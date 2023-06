Actualité ukrainienne : les troupes russes se retirent de Moscou

Les troupes gouvernementales russes se sont retirées des rues de Moscou dimanche et les soldats mercenaires rebelles qui avaient occupé d’autres villes ont disparu, mais la révolte de courte durée a affaibli le président Vladimir Poutine au moment même où ses forces font face à une contre-offensive féroce en Ukraine.

La marche avortée sur la capitale par Yevgeny Prigozhin et ses troupes de Wagner, certains des combattants les plus efficaces de Russie en Ukraine, a également laissé leur sort incertain.

Aux termes de l’accord qui a mis fin à la crise, Prigozhin s’exilera en Biélorussie mais ne sera pas poursuivi. Ni Poutine ni Prigozhin n’ont été entendus depuis que l’accord, négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, a été annoncé samedi soir.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié les événements du week-end d ‘ »extraordinaires », rappelant qu’il y a 16 mois, Poutine semblait sur le point de s’emparer de la capitale de l’Ukraine et qu’il doit maintenant défendre Moscou contre les forces dirigées par son ancien protégé.

« Je pense que nous avons vu plus de fissures émerger dans la façade russe », a déclaré Blinken sur « Meet the Press » de NBC.

« Il est trop tôt pour dire exactement où ils vont et quand ils y arrivent, mais nous avons certainement toutes sortes de nouvelles questions auxquelles Poutine devra répondre dans les semaines et les mois à venir. »

On ne savait pas encore ce que les fissures ouvertes par la rébellion de 24 heures signifieraient pour la guerre en Ukraine. Mais cela a eu pour résultat que certaines des meilleures forces combattant pour la Russie ont été retirées du champ de bataille : les propres troupes de Wagner de Prigozhin, qui avaient montré leur efficacité en remportant la seule victoire terrestre du Kremlin depuis des mois, à Bakhmut, et les soldats tchétchènes envoyés pour les arrêter sur le approche de Moscou.

L’avancée rapide et largement sans opposition des forces de Wagner a également révélé les vulnérabilités des forces de sécurité et militaires russes. Les soldats mercenaires auraient abattu plusieurs hélicoptères et un avion de communication militaire. Le ministère de la Défense n’a fait aucun commentaire.

« Je pense honnêtement que Wagner a probablement fait plus de dégâts aux forces aérospatiales russes au cours de la dernière journée que l’offensive ukrainienne n’en a fait au cours des trois dernières semaines », a déclaré Michael Kofman, directeur des études russes au groupe de recherche CAN, dans un podcast.

Les Ukrainiens espéraient que les combats internes russes pourraient créer des opportunités pour leur armée, qui en est aux premiers stades d’une contre-offensive pour reprendre le territoire saisi par les forces russes.

« Poutine est très diminué et l’armée russe, et c’est significatif en ce qui concerne l’Ukraine », a déclaré Lord Richard Dannatt, ancien chef d’état-major des forces armées britanniques. « … Prigozhin a quitté la scène pour aller en Biélorussie, mais est-ce la fin d’Evgeny Prigozhin et du groupe Wagner? »

Selon les termes de l’accord qui a arrêté l’avancée de Prigozhin, les troupes de Wagner qui n’ont pas soutenu la révolte se verront proposer des contrats directement avec l’armée russe, les plaçant sous le contrôle de l’état-major militaire que Prigozhin tentait d’évincer. Une motivation possible de la rébellion de Prigozhin était la demande du ministère de la Défense, soutenue par Poutine, que des entreprises privées signent des contrats avec lui d’ici le 1er juillet. Prigozhin avait refusé de le faire.

« Ce que nous ne savons pas, mais que nous découvrirons dans les heures et les jours à venir, c’est combien de ses combattants sont partis avec lui, car s’il est allé en Biélorussie et a gardé une force de combat efficace autour de lui, alors il … présente à nouveau une menace » pour l’Ukraine, a déclaré Dannatt.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré avoir déclaré dimanche au président américain Joe Biden lors d’un appel téléphonique que la rébellion avortée en Russie avait « exposé la faiblesse du régime de Poutine ».

Dans leur avancée fulgurante, les forces de Prigozhin ont pris samedi le contrôle de deux centres militaires dans le sud de la Russie et se sont approchées à moins de 200 kilomètres (120 miles) de Moscou avant de battre en retraite.

Les habitants de Rostov-sur-le-Don ont applaudi les troupes de Wagner lors de leur départ tard samedi, une scène qui a joué dans la peur de Poutine d’un soulèvement populaire. Certains ont couru serrer la main de Prigozhin alors qu’il partait en SUV.

Pourtant, la rébellion a rapidement échoué, en partie parce que Prigozhin n’avait pas le soutien qu’il attendait apparemment des services de sécurité russes. Les services fédéraux de sécurité ont immédiatement appelé à son arrestation.

« De toute évidence, Prigozhin a perdu son sang-froid », a déclaré le général américain à la retraite David Petraeus, ancien directeur de la CIA, sur « l’état de l’Union » de CNN.

« Cette rébellion, bien qu’elle ait été applaudie en cours de route, ne semble pas générer le type de soutien qu’il avait espéré. »

Rostov est apparu calme dimanche matin, avec seulement des traces de chars sur les routes en souvenir des combattants Wagner.

« Tout s’est parfaitement bien terminé, Dieu merci. Avec un minimum de victimes, je pense. Bon travail », a déclaré l’un des habitants, qui n’a accepté de donner que son prénom, Sergei. Il a dit que les soldats de Wagner étaient des héros pour lui, mais plus maintenant.

Dans la région de Lipetsk, située sur la route de Moscou, les habitants semblaient indifférents à la tourmente.

« Ils n’ont rien perturbé. Ils se sont tenus calmement sur le trottoir et n’ont abordé ni parlé à personne », a déclaré Milena Gorbunova à l’AP.

Alors que les forces de Wagner se déplaçaient vers le nord en direction de Moscou, les troupes russes armées de mitrailleuses ont établi des points de contrôle à la périphérie. Dimanche après-midi, les troupes s’étaient retirées et la circulation était revenue à la normale, même si la Place Rouge restait fermée aux visiteurs. Sur les autoroutes menant à Moscou, les équipes ont réparé les routes déchirées quelques heures plus tôt dans la panique.

Les présentateurs des chaînes de télévision contrôlées par l’État ont présenté l’accord mettant fin à la crise comme une démonstration de la sagesse de Poutine et ont diffusé des images des troupes de Wagner se retirant de Rostov au soulagement des résidents locaux qui craignaient une bataille sanglante pour le contrôle de la ville. Les personnes interrogées par Channel 1 ont loué la gestion de la crise par Poutine.

Mais la révolte et l’accord qui y a mis fin ont gravement ébranlé la réputation de Poutine en tant que leader prêt à punir impitoyablement quiconque conteste son autorité.

Prigozhin avait exigé l’éviction du ministre de la Défense Sergei Shoigu, que Prigozhin a longtemps critiqué en termes virulents pour la façon dont il a mené la guerre en Ukraine.

Les États-Unis avaient des renseignements selon lesquels Prigozhin avait renforcé ses forces près de la frontière avec la Russie pendant un certain temps. Cela contredit l’affirmation de Prigozhin selon laquelle sa rébellion était une réponse à une attaque contre ses campements en Ukraine vendredi par l’armée russe qui, selon lui, a tué un grand nombre de ses hommes. Le ministère de la Défense a nié avoir attaqué les camps.

Le représentant américain Mike Turner, qui préside le House Intelligence Committee, a déclaré que la marche sur Moscou semblait avoir été planifiée à l’avance.

« Maintenant, étant un militaire, il comprend la logistique et vraiment l’aide dont il aura besoin pour le faire », y compris de la part de certains Russes à la frontière avec l’Ukraine qui l’ont soutenu, a déclaré Turner sur « Face the Nation » de CBS.

« C’est quelque chose qui aurait dû être planifié pendant un temps considérable pour être exécuté de la manière dont il l’a été », a-t-il déclaré.



——



Cette histoire a été éditée pour corriger l’orthographe du prénom de Zelenskyy et pour fixer le style AP sur le biélorusse.



——



Les rédacteurs d’Associated Press Danica Kirka à Londres et Nomaan Merchant à Washington ont contribué à ce rapport.