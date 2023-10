Actualités de la bibliothèque : Semaine du 1er octobre 2023 – The Globe

WORTHINGTON — La bibliothèque du comté de Nobles, 407 12th St., Worthington, est ouverte de 9 h à 19 h du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h le vendredi et de 9 h à 13 h le samedi. La bibliothèque Adrian Branch, 214 Maine Ave., Adrian, est ouverte de midi à 18 heures du lundi au jeudi, de midi à 17 heures le vendredi et de 10 heures à 13 heures le samedi.

Vente de livres d’automne : La vente de livres d’automne à la bibliothèque du comté de Nobles à Worthington aura lieu du 18 au 20 octobre dans la salle de vente de livres au niveau inférieur de la bibliothèque. Nous avons une salle pleine d’articles, et chaque article ne coûte que 25 cents ! Marquez vos calendriers et profitez de cette super vente. Nos ventes de livres sont ouvertes au public, que vous possédiez ou non une carte de bibliothèque.

Programmes après l’école à Worthington

Carnaval d’Halloween et laboratoire fou hanté : Les élèves de la maternelle à la 5e année sont invités à nous rejoindre de 13 h à 15 h le 20 octobre pour notre carnaval d’Halloween. Portez votre costume ! Venez jouer à des jeux, confectionner des sacs à friandises, parcourir le Haunted Mad Lab et bien plus encore !

Veuillez appeler la bibliothèque au (507) 295-5340 pour inscrire vos enfants. Les enfants sont responsables de leur propre trajet vers et depuis la bibliothèque. Merci de récupérer vos enfants avant 17h

Lundi : Wii (4e à 9e années), après l’école jusqu’à 16h45

Les mardis : Club enfants (niveaux K-5), après l’école jusqu’à 16h45

Mercredis : Heure du conte (bambins-enfants d’âge préscolaire), 10 h à 11 h ; Just Gurlz (filles de la 5e à la 9e année), après l’école jusqu’à 16h45

Jeudi : Club enfants (classes K-5), après l’école jusqu’à 16h45

Nouveaux livres pour adultes : « The Secret Hours » de Mick Herron, « 23 ½ Lies » de James Patterson, « Catch Her Death » de Melinda Leigh, « My Rogue to Ruin » d’Erica Ridley et « God Never Gives Up On You » de Max Lucado.

Nouveaux livres en gros caractères pour adultes : « The Heirloom » de Beverly Lewis, « The Midnight Library » de Matt Haig, « It Starts With Us » de Colleen Hoover, « Going Rogue » de Janet Evanovich et « Racing the Light » de Robert Crais.

Nouveaux livres pour enfants : « Poulet à deux têtes : un bec vers le futur » de Tom Angleberger, « Proud Mouse » de Cara Mentzel et Idina Menzel, « Dasher Can’t Wait for Christmas » de Matt Tavares, « Baking With Mi Abuelita » de Julissa Mora et « Pepita rencontre Bebita » de Ruth Behar et Gabriel Frye-Behar.

Nouveau livre audio : « 23 ½ mensonges » de James Patterson.

Nouveaux DVD : « Professeur T » (saison 2), « La Petite Sirène », « Vies passées » et « Qu’est-ce que l’amour a à voir avec ça ? »

3 octobre : Adrian Lee, de 18h30 à 20h30

4 octobre : Soirée micro ouvert, de 18h à 20h

5 octobre : Soirée jeux de société, de 18 h à 20 h, pour les 18 ans et plus.

10 octobre : « C’est une invasion » avec Tiffany du parc d’État de Blue Mounds, de 19 h à 20 h. Apprenez-en davantage sur les espèces envahissantes sur terre et dans l’eau.

24 octobre : « Antiquités : Que faire des trésors familiaux ? », 18h30 à 19h30 Présenté par Mary Jean Pigman

Plus d’informations sur ces programmes sont disponibles sur nclibrary.org ou passez à la bibliothèque !

Affichage actuel : « Homestead Photography » de Sarah Sampedro, originaire de Magnolia, jusqu’au 27 octobre.

Club artistique: L’Art Club se réunit le quatrième lundi de chaque mois à 17h30. L’adhésion est gratuite et tous sont les bienvenus !

Tableau d’art : Le Centre d’Art recherche des personnes intéressées à devenir membre bénévole du Conseil d’Art. Le conseil se réunit de 17h30 à 18h30 le troisième lundi de chaque mois. Veuillez contacter le Centre d’Art pour plus d’informations si vous êtes intéressé.

Le centre d’art est ouvert de midi à 16 heures du lundi au vendredi (de midi à 15 heures du mardi à octobre), au sous-sol de la bibliothèque du comté de Nobles. Contactez le Centre d’Art à [email protected] ou au (507) 372-8245.