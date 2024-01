Actualités de la communauté de Baton Rouge du dimanche 21 janvier 2024 | Divertissement/Vie

Chaque lauréat illustre l’orientation du service de The Links envers la communauté à travers le travail de ses facettes : services à la jeunesse, tendances et services nationaux, services de santé et sociaux, tendances et services internationaux et arts.

Les lauréats 2023 et les domaines de service qu’ils représentent sont : Dr Mona Lisa Saloyles arts; Dr Ivoire Toldsontendances et services nationaux ; Dr Zakeus Johnsonservices à la jeunesse; Matthieu Vallière, santé et services sociaux ; et Dr Gabou Mendytendances et services internationaux.

La finale du brunch était une deuxième ligne autour de la salle de bal au son de la musique du Voyage Band. Erin Monroe présidé la célébration. Les membres du comité comprenaient : Dianne Brandon, Maxine Cormier, Candice Dixon, Carla Mica Franklin, Angela Gooden, Hall-DeRouen, Charlotte Henderson, Emilia Gilbert Henry, Carmen Jones, Lea Montgomery, Tisha Powell-Wayne, Shelia Sterling, Britney Temple, Desiree Honoré Thomas, Judy Johnson -Blanc et Barbara Bois.