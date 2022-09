Actualité ukrainienne : le G7 va plafonner le prix du pétrole russe

Les plus grandes économies occidentales ont convenu vendredi d’imposer un plafond sur les prix du pétrole russe dans le but de réduire la capacité de Moscou à financer sa guerre en Ukraine sans alimenter davantage l’inflation mondiale.

Les ministres des Finances du groupe de pays du G7 – États-Unis, Japon, Canada, Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni – ont déclaré qu’ils interdiraient la fourniture de “services permettant le transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers d’origine russe dans le monde”. ” au-dessus du prix plafond. Cela pourrait bloquer la couverture d’assurance ou le financement des expéditions de pétrole.

Le prix maximum serait fixé par “une large coalition” de pays, ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

La Russie avait déjà menacé de riposter en interdisant les exportations de pétrole vers les pays participants.

“Nous ne fournirons tout simplement pas de pétrole et de produits pétroliers à ces entreprises ou États qui imposent des restrictions, car nous ne travaillerons pas de manière non compétitive”, a déclaré jeudi le vice-Premier ministre Alexander Novak aux journalistes, selon l’agence de presse d’État TASS.

L’Occident a déjà sanctionné de nombreuses exportations énergétiques russes, mais Moscou a continué à gagner des milliards de dollars par mois en détournant du pétrole vers la Chine et l’Asie.

L’administration Biden a fait pression pour que les gouvernements introduisent un plafonnement des prix, car cela réduirait les revenus dont le président Vladimir Poutine a besoin pour financer sa guerre en Ukraine, tout en permettant théoriquement aux barils russes de continuer à affluer vers les marchés mondiaux, évitant ainsi un nouveau choc inflationniste de l’offre.

“Le plafonnement des prix est spécifiquement conçu pour réduire les revenus russes et la capacité de la Russie à financer sa guerre d’agression tout en limitant l’impact de la guerre russe sur les prix mondiaux de l’énergie, en particulier pour les pays à revenu faible et intermédiaire”, ont déclaré les ministres des Finances du G7.

Mais la mesure nécessite encore beaucoup de travail et sera extrêmement complexe à gérer. Comment, quand et dans quelle mesure le prix du pétrole russe pourrait être plafonné reste à voir. Il aurait également besoin d’un large soutien international pour être efficace.

Depuis le début du mois de juillet, les prix du pétrole ont chuté d’environ 18 % en prévision d’une réduction de la demande par la récession, mais ils sont toujours supérieurs d’environ 20 % à ce qu’ils étaient il y a un an.

Novak a qualifié les propositions d’imposer des restrictions de “complètement absurdes” et a déclaré qu’elles pourraient détruire le marché mondial du pétrole, a rapporté TASS.

“De telles tentatives ne feront que déstabiliser l’industrie pétrolière, le marché pétrolier”, a-t-il déclaré. “Cela va complètement ruiner le marché”, a-t-il ajouté.

L’Europe et les États-Unis ont interdit la plupart des importations de pétrole russe. Mais le plan visant à faire souffrir Poutine n’a pas fonctionné.

Les flux de pétrole brut et d’autres produits pétroliers vers les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, le Japon et la Corée du Sud ont chuté de près de 2,2 millions de barils par jour depuis le début de la guerre en Ukraine, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Mais les deux tiers de cette baisse ont été réacheminés vers d’autres marchés comme la Chine et l’Inde, aidant à renflouer les caisses de Moscou. Les revenus d’exportation en juillet étaient d’environ 19 milliards de dollars, a indiqué l’AIE.

Le contrôle par la Russie de larges pans de l’approvisionnement énergétique mondial reste un problème majeur défi six mois après son invasion de l’Ukraine. Cette semaine, la Russie a temporairement interrompu les livraisons de gaz naturel dans la région via un gazoduc vital et coupé tous les approvisionnements d’un service public français, aggravant les problèmes qui ont fait grimper l’inflation européenne à un niveau record de 9 %.

Le géant russe de l’énergie, Gazprom, a déclaré que la réduction des livraisons via le gazoduc Nord Stream 1 était due à un arrêt prévu de quelques jours pour des travaux de maintenance. Il est censé rouvrir samedi.



— Chris Liakos, Anna Cooban et Manveena Suri ont contribué à ce rapport.