Actualités des 49ers : Briser la bataille entre Jordan Love et Brock Purdy

Les 49ers de San Francisco ont leur premier match éliminatoire devant eux ce week-end lorsqu'ils affronteront les Packers de Green Bay au Levi's Stadium lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires.







Dans le match, deux des plus jeunes quarts de la ligue s’affronteront, Brock Purdy et Jordan Love, qui sont tous deux titulaires de première année avec leurs équipes respectives.

Cependant, leurs chemins pour arriver à ce stade ne pourraient pas être plus différents.

Purdy était une sélection de septième ronde en 2023 Repêchage de la NFL, qui a gagné son opportunité lorsque Trey Lance et Jimmy Garoppolo se sont blessés la saison dernière et ont couru avec cette opportunité. D’un autre côté, Love était un choix de première ronde en 2020, mais a passé chacune de ses deux premières saisons derrière Aaron Rodgers avant de devenir titulaire en 2023.

Avec deux des attaques explosives qui s’affrontent samedi soir, verrons-nous une bataille entre Jordan Love et Brock Purdy ?

Alors que les deux quarts ont connu du succès cette saison, les séries éliminatoires sont un paysage différent, car diriger le football devient plus important.

En regardant la victoire des Packers contre le wildcard Cowboys de Dallasils ont obtenu une excellente performance de Jordan Love, qui a complété 76,2 pour cent de ses passes pour 272 verges et trois touchés.

Cependant, ce qui séparait les Packers des Cowboys était leur volonté de s’en tenir à la course et d’être équilibré dès le début, ce qui a conduit à une performance de 118 verges et trois touchés d’Aaron Jones.

Jones a désormais parcouru plus de 100 verges lors de chacun de ses quatre derniers matchs, jouant son meilleur football à la fin de la saison, et il verra probablement également beaucoup de volume contre les 49ers.

D’un autre côté, les 49ers ont de loin le meilleur coureur de la NFL, Christian McCaffrey, qui a bénéficié de trois semaines de repos avant la ronde de division.

McCaffrey permettra aux 49ers d’être équilibrés, tout en continuant à distribuer le ballon à toutes leurs armes lors du jeu de passes également.

Les deux quarts joueront un rôle essentiel dans ce match, surtout s’il se transforme en fusillade, mais ce match devrait être déterminé par quelle équipe peut avoir le plus de succès avec une approche équilibrée.

