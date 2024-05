Actualités de Chelsea : Enzo Fernandez prêt pour les pourparlers avec les Blues alors que Pochettino part dans une situation sans victoire | Football | sport

Alors que les Jeux Olympiques débutent moins de deux semaines après la finale de la Copa America, Fernandez connaîtra un été chargé s’il est sélectionné dans les deux équipes. Le milieu de terrain est un habitué de l’équipe senior à part entière de Lionel Scaloni et, à 23 ans, il serait un choix idéal pour répondre aux exigences d’âge dans la formation olympique de Mascherano.

Parler à DIRECTV SportsFernandez a déclaré : « J’ai la possibilité d’y aller et j’adorerais aller aux Jeux Olympiques. C’est la décision de Chelsea, et je n’en ai pas encore parlé. Je respecterai la décision de Javier Mascherano, qui est l’entraîneur , et après cela, nous en parlerons. »

Le désir de Fernandez de jouer aux Jeux olympiques laisse Pochettino dans une position peu enviable, car le patron de Chelsea est confronté à l’accueil d’un joueur fatigué à Stamford Bridge pour la pré-saison, ou d’un joueur mécontent qui s’est vu refuser ses souhaits internationaux.