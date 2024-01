Actualités des 49ers : 3 gagnants et 3 perdants de la victoire chaotique des séries éliminatoires des Packers

Je ne sais pas comment c’est arrivé, mais les 49ers de San Francisco s’en sont sortis avec un 24-21 samedi soir contre les Packers de Green Bay.







Il y a deux façons de voir les choses : les 49ers ont finalement gagné un match qui nécessitait un retour, ou les 49ers ne peuvent pas réaliser une autre performance comme celle-là s’ils veulent remporter un match. super Bowl. Aucune des deux écoles de pensée n’a nécessairement tort, mais ce qui compte c’est que San Francisco est en route vers son troisième Championnat NFC Match consécutif et quatrième de l’ère Shanahan.

Ce fut un match bâclé, humide et globalement désagréable jusqu’à la fin. Voici les gagnants et les perdants de la victoire du tour de division.

Vainqueur : la défense des 49ers

Ce n’était peut-être pas le plus joli des matchs de la défense, mais cela s’est produit à plusieurs reprises, gardant les 49ers dans le match.

Même si la première mi-temps semblait n’être qu’un lointain souvenir après les séquences de la seconde mi-temps, la défense – tout en cédant une tonne de verges – n’a pas permis un touché malgré le fait que les Packers soient arrivés dans la zone rouge à chacun de leurs trois premiers entraînements. Les trois premiers entraînements de Green Bay ont totalisé 34 jeux et couvert 190 verges, mais se sont soldés par deux paniers et un revirement sur les downs.

Après avoir concédé un panier lors du premier entraînement de Green Bay, la défense des 49ers a accordé un autre long entraînement mais a forcé un quatrième et un. Avec une chance de prolonger l’entraînement, Matt LaFleur a appelé un quart-arrière raté avec une bonne poussée de Dre Greenlaw et Arik Armstead, mettant fin à l’entraînement des Packers à l’intérieur de la zone rouge. L’offensive des 49ers prendrait le ballon et marquerait son premier touché.

Les seuls touchés autorisés par la défense ont eu lieu au troisième quart – l’un sur un entraînement de 75 verges et l’autre sur un entraînement de 20 verges aidé par un retour de coup d’envoi de 73 verges de Keisean Nixon – mais Green Bay a calé après avoir pris un 21-14 d’avance. Les quatre derniers entraînements des Packers se sont déroulés alors que leur avance de sept points s’est transformée en une défaite de trois points :

interception

coup de volée

panier manqué

Interception

La défense n’était pas sans défauts – zéro sack et Ambry Thomas – mais elle s’est resserrée à mesure que Green Bay se rapprochait de la zone des buts et n’a rien permis aux Packers dans l’embrayage.

Perdant : l’offensive des 49ers

L’avantage d’avoir une attaque comprenant Deebo Samuel, Christian McCaffrey, George Kittle et Brandon Aiyuk est que si quelque chose comme Samuel tombe blessé, l’offensive a toujours McCaffrey, Kittle et Aiyuk. Mais sans Samuel, l’offensive des 49ers a connu des difficultés pour plusieurs raisons.

Purdy était au mieux fragile, complétant 59 pour cent de ses passes avec de nombreux lancers manqués et une quasi-interception au premier quart. Il a eu des moments – quelques gros lancers au troisième essai et sa passe de touché à George Kittle – mais quelque chose n’allait pas. La pluie pourrait être blâmée, car Purdy semblait physiquement et mentalement gêné par la météo. Mais derrière les difficultés de Purdy se cachait une stratégie de jeu intéressante.

Christian McCaffrey a terminé avec 24 touches pour un total de 128 verges avec une paire de touchés, mais s’est senti sous-utilisé. Ce n’était pas sa meilleure soirée sur le terrain, avec 17 courses pour 98 verges au sol, boostées par son touché de 39 verges, avec une moyenne de 3,7 verges sur ses 16 autres courses. Mais il n’a jamais semblé démarrer, voyant des courses incohérentes et exécutant le ballon 23 fois de moins que le passé de Purdy.

Il y a trop de talent en attaque pour qu’elle ait du mal comme elle l’a fait, ne manquant qu’un seul morceau, mais le jeu de Shanahan n’a pas aidé. Ce n’est pas le seul endroit où l’entraîneur-chef des 49ers n’a pas aidé.

Perdant : Quelle que soit la dernière minute de la première mi-temps

Matt LaFleur a remporté le tirage au sort, a pris le ballon et a donné à Shanahan sa bien-aimée opportunité de deux pour un des deux côtés de la mi-temps, et l’entraîneur-chef des 49ers a dit non merci.

L’offensive des 49ers avait le ballon sur sa ligne des 40 verges avec trois temps morts après l’avertissement de deux minutes, se préparant bien pour marquer avant la mi-temps. Trois jeux plus tard, Shanahan a utilisé son premier temps mort avec le ballon au Green Bay 43 avec 34 secondes à jouer. Après avoir utilisé le temps mort, Purdy a frappé Jennings sur un troisième et deux et est resté dans les limites, forçant Shanahan à utiliser le temps mort n°2 à 28 secondes de la fin. Purdy a suivi en frappant McCaffrey pour un gain de huit – encore une fois dans les limites – l’offensive s’est précipitée vers la ligne et l’a poussée à 14 secondes de la fin.

À ce moment-là, Shanahan a décidé que marquer un panier de 48 verges sous la pluie était la meilleure décision. Il a appelé un lancer conçu au troisième essai avant de faire appel à Jake Moody pour une tentative de placement bloquée, mettant ainsi fin brusquement à un entraînement sur lequel Shanahan ne semblait pas vouloir marquer.

Shanahan a imprudemment choisi de se contenter d’un panier de 48 verges sous la pluie, mais la façon dont les temps morts ont été gérés était inexcusable. L’offensive de San Francisco serait également à trois points lors du premier entraînement de la seconde mi-temps, sans but dans un endroit où ils excellent habituellement.

Gagnant : drafter un kicker au troisième tour au lieu du sixième

Je ne mets pas le coup de pied bloqué à la mi-temps sur Moody. Il n’aurait jamais dû se trouver dans cette position à cause de la décision de Shanahan. C’est soit :

Shanahan est plus agressif pour terminer la mi-temps, et les 49ers marquent un touché, et Moody n’est pas nécessaire

Ou:

Shanahan n’appelle pas le lancer et essaie d’obtenir plus de distance avec un temps mort à utiliser pour raccourcir le coup de pied.

Je veux parler du panier finalement important que la recrue des 49ers a réalisé dans des conditions pluvieuses à Levi’s.

Alors que les 49ers ont perdu un touché, Purdy a été abattu près de la ligne de mêlée sur un troisième essai pour organiser une tentative de Moody de 52 verges pour réduire l’avance de Green Bay à trois. Et il y avait un peu de drame dans ce coup de pied, avec Moody faisant la queue pour tirer le coup alors que le temps expirait pour terminer le troisième quart-temps, gelant essentiellement la recrue. Mais l’attente n’a pas gêné le rookie, qui a fendu les montants pour grignoter l’avance.

Alors que les 49ers utilisaient un choix de troisième ronde pour attraper Moody, Green Bay a attendu le sixième tour pour prendre Anders Carlson, et il a été bon sur ses deux coups de pied en première mi-temps. Mais après que les deux équipes ont échangé des bottés de dégagement après la marque de Moody’s, la recrue de Green Bay a été appelée pour tenter de prolonger l’avance des Packers à sept. La tentative du hachage gauche est restée à gauche, redonnant le ballon à San Francisco avec un touché et donnant une avance aux 49ers au lieu de seulement égaliser le match.

À partir de là, c’était entre les mains de Purdy.

Gagnant : les 6h18 finales du jeu

Hé, vous l’avez peut-être entendu, mais en début de samedi, Shanahan avait une fiche de 0-30 dans les matchs, mené de cinq points ou plus au début du quatrième quart.

Samedi soir, c’était celui de 13h30.

Malgré tout ce qui s’est mal passé tout au long de la soirée, le raté de Carlson a donné à l’offensive des 49ers une chance de gagner, et elle n’a pas manqué. Purdy a mené un entraînement de 12 jeux et 69 verges, complétant six des sept passes – le seul échec étant un drop de Kittle – y compris un troisième lancer colossal à Aiyuk et un achèvement de 27 verges à Chris Conley.

Après une course de neuf verges par Purdy pour amener les 49ers à l’intérieur du Green Bay 10, McCaffrey donnerait l’avantage à San Francisco avec son deuxième touché. Love et l’offensive des Packers ont eu au moins la chance d’établir un panier égalisateur, mais une passe malavisée du quart-arrière des Packers a été interceptée par Dre Greenlaw – son deuxième du match – pour mettre le match de côté.

Ce n’était pas une bonne soirée pour l’offensive, mais avec la défense en faisant juste ce qu’il fallait, l’offensive s’est imposée lorsque cela était nécessaire, et San Francisco est sur le match de championnat NFC.

Perdant : Dre Greenlaw, le porteur du ballon

GLISSER! DESCENDRE! TOMBER! QUELQUE CHOSE!

Greenlaw a démontré à quel point il pouvait être chaotique avec le ballon dans les mains avec son interception au troisième quart, zigzaguant pendant 12 secondes pour gagner sept mètres. Mais les 49ers étaient menés par sept avec cette interception, et Greenlaw essayait de jouer. C’est acceptable ! Je peux comprendre cela! C’était une pièce amusante !

Les 12 secondes d’enfer et d’agonie pures du secondeur et de la caméra FOX n’étaient pas aussi amusantes. Greenlaw n’a pas échappé et a été abattu pour sceller la victoire des 49ers, mais ce fut 12 secondes et 18 mètres de pure panique. C’était un chaos lorsque le bras d’un fan des 49ers en fête couvrait la caméra de FOX alors que Greenlaw tentait de reculer vers le haut du terrain, faisant perdre au caméraman le secondeur des 49ers pendant environ quatre secondes.

C’est la manière la plus chaotique de gagner une partie chaotique.

