Actualités, bandes-annonces et date de sortie de la série Sonic Prime

Sonic the Hedgehog connaît déjà une année énorme, avec un tout nouveau film et deux jeux à venir. En plus de tout cela, le rapide hérisson bleu reçoit une toute nouvelle série Netflix animée en 3D.

Netflix a beaucoup investi dans diverses adaptations de jeux vidéo ces derniers temps, avec des émissions prévues pour Cyberpunk, Assassin’s Creed et The Witcher. Mais que peut-on attendre de ce tout nouveau show Sonic the Hedgehog ?

Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir. Vous pouvez également consulter les meilleures émissions de télévision et films sur Netflix en ce moment. Nous avons également un article similaire pour l’adaptation en direct d’Avatar: The Last AirBender sur Netflix.

Vous pouvez également lire comment regarder Sonic the Hedgehog 2 gratuitement.

La série va débuts sur Netflix en décembre 2022 avec 24 épisodes au total. Cette annonce est venue via Netflix sur Twitter – avec la révélation officielle du nom et du logo.

Cependant, il y a une certaine incertitude quant à l’avenir de l’émission après que Netflix a annoncé un frein à ses projets d’animation suite à une énorme perte prévue d’abonnés. Sonic Prime n’a pas été mentionné spécifiquement, mais nous garderons un œil sur les annonces futures et mettrons à jour cet article en conséquence.

2022 s’annonce comme une grande année pour Sonic. Le film d’animation, Sonic the Hedgehog 2, a fait ses débuts massifs dans les cinémas, et deux nouveaux jeux devraient sortir cette année, dont le tout premier titre Sonic en monde ouvert, Sonic Frontiers.

Bandes-annonces Sonic Prime

La dernière bande-annonce révèle Eggman, et a également une confrontation entre Sonic et Shadow :

Voici le premier teaser officiel, avec un aperçu de la nouvelle voix de Sonic – Deven Mack :

Le deuxième teaser a révélé qu’un favori des fans sera dans la série – Shadow the Hedgehog.

Un autre teaser a annoncé que Big the Cat et Froggy rejoindraient également la mêlée :

Les acteurs et l’équipe de Sonic Prime

Sonic Prime a maintenant une liste de distribution officielle. Cependant, nous ne connaissons que la voix de Sonic, qui sera interprétée par Deven Mack.

De l’art conceptuel et des bandes-annonces, nous savons déjà que Tails, Amy, Eggman, Shadow et Big apparaîtront tous – mais nous ne savons pas encore qui exprime qui.

Aucun des acteurs des jeux ou des films n’apparaîtra dans Sonic Prime. Apparemment, cela est dû au fait qu’il s’agit d’une production canadienne et, à ce titre, les doubleurs embauchés sont ceux qui vivent dans ce pays.

Intrigue Sonic Prime

Selon une déclaration de Wildbrain, Sonic se retrouvera “dans une aventure à indice d’octant élevé où le destin d’un nouveau multivers étrange repose entre ses mains gantées”. Le site a également rapporté que le personnage passera par un “voyage de découverte de soi et de rédemption”.

Le concept de multivers est très intéressant – cela pourrait signifier que nous voyons différentes versions de Sonic se réunir en un seul endroit. Si nous nous appuyons sur les multivers actuels, nous pourrions voir la version principale du jeu, la version récente de Boom, la version anime de Sonic X et la variante du film 2020 – pour n’en nommer que quelques-unes.

Cette intrigue multivers est en outre étayée par une fuite d’art conceptuel, qui semble montrer plusieurs versions d’Eggman, une version kitsune de Tails et une Amy Rose habillée dans la jungle (via TailsChannel sur Twitter). Jetez un oeil ci-dessous:

Nous avons maintenant un synopsis plus détaillé, gracieuseté de WildBrain :

Dans Sonic Prime, les aventures pleines d’action de Sonic the Hedgehog s’emballent lorsqu’une rencontre avec le Dr Eggman se traduit par un événement littéral bouleversant l’univers. Désespéré de reconstituer sa réalité primordiale et de sauver ses anciens amis, Sonic parcourt le Shatterverse, découvrant des mondes étranges et enrôlant de nouveaux amis dans une aventure épique de toute une vie !

Il convient de noter que les deux séries animées les plus récentes – Sonic Boom et Sonic Mania Adventures – sont directement liées aux jeux. Par conséquent, nous soupçonnerions que cette dernière animation 3D pourrait également être liée au prochain grand jeu.

Le fandom semble maintenant spéculer sur le fait que cette animation est liée à Sonic Frontiers, dans laquelle un testeur présumé de SEGA a affirmé que Sonic avait traversé “différentes dimensions”. Nous savons maintenant qu’il s’agit du cyberespace, ce qui pourrait être différent du Shatterverse exploré dans Prime.

Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous:

Dans les animations précédentes, Sonic avait de nombreux compagnons différents. De la formation classique de Tails, Knuckles et Amy Rose, à faire partie d’un groupe avec son frère et sa sœur, Sonia et Manic (oui, vraiment).

Cependant, à chaque itération, Eggman (AKA Doctor Robotnik) a toujours été l’antagoniste, nous sommes donc certains de le voir revenir.