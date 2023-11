Actualités des 49ers : déplacer le DC Steve Wilks sur la touche est-il la bonne décision ?

Les 49ers de San Francisco sont sortis de la semaine de congé avec un changement majeur, puisque l’entraîneur-chef Kyle Shanahan a annoncé que le coordinateur défensif Steve Wilks passerait du stand à la touche à partir du match contre les Jaguars de Jacksonville au cours de la semaine 10.

Wilks, coordinateur de première année avec les 49ers, a connu diverses difficultés au cours des huit premières semaines de la saison, qui ont débordé dans les défaites de l’équipe, décrivant le coordinateur comme un bouc émissaire pour ces problèmes.

Même si des questions ont été soulevées sur les problèmes de Wilks d’un point de vue schématique, il y a eu des problèmes d’exécution aux trois niveaux du terrain, laissant beaucoup à désirer défensivement pendant les pertes.

Cependant, déplacer Wilks sur la touche est-il la bonne décision pour résoudre les problèmes défensifs des 49ers ?

Les points positifs

Mettre Wilks sur la touche rappelle ce que les 49ers avaient avec leurs deux derniers coordinateurs défensifs, DeMeco Ryans et Robert Saleh : une présence communicative qui peut parler directement avec les joueurs face à face.

Shanahan a illustré le désir de mieux communiquer avec les secondeurs comme raison pour laquelle Wilks a été mis sur la touche.

«Je veux en quelque sorte qu’il soit à terre et qu’il soit un peu près de nos joueurs. Ils ont eu cela plus juste avec la communication des secondeurs dans le passé. Je veux qu’il soit là-bas pour qu’il puisse parler un peu plus aux gars », a déclaré Shanahan.

Mais, plus important encore à mon avis, cette décision permet à Wilks de communiquer directement avec Shanahan de manière plus cohérente, permettant à l’entraîneur-chef d’avoir une plus grande contribution à la défense alors que les 49ers tentent de redresser le navire de ce côté-là.

Les points négatifs

Même si beaucoup peuvent supposer qu’un passage à l’écart pourrait être le stimulant dont les 49ers ont besoin, je ne suis pas sûr que la personnalité de Wilks soit au niveau d’un Robert Saleh ou d’un DeMeco Ryans.

Oui, Wilks peut certainement être un leader, mais il semble que sa forme de leadership se présente de manière plus traditionnelle, c’est pourquoi il sera intéressant de voir comment la dynamique change avec cette décision.

Cependant, le principal inconvénient de placer Wilks sur la touche est de l’éloigner de l’endroit où il se sent le plus à l’aise en tant que coordinateur des appels.

Pendant l’intersaison, Wilks a expliqué à quel point sa préférence était l’entraîneur de la surface, c’est pourquoi les 49ers sont allés dans cette direction en premier lieu.

De plus, Shanahan lui-même a révélé mercredi qu’il estime que l’entraînement depuis la surface est le meilleur endroit où être, c’est pourquoi cette décision est certes un peu déroutante.

«J’adore être dans la boîte. Je pense que c’est le meilleur endroit. J’ai l’impression que vous me jugeriez trop durement si j’y allais. Si jamais il fait assez froid, je le ferai peut-être. J’aime une chaise et un bureau et beaucoup de choses à écrire et des choses comme ça », a déclaré Shanahan. « J’ai dû faire ça pendant neuf ans avant d’arriver ici. Je n’ai été dans le box qu’une année, ma dernière année, donc j’en étais huit sur le terrain avant ça. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, donc vous optez généralement pour vos préférences.

L’emplacement de Wilks n’était pas le principal problème de la défense ; les problèmes de schéma et d’exécution existaient, et ceux-ci ne sont pas résolus en passant à l’écart.

Est-ce que je crois que la défense peut renverser la situation ? Absolument, mais j’ai des réserves sur le fait que sortir des sentiers battus en serait la principale raison.