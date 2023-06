Actualité ukrainienne : les troupes russes se retirent de Moscou

Les troupes russes déployées pour protéger la capitale se sont retirées dimanche après que les forces mercenaires ont battu en retraite. Mais la révolte de courte durée pourrait avoir des conséquences à long terme sur les deux décennies d’emprise du président Vladimir Poutine sur le pouvoir et sa guerre en Ukraine.

L’image de Poutine en tant que dirigeant dur avait déjà été gravement meurtrie par la guerre en Ukraine, qui s’est prolongée pendant 16 mois et a coûté un grand nombre de troupes russes. La marche de samedi vers Moscou par les forces sous le commandement de son ancien protégé, Yevgeny Prigozhin, a révélé d’autres faiblesses, ont déclaré de nombreux analystes.

Cela signifiait également que certaines des meilleures forces combattant pour la Russie en Ukraine avaient été retirées de ce champ de bataille : les propres troupes wagnériennes de Prigozhin et celles tchétchènes envoyées pour les arrêter.

Après avoir appelé à une rébellion armée visant à évincer le ministre russe de la Défense, Prigozhin et ses combattants ont semblé prendre le contrôle du quartier général militaire russe à Rostov-sur-le-Don qui supervise les combats en Ukraine.

Ils ont ensuite avancé vers Moscou en grande partie sans encombre. Les médias russes ont rapporté avoir abattu plusieurs hélicoptères et un avion de communication militaire. Le ministère de la Défense n’a fait aucun commentaire.

Ils n’ont été stoppés que par un accord pour envoyer Prigozhin en Biélorussie voisine, qui a soutenu l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les accusations portées contre lui pour avoir organisé une rébellion armée seront abandonnées, et Prigozhin a ordonné à ses troupes de retourner dans leurs camps de campagne.

Le gouvernement a également déclaré qu’il ne poursuivrait pas les combattants de Wagner qui auraient participé, tandis que ceux qui n’y auraient pas participé se verraient proposer des contrats par le ministère de la Défense.

Bien que Poutine ait juré plus tôt de punir ceux qui étaient derrière le soulèvement armé, Peskov a défendu le renversement, affirmant que « l’objectif le plus élevé » de Poutine était « d’éviter les effusions de sang et les confrontations internes avec des résultats imprévisibles ».

Les commentateurs sur les réseaux sociaux au cours du week-end ont noté l’ironie du fait que Prigozhin évite les poursuites pour une rébellion armée alors que de nombreux Russes qui se contentent de dénoncer la guerre en Ukraine ont été condamnés à de longues peines de prison.

Bien que l’accord ait mis fin à la crise immédiate, il a peut-être déclenché une crise à plus long terme, ont déclaré des analystes.

« Pour une dictature fondée sur l’idée d’un pouvoir incontesté, c’était une humiliation extrême, et il est difficile de voir le génie du doute jamais refoulé dans la bouteille », a déclaré Phillips O’Brien, professeur d’études stratégiques à l’université. de St. Andrews en Ecosse. « Donc, si Prigozhin a pu perdre à court terme, Poutine est susceptible d’être le perdant à long terme. »

Encore de nombreuses questions demeurent.

Prigozhin, qui a envoyé une série de mises à jour audio et vidéo pendant sa révolte, est resté silencieux depuis que le Kremlin a annoncé l’accord.

On ne sait pas encore s’il est en Biélorussie ou si l’une de ses troupes de Wagner le suivrait.

En réponse aux questions de l’Associated Press, le bureau de presse de Prigozhin a répondu qu’il ne pouvait pas répondre immédiatement mais « répondra aux questions lorsqu’il aura une connexion normale ».

Une vidéo prise par l’Associated Press à Rostov-sur-le-Don montrait des gens acclamant les troupes de Wagner lors de leur départ. Certains ont couru serrer la main de Prigozhin, qui roulait dans un SUV.

Le gouverneur régional a déclaré plus tard que toutes les troupes avaient quitté la ville. Les agences de presse russes ont également rapporté que les autorités de Lipetsk ont ​​confirmé que les forces de Wagner avaient quitté cette région, qui se trouve sur la route de Moscou depuis Rostov.

Moscou s’était préparée à l’arrivée des forces de Wagner en érigeant des points de contrôle avec des véhicules blindés et des troupes à la périphérie sud de la ville. Environ 3 000 soldats tchétchènes ont été retirés des combats en Ukraine et s’y sont précipités tôt samedi, a rapporté la télévision d’État tchétchène. Les troupes russes armées de mitrailleuses ont érigé des points de contrôle dans la périphérie sud de Moscou. Les équipages ont creusé des tronçons d’autoroutes pour ralentir la marche.

Le dimanche après-midi, les troupes s’étaient retirées de la capitale et les gens envahissaient les rues et affluaient vers les cafés. La circulation est revenue à la normale et les barrages routiers et points de contrôle ont été supprimés, mais la Place Rouge est restée proche des visiteurs. Sur les autoroutes menant à Moscou, les équipes ont réparé les routes déchirées quelques heures plus tôt dans la panique.

Les présentateurs des chaînes de télévision contrôlées par l’État ont présenté l’accord mettant fin à la crise comme une démonstration de la sagesse de Poutine et ont diffusé des images des troupes de Wagner se retirant de Rostov-sur-le-Don au soulagement des résidents locaux qui craignaient une bataille sanglante pour le contrôle de la ville.

Les personnes interrogées par Channel 1 ont salué le rôle de Poutine.

Mais l’Institut américain pour l’étude de la guerre a averti que « le Kremlin fait maintenant face à un équilibre profondément instable ».

« L’accord est une solution à court terme, pas une solution à long terme », a écrit l’institut, qui a suivi la guerre en Ukraine depuis le début.

Prigozhin avait exigé l’éviction du ministre de la Défense Sergei Shoigu, que Prigozhin a longtemps critiqué en termes virulents pour sa conduite de la guerre en Ukraine.

Les États-Unis avaient des renseignements selon lesquels Prigozhin avait renforcé ses forces près de la frontière avec la Russie pendant un certain temps. Cela contredit l’affirmation de Prigozhin selon laquelle sa rébellion était une réponse à une attaque contre ses camps en Ukraine vendredi par l’armée russe.

En annonçant la rébellion, Prigozhin a accusé les forces russes de cibler les camps de Wagner en Ukraine avec des roquettes, des hélicoptères de combat et de l’artillerie. Il a allégué que le général Valery Gerasimov, chef d’état-major général, avait ordonné les attaques à la suite d’une réunion avec Choïgou au cours de laquelle ils avaient décidé de détruire l’entrepreneur militaire.

Le ministère de la Défense a nié avoir attaqué les camps.

Les dirigeants du Congrès ont été informés de l’accumulation de Wagner au début de la semaine dernière, a déclaré une personne proche du dossier. La personne n’était pas autorisée à parler publiquement et a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat. Le briefing du renseignement américain a été rapporté pour la première fois par CNN.

Une motivation possible de la rébellion de Prigozhin était la demande du ministère russe de la Défense, soutenue par Poutine, que des entreprises privées signent des contrats avec lui d’ici le 1er juillet. Prigozhin avait refusé de le faire.

Les Ukrainiens espéraient que les combats internes russes créeraient des opportunités pour leur armée de reprendre le territoire saisi par les forces russes.

« Ces événements auront été d’un grand réconfort pour le gouvernement ukrainien et l’armée », a déclaré Ben Barry, chercheur principal pour la guerre terrestre à l’Institut international d’études stratégiques.

Les troupes de Wagner ont joué un rôle crucial dans la guerre d’Ukraine, capturant la ville orientale de Bakhmut, une zone où les batailles les plus sanglantes et les plus longues ont eu lieu.

L’offre d’amnistie du Kremlin à Prigozhin a été négociée par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, ce qui aurait pu rehausser sa stature dans sa relation avec Poutine.

Prigozhin, 62 ans, ancien condamné, entretient des liens de longue date avec Poutine et a remporté de lucratifs contrats de restauration au Kremlin qui lui ont valu le surnom de « chef de Poutine ».

Wagner a envoyé des sous-traitants militaires en Libye, en Syrie et dans plusieurs pays africains, ainsi qu’en Ukraine.

Les écrivains d’Associated Press Danica Kirka à Londres et Nomaan Merchant à Washington ont contribué.