Actualités, bandes-annonces, rumeurs, distribution et date de sortie de Monsters at Work

Disney Plus a déjà apporté une pléthore d’émissions dérivées de franchises bien connues, et le succès de Pixar Monsters, Inc. prend son envol. Monsters At Work est une série animée qui devrait sortir sur la plateforme en juillet.

Si vous souhaitez savoir quand Monsters at Work fera ses débuts sur Disney Plus, de quoi il s’agira et qui sera la vedette, alors continuez à lire. Nous avons également un article similaire pour Mme Marvel, ainsi qu’un guide de tous les films et émissions Pixar disponibles sur la plateforme de streaming en ce moment.

Quand commence Monsters at Work ? Vous n’avez pas longtemps à attendre maintenant, car Monsters at Work fera ses débuts sur la plate-forme le 2 juillet 2021. Les épisodes sortiront probablement chaque semaine. Comme le premier sort un vendredi, ils sortiront probablement tous les vendredis à 8h BST, comme les autres nouvelles émissions sur Disney Plus. Il y aura dix épisodes au total. Bande-annonce de Monstres au travail Vous pouvez jeter un œil à la bande-annonce officielle de Monsters at Work ci-dessous : Les acteurs et l’équipe de Monsters at Work Les fans du film original de 2001 seront ravis d’apprendre que Billy Crystal, John Goodman, John Ratzenberger, Jennifer Tilly, Bob Peterson et Bonnie Hunt reprennent tous leurs rôles de Mike Wazowski, James P. « Sulley » Sullivan, Yeti, Celia Mae , Roz et Mme Flint respectivement. Cependant, ces personnages plus anciens sont davantage des acteurs de soutien pour le nouvel équipage. Monsters at Work se concentrera principalement sur Tylor Tuskmon, un récent diplômé Scare Major de Monsters University qui rejoint ses idoles – Mike et Sully – en tant que technicien. Tyler est exprimé par Ben Feldman. Mindy Kaling jouera avec Val Little, le meilleur ami de Tyler. Henry Winkler joue Fritz, le patron de Tyler. Aisha Tyler exprime Millie Tuskmon, la mère de Tyler. Enfin, le rôle le plus «rival» dans la série sera un personnage appelé Duncan, qui est exprimé par Lucas Neff. Quelle est l’intrigue de Monsters at Work ? Monsters at Work servira de série de suites directes à Monsters, Inc., avec le premier épisode commençant juste après que Mike et Sully aient décidé de récolter les rires des enfants pour alimenter leurs centrales électriques, plutôt que des cris terrifiés. Tylor Tuskmon avait à l’origine toujours voulu être un Scarer – mais lorsqu’il rejoint l’équipe des installations et découvre que la nouvelle méthode de production d’électricité consiste à plaisanter, il doit apprendre à s’adapter et impressionner ses collègues s’il a un espoir de progresser dans l’entreprise. . Comment regarder les monstres au travail Monsters at Work fera ses débuts exclusivement sur Disney Plus. Si vous souhaitez regarder, vous pouvez créer un compte sur le site Web pour 7,99 £ / 7,99 $ par mois, ou 79,90 £ / 79,99 $ par an. Vous pouvez également consulter les offres disponibles dans notre récapitulatif sur la façon d’obtenir gratuitement Disney Plus.