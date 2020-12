Cependant, Lord Ricketts, l’ancien conseiller à la sécurité nationale, a averti que la coopération en matière de sécurité et de justice sera « plus lente » et « plus maladroite » que sous l’adhésion à l’UE, et que le Royaume-Uni aura un rôle « plus indépendant » au sein d’Europol. Cela comprend la perte d’accès du Royaume-Uni à la base de données du système d’information Schengen II (SIS II) de l’UE contenant des alertes concernant des personnes et des objets tels que des armes à feu et des véhicules volés.