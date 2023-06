Actualité ukrainienne : les troupes russes se retirent de Moscou

Les troupes gouvernementales russes se sont retirées des rues de Moscou et les gens ont afflué dimanche dans les parcs et les cafés à la suite d’une révolte de courte durée d’une force mercenaire qui a affaibli le président Vladimir Poutine et soulevé des questions sur sa capacité à faire la guerre en Ukraine.

La marche sur la capitale par les troupes de Wagner dirigées par Yevgeny Prigozhin et l’accord de fin de soirée qui l’a finalement interrompue a gravement ébranlé la réputation de Poutine en tant que leader prêt à punir impitoyablement quiconque conteste son autorité. Cela pourrait ouvrir la porte à d’autres qui sont mécontents de l’emprise de Poutine sur le pouvoir depuis deux décennies, en particulier après son invasion malheureuse de l’Ukraine.

Selon les termes de l’accord, Prigozhin ira en exil en Biélorussie mais ne fera pas l’objet de poursuites et ses forces non plus. Ni Poutine ni Prigozhin n’ont été entendus depuis que l’accord, qui aurait été négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, a été annoncé samedi soir.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié les événements du week-end d ‘ »extraordinaires », rappelant qu’il y a 16 mois, Poutine semblait sur le point de s’emparer de la capitale de l’Ukraine et qu’il doit maintenant défendre Moscou contre les forces dirigées par son ancien protégé.

« Je pense que nous avons vu plus de fissures émerger dans la façade russe », a déclaré Blinken sur Meet the Press sur NBC. « Il est trop tôt pour dire exactement où ils vont et quand ils y arrivent, mais nous avons certainement toutes sortes de nouvelles questions auxquelles Poutine devra répondre dans les semaines et les mois à venir. »

On ne savait pas encore ce que les fissures ouvertes par la rébellion de 24 heures signifieraient pour cette guerre. Mais cela a eu pour résultat que certaines des meilleures forces combattant pour la Russie en Ukraine ont été retirées du champ de bataille : les propres troupes wagnériennes de Prigozhin et celles tchétchènes envoyées pour les arrêter.

Mais les Ukrainiens espéraient et certains analystes ont suggéré que les combats internes russes pourraient créer des opportunités pour leur armée, qui en est aux premiers stades d’une contre-offensive pour reprendre le territoire saisi par les forces russes.

« Ces événements auront été d’un grand réconfort pour le gouvernement ukrainien et l’armée », a déclaré Ben Barry, chercheur principal pour la guerre terrestre à l’Institut international d’études stratégiques.

Une autre question est de savoir ce qui arrivera à Wagner, propriété de Prigozhin, en général. L’entrepreneur militaire a déployé des forces dans plusieurs pays où on pense qu’elles se battent pour les intérêts russes.

Selon les termes de l’accord qui a arrêté l’avancée de Prigozhin, les troupes de Wagner qui n’ont pas soutenu la révolte se verront proposer des contrats directement avec l’armée russe, les plaçant sous le contrôle de l’état-major militaire que Prigozhin tentait d’évincer.

L’accord semble être un arrangement « hâtif » conçu pour protéger Prigozhin et protéger son argent et sa famille, Phillips O’Brien, professeur d’études stratégiques à l’Université St. Andrews en Ecosse.

« Ce que nous ne savons pas, c’est s’il a sauvé Wagner », a écrit O’Brien dans sa newsletter en ligne. « On ne sait pas combien de ses mercenaires viennent avec lui en Biélorussie, ou combien seront forcés de signer maintenant des contrats avec l’armée russe. »

Dans leur avancée fulgurante, les forces de Prigozhin ont pris samedi le contrôle de deux centres militaires dans le sud de la Russie et se sont éloignées à moins de 200 kilomètres (120 miles) de Moscou avant de battre en retraite.

Dans une scène qui joue sur la peur de Poutine face à un soulèvement populaire, une vidéo prise par l’Associated Press samedi à Rostov-sur-le-Don montrait des gens acclamant les troupes de Wagner alors qu’ils partaient. Certains ont couru serrer la main de Prigozhin, qui roulait dans un SUV.

Le gouverneur régional a déclaré plus tard que toutes les troupes avaient quitté la ville. Les agences de presse russes ont également rapporté que les autorités de Lipetsk ont ​​confirmé que les forces de Wagner avaient quitté cette région, qui se trouve sur la route de Moscou depuis Rostov.

Moscou s’était préparée à l’arrivée des forces de Wagner en érigeant des points de contrôle avec des véhicules blindés et des troupes à la périphérie sud de la ville. Environ 3 000 soldats tchétchènes ont été retirés des combats en Ukraine et s’y sont précipités tôt samedi, a rapporté la télévision d’État tchétchène. Les troupes russes armées de mitrailleuses ont érigé des points de contrôle dans la périphérie sud de Moscou. Les équipages ont creusé des tronçons d’autoroutes pour ralentir la marche.

Le dimanche après-midi, les troupes s’étaient retirées de la capitale et les gens envahissaient les rues et affluaient vers les cafés. La circulation est revenue à la normale et les barrages routiers et points de contrôle ont été supprimés, mais la Place Rouge est restée fermée aux visiteurs. Sur les autoroutes menant à Moscou, les équipes ont réparé les routes déchirées quelques heures plus tôt dans la panique.

Les présentateurs des chaînes de télévision contrôlées par l’État ont présenté l’accord mettant fin à la crise comme une démonstration de la sagesse de Poutine et ont diffusé des images des troupes de Wagner se retirant de Rostov-sur-le-Don au soulagement des résidents locaux qui craignaient une bataille sanglante pour le contrôle de la ville.

Les personnes interrogées par Channel 1 ont salué le rôle de Poutine.

Mais l’Institut américain pour l’étude de la guerre a averti que « le Kremlin fait maintenant face à un équilibre profondément instable ».

« L’accord est une solution à court terme, pas une solution à long terme », a écrit l’institut, qui a suivi la guerre en Ukraine depuis le début.

Prigozhin avait exigé l’éviction du ministre de la Défense Sergei Shoigu, que Prigozhin a longtemps critiqué en termes virulents pour sa conduite de la guerre en Ukraine.

Les États-Unis avaient des renseignements selon lesquels Prigozhin avait renforcé ses forces près de la frontière avec la Russie pendant un certain temps. Cela contredit l’affirmation de Prigozhin selon laquelle sa rébellion était une réponse à une attaque contre ses camps en Ukraine vendredi par l’armée russe.

En annonçant la rébellion, Prigozhin a accusé les forces russes de cibler les camps de Wagner en Ukraine avec des roquettes, des hélicoptères de combat et de l’artillerie. Le ministère de la Défense a nié avoir attaqué les camps.

Une motivation possible de la rébellion de Prigozhin était la demande du ministère russe de la Défense, soutenue par Poutine, que des entreprises privées signent des contrats avec lui d’ici le 1er juillet. Prigozhin avait refusé de le faire.

