Actualités 49ers : Pourquoi Brock Purdy rebondira contre les Lions de Détroit

Après 18 matchs, la vraie saison des 49ers de San Francisco débutera dimanche.

Tout ce qui manque Championnat NFC L’apparition du match aurait été un échec pour la version 2023 des 49ers après des apparitions consécutives dans le dernier match NFC chaque saison.







Et maintenant, les 49ers ont atteint ce point pour une troisième saison consécutive, mais recherchent toujours cette victoire insaisissable qu’ils n’ont pas encore trouvée depuis la saison 2019.

La seule chose qui se trouve devant les 49ers désespérés de Lombardi ? Un talentueux Lions de Détroit équipe dans une position dans laquelle sa franchise ne s’est pas encore retrouvée dans le super Bowl ère.

Pas de pression, n’est-ce pas ?

Ce sont trois chiffres à connaître avant que les 49ers ne cherchent leur deuxième apparition au Super Bowl en quatre ans :

14

Jeux. L’offensive des Lions a disputé 14 matchs avec au moins 100 verges au sol et un touché au sol, à égalité au deuxième rang avec Baltimore.

Les malheurs des arrêts de course des 49ers se sont poursuivis en séries éliminatoires, accordant plus de 100 verges au sol pour la quatrième fois au cours des cinq derniers matchs après avoir été entaillé par Green Bay pour 136 sur 28 tentatives. San Francisco affronte l’un des matchs de course les plus constants de la ligue et le meilleur duo.

Détroit présentait la seule paire de coéquipiers à terminer la saison régulière avec 900 verges au sol ou plus chacun, avec David Montgomery (1 015 verges au sol) et Jahmyr Gibbs (945) menant le cinquième meilleur match de course de la ligue. Et non seulement les porteurs de ballon des Lions peuvent blesser une défense au sol, mais aussi dans le jeu de passes, terminant avec 2 157 verges de mêlée, deuxième derrière le groupe des porteurs de ballon de Miami et juste devant les 49ers.

Alors que Montgomery – à sa première année avec Detroit – est établi dans la ligue depuis plusieurs verges maintenant, Detroit le jumelant à Gibbs a donné à l’offensive le coup de pouce dont elle avait besoin. La recrue de l’Alabama a réalisé une moyenne de 5,2 verges par tentative, la cinquième meilleure de la ligue et seulement derrière la moyenne de 5,4 des porteurs de ballon de Christian McCaffrey pour terminer avec 900 verges au sol ou plus.

Détroit a parcouru 100 verges ou plus lors de 10 de ses 12 derniers matchs, mais les deux matchs de moins du siècle ont eu lieu lors des trois matchs précédents.

69

Passe. La défense contre la passe des Lions autorisée 69 passes de 20 yards ou plus en saison régulière, le plus de la ligue.

La situation ne s’est pas améliorée en séries éliminatoires pour le secondaire de Détroit, qui a déjà permis 13 jeux de ce type en deux matchs, soit deux fois plus que n’importe quelle autre équipe des séries éliminatoires. L’offensive des 49ers, en revanche, a eu le plus grand nombre de passes de ce type, se connectant pour 75 passes sur 20 verges ou plus.

Bien qu’il y ait une perception selon laquelle l’offensive des 49ers dépend du YAC – terminant avec le quatrième YAC le plus élevé et le YAC le plus élevé par jeu – elle a terminé avec le huitième plus grand nombre de verges aériennes complétées (2 368 – le plus à l’époque de Shanahan) et à égalité pour le plus. chantiers aériens par achèvement (7,0). Il s’agit vraiment d’une attaque de passe qui peut battre une défense de plusieurs manières contre une défense qui a accordé le cinquième plus grand nombre de verges par la passe cette saison.

Non seulement la défense de Détroit a accordé le neuvième plus grand nombre de YAC cette année, mais elle a également accordé 3 100 verges aériennes complétées, de loin le plus grand nombre de la ligue. Selon Référence du football professionnelles 3 100 verges aériennes autorisées sont le deuxième plus élevé par une défense depuis que PFR a commencé à suivre les statistiques en 2017, derrière seulement les Bengals de 2021 – qui se sont justement rendus au Super Bowl cette saison-là.

Bien qu’il y ait quelques points positifs dans le secondaire – la recrue Brian Branch et le vétéran CJ Gardner-Johnson (qui n’a disputé que cinq matchs cette saison) – Kyle Shanahan devrait avoir un grand cercle rouge autour du nom de Cameron Sutton. Sutton a accordé le plus de verges par la passe (1 096), le troisième plus grand nombre de verges par réception (15,9) et la cinquième profondeur de cible moyenne la plus élevée (14,4) de 75 cornerbacks avec un minimum de 400 snaps de couverture, selon Pro Football Focus .

Sutton a déjà été ciblé 13 fois en séries éliminatoires, accordant 207 verges sur neuf réceptions et deux touchés. Neuf de ces cibles étaient également contre Mike Evans lors de la ronde de division. Les 49ers ont de nombreuses options pour affronter le cornerback recrue, mais ce sera à Shanahan de décider comment ils attaqueront Sutton.

12

Jeux. La défense contre la course des Lions a terminé avec 12 matchs, limitant l’attaque adverse à 100 verges au sol ou moins en saison régulière, la plupart dans la ligue.

De l’autre côté de l’offensive électrique des Lions se trouve une défense contre la course tout aussi solide. Alors que l’offensive de San Francisco avait du mal à profiter du EmballeursCinquième pire défense contre la course, les Lions vantent le deuxième meilleur arrêt de course de la ligue et n’ont pas accordé 100 verges au sol dans un match depuis le début du mois de décembre.

Alors que la défense contre la passe de Détroit a un gros problème de jeu, la défense contre la course n’a autorisé que 36 courses de 10 verges ou plus, le troisième moins de la ligue, et cinq courses de 20 verges ou plus, à égalité au deuxième rang. Christian McCaffrey, cependant, a terminé avec le plus grand nombre de courses de 10 verges ou plus (44) et le troisième avec 20 ou plus (neuf).

Alors que McCaffrey crée de grosses courses et que la défense des Lions les arrête, les premiers essais seront la clé pour déterminer qui gagnera sur le terrain. Les 5,6 verges par tentative de McCaffrey au premier essai sont à égalité avec Gibbs pour troisième meilleure moyenne, tandis que la défense de Détroit a accordé un minimum de 3,37 verges au sol par tentative lors des premiers essais. Shanahan a appelé un point sur 276 premiers essais (quatrième plus) contre 204 passes (20e plus), donc McCaffrey restant en tête des chaînes contre la solide défense de Détroit sera primordial.

Après les difficultés offensives contre Green Bay, la façon dont Shanahan choisit de diviser la course et de passer dimanche sera quelque chose à surveiller.

