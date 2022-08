Actualités Ahsoka, rumeurs, casting et date de sortie

Au cours des prochaines années, la bibliothèque Star Wars sur Disney + s’agrandira, grâce à toute une série d’émissions en direct. L’une des plus attendues est une série sur Ahsoka Tano, un personnage surtout connu pour la série animée The Clone Wars.

Ahsoka a été introduit dans le monde de l’action en direct dans The Mandalorian Chapter 13, The Jedi. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette série, continuez à lire. Nous avons également des rafles similaires pour Andor et Obi-Wan Kenobi saison 2.

Aucune date officielle n’a encore été donnée pour Ahsoka. La production a débuté début mai, nous nous attendons donc à ce qu’elle soit diffusée à un moment donné en 2023.

Il est peu probable que nous le voyions en 2022, car cette année accueille déjà Le livre de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi.

Qui sont les acteurs et l’équipe ?

Rosario Dawson reprendra son rôle d’Ahsoka Tano de The Mandalorian. À l’origine, le personnage était exprimé par Ashley Eckstein dans Clone Wars and Rebels, mais Dawson a généralement été bien accueilli jusqu’à présent.

Elle sera rejointe par Hayden Christensen, qui reprend son rôle d’Anakin Skywalker / Dark Vador (via The Hollywood Reporter). Les deux personnages partageaient un lien dans The Clone Wars, car Tano était le padawan de Skywalker.

Ahsoka doit avoir lieu en même temps que The Mandalorian, soit cinq ans après le Retour du Jedi. Par conséquent, nous nous attendons à ce qu’Anakin apparaisse sous la forme de flashbacks ou sous la forme d’un fantôme de force.

Christensen a également joué un rôle majeur dans la série Obi-Wan – mais cela a lieu beaucoup plus tôt qu’Ahsoka.

La star de Birds of Prey et du thriller Netflix Kate, Mary Elizabeth Winstead, rejoindra également la série – bien que son rôle ne soit pas encore confirmé.

Jon Favreau et Dave Filoni du Mandalorian serviront tous les deux de producteurs exécutifs, tandis que Filoni agira également en tant qu’écrivain dans la série. Le Hollywood Reporter a révélé que Peter Ramsey – mieux connu pour Into the Spider-Verse – réalisera au moins un épisode d’Ahsoka.

Le Radio Times a rapporté que Filoni avait laissé entendre que la graffeuse mandalorienne Sabine Wren de Star Wars Rebels pourrait la rejoindre lors de ses voyages – bien que ce ne soit pas encore officiel.

Parcelle Ahsoka

Les détails de l’intrigue sur Ahsoka sont assez minces pour le moment, mais nous savons qu’il se déroulera dans la même période que The Mandalorian.

Ahsoka a mentionné la recherche du Grand Amiral Thrawn (AKA Mitth’raw’nuruodo), un méchant probablement mieux connu des rebelles qui a disparu avec le Jedi en formation, Ezra Bridger. Par conséquent, nous soupçonnons que Thrawn sera le principal antagoniste de la série, et qu’Ezra jouera également un rôle central dans l’histoire.

Ceci est en outre soutenu par Rosario Dawson au C2E2, qui a affirmé qu’ils essayaient de retrouver Thrawn.

Nous imaginons également que nous pourrions obtenir plus de détails et une histoire sur l’époque d’Ahsoka en tant que jeune apprentie de l’ancien chevalier Jedi Anakin Skywalker, et sa bataille ultérieure avec lui en tant que Dark Vador.

Ahsoka serait lié à un autre nouveau spectacle de Star Wars, Rangers of the New Republic. Nous imaginons également que nous n’avons pas vu le dernier d’elle et son histoire se chevaucher avec celle de Mando.

Le showrunner Dave Filoni aurait vu un premier montage d’un épisode et aurait eu une réaction viscérale :

Comment regarder Ahsoka

Comme tous les autres originaux de Star Wars, Ahsoka sera une exclusivité Disney Plus. Actuellement, les comptes coûtent 7,99 £/7,99 $ par mois ou 79,90 £/79,99 $ par an pour les nouveaux abonnés.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire sur le site Web de Disney Plus. Vous pouvez également découvrir comment obtenir gratuitement Disney + ici.