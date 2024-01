Actualités des 49ers : la défense a actionné le 4e essai et a sauvé la saison

Les 49ers de San Francisco ont joué plus près de leur match D+ que de leur match B+, au moins pendant la première moitié du match. Championnat NFC contre la Lions de Détroit. Détroit a converti 50 pour cent de ses troisièmes essais, avec une moyenne de plus de six verges par jeu et 442 verges offensives.







Le total des yards est une manière paresseuse de juger la performance d’une défense. Les infractions sont trop belles pour être maîtrisées dans la NFL d’aujourd’hui. Les 49ers ont affronté le meilleur esprit offensif non Shanahan du sport. Le coordinateur offensif Ben Johnson a organisé une clinique. Il y a une raison pour laquelle il a été l’un des principaux candidats comme entraîneur-chef au cours des deux derniers cycles d’embauche.

La défense des 49ers s’est appuyée sur des revirements et des arrêts aux moments les plus critiques pour la deuxième fois en autant de semaines. Le porteur de ballon Jahmyr Gibbs a choisi le pire moment pour cracher le ballon. Gibbs avait tâtonné deux fois au cours du dernier mois de la saison, ce n’était donc pas anormal.

Mais le match de dimanche a été décidé par deux arrêts au quatrième essai.

Un jeu de hasard

L’entraîneur-chef Dan Campbell a reçu de nombreuses critiques malsaines pour avoir réussi deux fois au quatrième essai. La logique était que puisque les Lions menaient 14, ils auraient pu en faire un match à trois possessions en marquant un panier.

Avons-nous oublié qui était Campbell toute la saison ? Il était jamais botter un panier dans les deux situations, quel que soit le score soit à égalité ou s’il menait 40. Au cours de la saison régulière, les Lions y sont allés 21 fois sur le territoire adverse alors qu’ils étaient 4e et 3 ou moins. Ils en ont converti 18. C’est qui ils sont.

Détroit n’a pas gagné un mètre lors des deux premiers essais. Vous ne pouvez pas l’ignorer lorsque vous parlez de leurs quatrièmes conversions ratées. Vous avez quatre essais pour gagner dix yards, pas un.

L’émission a souligné à quel point le coordinateur défensif Steve Wilks assurait rarement la couverture des hommes pendant le match. Eh bien, il l’a fait dès le premier essai. Cela a forcé Jared Goff à effectuer une fenêtre serrée sur le terrain contre l’ailier rapproché Sam LaPorta. Il avait fait un pas sur Dre Greenlaw, mais le lancer aurait dû être parfait, et ce ne fut pas le cas.

Forcer un inachèvement lorsque vous n’êtes pas assis et ne jouez pas à une couverture de zone douce. Bizarre! Greenlaw n’a pas besoin de réfléchir lorsqu’il joue la couverture masculine. Il n’a pas à s’inquiéter de regarder dans le champ arrière, que les autres reçoivent des menaces ou quoi que ce soit d’autre. Il peut se concentrer sur une chose et compter sur ses qualités athlétiques.

Lors du jeu suivant, en zone, LaPorta a capté un lancer inférieur contre Greenlaw pour un gain de six verges. Cela a mis en place les 3e et 4e depuis la ligne des 36 verges des 49ers.

La vitesse des Lions avait été un problème pour les 49ers. Gibbs et Jameson Williams ont enregistré les premier et sixième temps les plus rapides du week-end avec le ballon dans les mains, selon Statistiques de nouvelle génération.

Au lieu de donner le ballon à l’un de ces deux-là ou de le lancer à Amon-Ra St. Brown, Detroit l’a remis à St. Brown. C’était sauvegarde contre sauvegarde le long de la ligne de mêlée. Mais le deuxième joueur de San Francisco est un ancien choix parmi les 15 premiers en 2020, tandis que les Lions comptaient sur un agent libre non repêché en 2021.

La différence entre le 4e et 1 et le 4e et 2 à 3 est que les Lions courent le ballon avec David Montgomery ou se lancent au fusil de chasse avec Goff.

Javon Kinlaw a été une force lors de deux matchs éliminatoires en temps de jeu limité. Il n’y a pas de plaqueur défensif en séries éliminatoires qui ait plus de plaqués que Kinlaw. Il est également deuxième dans la statistique « pourcentage de victoire » de Pro Football Focus pour les passeurs à son poste.

Johnson a eu un jeu parfait au quatrième essai et a obtenu exactement le look qu’il avait espéré. Dans les situations de courte distance, la pire chose que vous puissiez faire est de parcourir un itinéraire dans la cour pour gagner. Les défenses sont assises au premier marqueur, anticipant des lancers courts.

Le receveur large Josh Reynolds a parcouru un parcours de neuf verges.

Nick Bosa a réalisé un saut incroyable avec le ballon – il a été l’un des joueurs les plus rapides avec le ballon toute la saison – et a suffisamment effrayé Jared Goff pour qu’il quitte sa place. Cela a forcé Goff à rater juste suffisamment large et Reynolds n’a pas réussi à s’ajuster, ce qui a entraîné une chute.

En baisse de 14 alors que leur saison était en jeu, les 49ers ont remporté trois essais sur quatre contre l’équipe qui avait marqué sur cinq de ses possessions précédentes. Cette unité est suffisamment talentueuse pour actionner l’interrupteur et contrôler le jeu. Mais une poursuite paresseuse et des tacles bâclés les ont fait échouer pendant les séries éliminatoires – en dehors des pénalités.

Lors du quatrième essai qui a suivi, Johnson a renfloué les Niners dès le premier essai de la même manière que Kyle Shanahan a renfloué les Lions en appelant un revers à Deebo. Lorsque votre attaque est lancée, vous n’avez pas besoin de faire de trucs. Détroit a gagné 22 et 16 verges lors de ses deux premiers jeux.

Ensuite, ils ont lancé un programme anti-puces. Puis, aux 2e et 10e, Goff a envoyé une passe par avion à Gibbs – avec Greenlaw défendant dans une couverture masculine (!) – avec Chase Young envoyant le tacle offensif dans les genoux de Goff en guise de passe décisive. Un blitz de troisième essai a forcé Goff à lancer avant qu’il ne le veuille et à court de bâtons.

Cela nous amène aux 4e et 3e places. Détroit a brisé le groupe avec une formation vide. Voici un aperçu de ce que Goff regardait 1,9 seconde après le début de son recul :

Dan Campbell ne prévoyait pas que trois joueurs de ligne défensive gagnent lorsqu’il a décidé de se lancer au quatrième essai. Ben Johnson a fait équipe avec Nick Bosa et l’a même ébréché avec un porteur de ballon. Le seul joueur que vous ne pouviez pas laisser gagner (à nouveau) au quatrième essai était Bosa.

Ce C’est pourquoi les 49ers ont investi dans un rusher intérieur cette intersaison. Arik Armstead figurait déjà parmi les joueurs de ligne défensive intérieure les plus productifs de la NFL. Javon Hargrave a sauvé la mise il y a une semaine au troisième essai lorsque les 49ers avaient le plus besoin de lui, et il le fait encore ici.

Nous avons vu la défense se montrer à la hauteur au cours de la seconde période, deux semaines de suite. Après le match, Bosa dit Josina Anderson qu’il sentait que leur défense jouait leur meilleur ballon. Si c’était le jeu que les 49ers ont activé, ils devraient le laisser allumé pendant quatre quarts contre le Chefs de Kansas City.

