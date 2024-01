Actualités des 49ers : Brock Purdy a débloqué une nouvelle dimension de leur attaque

Les 49ers de San Francisco ont battu les Lions de Détroit 34-31 dans le Championnat NFC Jeu pour passer au super Bowloù ils obtiendront une revanche contre le Chefs de Kansas City.







Ce fut une histoire de deux mi-temps pour les 49ers, qui se sont inclinés 24-7 à la mi-temps avant de présenter une attaque d’élite et une défense louable qui leur ont valu une fiche de 12-5 au cours de la saison régulière.

Au cours des 30 dernières minutes du match, tout s’est passé dans le sens des 49ers, qui ont compilé cinq buts consécutifs pour ouvrir la seconde mi-temps tout en arrêtant l’offensive des Lions sur chacune de leurs quatre premières occasions.

Cela a permis à San Francisco de poursuivre une séquence de 27-0, ce qui a finalement modifié l’élan du match en sa faveur, puisqu’ils en ont fait juste assez pour remporter un voyage au Super Bowl.

Le quart-arrière Brock Purdy a connu une deuxième mi-temps beaucoup plus solide pour le deuxième match consécutif, effectuant constamment les bonnes lectures tout en prolongeant plusieurs jeux pour maintenir les entraînements en vie pour l’offensive des 49ers.

Ce faisant, Purdy a activé un élément moins connu de ses compétences : sa capacité de brouillage.

Aujourd’hui, même s’il ne possède pas une vitesse d’élite, le quarterback des 49ers a toujours été un quarterback insaisissable, ce qui a élevé sa capacité de meneur de jeu et sa mentalité de « joueur ».

Mais cet élément de son jeu était particulièrement présent dans la victoire de dimanche, où Purdy a récolté 52 verges au total sur trois tentatives différentes au cours des 20 dernières minutes du match.

Les trois opportunités se sont présentées à des moments clés du jeu, alors que Purdy a remporté les premiers essais aux 2e et 11, 2e et 6, et 3e et 4 lors de disques consécutifs, qui ont tous conduit à des scores.

Pourquoi la capacité de brouillage de Purdy est-elle importante ?

Eh bien, c’est similaire à la capacité de son adversaire du Super Bowl, Patrick Mahomes, qui a fait évoluer sa capacité de meneur de jeu en impliquant des bousculades pour prolonger les jeux.

Comme Purdy, Mahomes n’est pas le quart-arrière le plus rapide, mais il possède juste assez de mobilité pour créer des opportunités supplémentaires pour son équipe, sortant du calendrier lorsque cela est nécessaire pour prolonger les trajets.

En séries éliminatoires, le jeu du quart-arrière revient en fin de compte à prendre ce que la défense vous donne, et utiliser sa capacité de brouillage est la clé pour exécuter cette idée.

L’entraîneur-chef Kyle Shanahan le croit clairement et pense que la capacité de Purdy à se débrouiller était la raison pour laquelle San Francisco a gagné dimanche.

«Je pensais que c’était la différence entre gagner et perdre», a déclaré Shanahan à propos des trois mêlées de Purdy. « Il a fait de gros jeux avec ses jambes, sortant de la poche, déplaçant les chaînes sur certains premiers essais, quelques explosifs. Il s’est battu à fond aujourd’hui. Cela n’a été facile pour aucun d’entre nous. Il a continué à travailler et a été incroyable en seconde période.

Cependant, même si cela n’apparaît pas sur la feuille de statistiques sur une base hebdomadaire, Shanahan connaît cette capacité de Purdy depuis sa première action approfondie avec les 49ers contre les Dauphins de Miami.

“Je pense que Brock se démène et fait des jeux depuis que nous l’avons fait entrer”, a déclaré Shanahan après le match. « Tout ce que vous avez à faire est de revenir au premier match contre Miami. Brock joue beaucoup avec ses jambes. Je l’ai fait aussi à l’université. Cela fait beaucoup de hors-horaires. Je pensais que cela ressemblait à l’apparence de Brock à chaque fois qu’il joue.

“Oui, la première fois qu’il a participé à la pré-saison, on pouvait le voir le faire”, a ajouté Shanahan lundi. «Ensuite, je reviens toujours à son premier match dans la NFL avec Miami. Il a fait quelques jeux en mouvement alors qu’ils le mettaient à rude épreuve.

Avant le match de dimanche, Purdy n’avait parcouru plus de 20 verges qu’une seule fois cette saison (semaine 8 contre Cincinnati), mais cela a toujours fait partie de son identité, car le quart-arrière agressif cherche toujours à ne pas abandonner un jeu, même parfois à son détriment.

Mais la capacité de brouillage de Purdy a ajouté une nouvelle dimension à l’offensive des 49ers, qu’ils n’avaient pas pu utiliser lors de leurs précédentes séries éliminatoires.

Alors que l’offensive des 49ers a été l’une des meilleures pour ouvrir les receveurs dès les premières lectures, Shanahan comprend à quel point il est inestimable d’avoir un quart-arrière qui a le don de se démener et de sortir du calendrier lorsque cela est nécessaire, en particulier lorsque les défenses présentent de bonnes couvertures.

« C’est tellement énorme. Vous voulez toujours un gars qui peut s’asseoir là et envoyer le ballon aux bonnes personnes à chaque fois, trouver ce trou dans la défense et effectuer ces lancers debout et précis », a déclaré Shanahan à propos de Purdy. « Mais ce n’est pas toujours le cas. Parfois, il est impossible d’atteindre le numéro trois sans que quelqu’un soit battu. Quand vous avez un quarterback qui sait quand le faire. Il ne le fait pas beaucoup et abandonne simplement les jeux ouverts.

« Il a une capacité naturelle à abandonner le jeu. Quand faire rater un mec. Quand l’éteindre selon le calendrier. Quoi qu’il arrive, il vous donne une chance. Tout le monde le sait parce que tout le monde l’a vu, mais les jeux qu’il a faits avec ses pieds hier soir en seconde période ont posé un problème à la défense et ils ont eu de bonnes couvertures. Il a maintenu les chaînes en mouvement et a également trouvé un moyen de faire fonctionner des explosifs.

Purdy, connu pour détourner le crédit de ses seconds rôles, estime que la magie hors-horaire lui vient naturellement à travers le déroulement du jeu, ce qui s’est manifesté lors de la victoire de dimanche.

“Ouais, je veux dire, mon travail consiste évidemment à distribuer le ballon aux gars qui sont ouverts”, a reconnu Purdy après le match. « Ensuite, si quelque chose ne va pas, surtout dans ce genre de match, il faut trouver un moyen. J’ai l’impression que tout au long de ma vie, j’ai brouillé et tout ça ici et là. Depuis que je suis ici, j’ai l’impression de ne pas l’avoir fait beaucoup. Évidemment, ce soir, j’essayais juste de maintenir les chaînes en mouvement, de faire avancer le ballon, puis évidemment de donner de l’élan et du jus à notre équipe. Je devais le faire alors je l’ai fait, ouais.

Deebo Samuel, quant à lui, s’est assuré de partager le mérite de son quarterback, soulignant sa vitesse sournoise et son caractère insaisissable, qui ont étonné ses coéquipiers.

“C’est tout simplement incroyable parce que je ne pense pas que beaucoup de gens savent à quel point Brock est rapide et insaisissable jusqu’à ce qu’il commence à courir”, a déclaré Samuel. «Je pense que j’ai raté un de ses touchés en essayant d’obtenir un bloc d’avance et il m’a heurté et a rebondi. J’ai l’impression que si j’avais réussi ce blocage, il aurait marqué.

Plus tôt cette semaine, Kyle Posey a expliqué à plusieurs reprises comment la capacité de brouillage de Purdy et son évitement des sacs ont permis aux 49ers de rester dans le match, ce qui explique pourquoi San Francisco participe au Super Bowl.

Mais maintenant, les 49ers auront besoin de ce talent pour se présenter une fois de plus s’ils veulent battre Patrick Mahomes lors de son propre match au Super Bowl.

Face à un coordinateur défensif d’élite en la personne de Steve Spagnulo, Purdy sera probablement confronté à des couvertures uniques qui l’obligeront à prolonger les jeux. Pourra-t-il mettre en valeur son talent de meneur de jeu avec ses pieds une fois de plus ?

