purdy, alors que Green Bay semblait contrôler une grande partie du match.

Cependant, Purdy a livré sa prestation lorsque son équipe avait le plus besoin de lui dans l’embrayage et les 49ers se dirigent vers le Championnat NFC Jeu, où ils affronteront le Lions de Détroit dimanche soir au Levi’s Stadium.

Après le match, Purdy a fait l’objet de critiques de la part des médias nationaux à travers le pays pour sa mauvaise performance en séries éliminatoires, beaucoup tentant de faire des distinctions claires entre lui et les meilleurs quarts-arrières de la NFL tels que Patrick Mahomes, Josh Allen et Lamar Jackson.

Dans notre dernier épisode de podcast, nous avons discuté du match de division des 49ers avec les Packers, décomposant la performance de Purdy et pourquoi le discours devient incontrôlable à propos du quart-arrière de San Francisco.

La vidéo de l’émission est intégrée ci-dessus, tandis que l’audio est disponible ci-dessous.

Vous pouvez écouter The Rohan Chakravarthi Show sur Podcasts Apple, Spotifyou Youtube.

Tout au long de sa courte carrière dans la NFL, Purdy a été félicité, mais aussi avec hésitation en raison du casting d’élite que les 49ers ont placé autour de leur quart-arrière, ce qui amène beaucoup à faire échouer les réalisations du signaleur.

Malgré une année de calibre MVP pendant une grande partie de la saison, certains considéraient Purdy en dehors de l’échelon supérieur des quarts avant les séries éliminatoires, soulignant plutôt son match difficile contre les Ravens et son casting de soutien comme des raisons de douter contre le deuxième. quart-arrière de l’année.

Mais, comme Purdy l’a montré à maintes reprises cette saison, il est également responsable de l’évolution des 49ers vers l’une des principales offensives de la NFL, qui a pris de l’ampleur depuis qu’il a pris ses fonctions de quart-arrière partant.

Maintenant, les 49ers ont connu du succès du côté offensif du ballon pendant quelques saisons, d’où leur solide CV en séries éliminatoires, mais l’offensive a véritablement commencé à faire un énorme bond en avant lorsque Purdy et sa manière agressive ont pris le relais au poste de quart-arrière, ce qui a ouvert la voie. l’offensive pour couvrir toutes les profondeurs du terrain.

Maintenant, Purdy a fait face à quelques difficultés initiales, mettant parfois le ballon en danger en tant que jeune recrue, mais a vu un saut significatif entre l’année 1 et l’année 2, ce qui l’a fermement placé dans le niveau de « quarterback de franchise » des quarterbacks de la NFL. composé des 13-14 meilleurs signaleurs de la ligue.

En conséquence, les 49ers ont présenté leur attaque de passe la plus prolifique sous Shanahan, propulsant Brandon Aiyuk à une saison de 1 300 verges et une apparition dans la deuxième équipe All-Pro, tandis que George Kittle a connu sa première année de 1 000 verges depuis 2018 et Deebo Samuel également. était à 1 000 mètres de la mêlée.

Tout cela s’est produit alors que les 49ers restaient extrêmement équilibrés, dirigeant le football au deuxième rang le plus élevé de la NFL, juste derrière les Corbeaux de Baltimorequi, par coïncidence, possède le probable MVP de la ligue cette saison, Lamar Jackson.

La clé de l’offensive de San Francisco en 2023 a été efficacité. Dans le jeu de passes, Purdy mène la ligue en verges par tentative de passe, tout en se classant parmi les cinq premiers dans plusieurs autres catégories. Brandon Aiyuk est l’un des receveurs les plus efficaces par parcours, tandis que Christian McCaffrey est le meilleur coureur de la ligue (5,4 verges par course) et le meilleur marqueur de touché (21).

Maintenant, le plus gros problème avec le discours autour de Purdy, surtout à l’approche des séries éliminatoires, ce sont les comparaisons entre lui et les meilleurs quarts de la ligue : Patrick Mahomes, Josh Allen et Lamar Jackson.

De nombreux analystes nationaux ont cherché à minimiser les réalisations de Purdy en ne le plaçant pas au même niveau que les autres quarts d’élite, mais cela ne devrait pas du tout être un argument.

Purdy n’est pas aussi bon que ces trois meilleurs quarts-arrières. Il n’a pas un CV aussi complet, alors que leurs caractéristiques qui se sont traduites dans la NFL sont meilleures.

Cependant, peu importe qu’il ne soit pas eux, et Purdy l’a même reconnu.

« Lamar Jackson et Josh Allen, ces gars sont géniaux mais je ne suis pas eux et ils ne sont pas moi. Je sais qui je suis,” Purdy a déclaré lors d’une récente conférence de presse.

En entrant dans les séries éliminatoires, j’ai classé Purdy comme mon sixième meilleur quart-arrière encore en course, le plaçant derrière Mahomes, Allen, Jackson, Jordan Love et CJ Stroud, car ces deux derniers étaient d’élite tout au long de la saison.

Cependant, je l’ai fait en sachant que les six quarts-arrières étaient des quarts-arrières de niveau franchise, ce qui signifie qu’ils se situent dans cette fourchette du Top 13-14, et que les trois derniers pourraient être interchangeables les uns avec les autres, car ils ne sont que des points séparés les uns des autres. autre.

Le fait est ? Avec la bonne formule autour d’eux, chacun de ces quarts-arrières a la capacité de remporter un super Bowlet les chances de Purdy sont peut-être les plus élevées du groupe.

Bien que Purdy ait connu une mauvaise sortie pendant la majorité du match des Packers, il a également montré un élément différent de lui-même qui n’a pas été beaucoup vu dans la NFL : mener son équipe à une victoire clé le dos au mur.

Mené 21-17 à six minutes de la fin, Purdy a orchestré un touché de 12 jeux et 68 verges pour donner l’avantage aux 49ers, effaçant sa journée difficile pour compléter 6/7 passes pour 44 verges, tout en cherchant neuf autres dans le match. zone rouge avant que Christian McCaffrey ne marque finalement le touché.

À maintes reprises, les fans des 49ers ont vu Jimmy Garoppolo lutter sous pression dans des moments clés, notamment lors du Super Bowl 2019 contre les Chefs de Kansas City, c’est pourquoi il était important de voir comment leur nouveau quart-arrière de franchise se comporterait dans des circonstances similaires. Et il a réussi le test samedi, surpassant Jordan Love dans l’embrayage pour propulser son équipe dans un cadre de match de championnat NFC.

Oui, Purdy a un casting de stars autour de lui, ce qui rend les 49ers plus dangereux. Mais il a montré samedi qu’il était un élément crucial de leur formule gagnante, même lors d’une journée difficile, présentant un élément différent que San Francisco n’avait pas eu dans sa salle des quarts à l’époque de Kyle Shanahan.

Non, il n’est pas au niveau d’un Patrick Mahomes, d’un Josh Allen ou d’un Lamar Jackson. Mais il n’a pas besoin de l’être, comme il l’a montré tout au long de la saison, pour remporter des matchs de football clés, ce qui est le seul objectif qu’il a en tête alors que les 49ers cherchent enfin à remporter le Super Bowl pour lequel ils se battent depuis 1994.

