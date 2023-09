Actualités de la bibliothèque : Semaine du 24 septembre 2023 – The Globe

WORTHINGTON — La bibliothèque du comté de Nobles, 407 12th St., Worthington, est ouverte de 9 h à 19 h du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h le vendredi et de 9 h à 13 h le samedi. La bibliothèque Adrian Branch, 214 Maine Ave., Adrian, est ouverte de midi à 18 heures du lundi au jeudi, de midi à 17 heures le vendredi et de 10 heures à 13 heures le samedi.

Vente de livres d’automne : La vente de livres d’automne à la bibliothèque du comté de Nobles à Worthington aura lieu du 18 au 20 octobre dans la salle de vente de livres au niveau inférieur de la bibliothèque. Nous avons une salle pleine d’articles, et chaque article ne coûte que 25 cents ! Marquez vos calendriers et profitez de cette super vente. Nos ventes de livres sont ouvertes au public, que vous possédiez ou non une carte de bibliothèque.

Programmes après l’école à Worthington

Veuillez appeler la bibliothèque au (507) 295-5340 pour inscrire vos enfants. Les enfants sont responsables de leur propre trajet vers et depuis la bibliothèque. Merci de récupérer vos enfants avant 17h

Lundi : Wii (4e à 9e années), après l’école jusqu’à 16h45

Les mardis : Club enfants (niveaux K-5), après l’école jusqu’à 16h45

Mercredis : Heure du conte (bambins-enfants d’âge préscolaire), 10 h à 11 h ; Just Gurlz (filles de la 5e à la 9e année), après l’école jusqu’à 16h45

Jeudi : Club enfants (classes K-5), après l’école jusqu’à 16h45

Nouveaux livres pour adultes : « Suddenly a Murder » de Lauren Munoz, « The Art of Desire » de Stacey Abrams écrivant sous le nom de Selenda Montgomery et « Christmas Every Day » de Linda Byler.

Nouveaux livres pour enfants : « M. Wacky est Wacky ! » Par Dan Gutman et « Les enfants de l’école Bailey : les fantômes ne mangent pas de chips » par Angeli Rafer

Nouveau DVD : « Hôtel Transylvanie : Transformanie »

3 octobre : Adrian Lee, Les ovnis dans l’art de la Renaissance, 18h30 à 20h30

4 octobre : Soirée micro ouvert, de 18h à 20h

5 octobre : Soirée jeux de société, de 18h à 20h

10 octobre : « It’s an Invasion » avec Tiffany du Blue Mounds State Park, de 19h à 20h

24 octobre : « Antiquités : Que faire des trésors de famille », 18h30 à 19h30

Pour plus d’informations sur ces programmes, visitez notre site Web à

nclilibrary.org

ou passez à la bibliothèque !

Affichage actuel : « Homestead Photography » de Sarah Sampedro, originaire de Magnolia, jusqu’au 27 octobre.

Club artistique: L’Art Club se réunit le quatrième lundi de chaque mois à 17h30. L’adhésion est gratuite et tous sont les bienvenus !

Tableau d’art : Le Centre d’Art recherche des personnes intéressées à devenir membre bénévole du Conseil d’Art. Le conseil se réunit de 17h30 à 18h30 le troisième lundi de chaque mois. Veuillez contacter le Centre d’Art pour plus d’informations si vous êtes intéressé.

Le centre d’art est ouvert de midi à 16 heures du lundi au vendredi (de midi à 15 heures du mardi à octobre), au sous-sol de la bibliothèque du comté de Nobles. Contactez le Centre d’Art à [email protected] ou au (507) 372-8245.