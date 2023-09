Actualité Ukraine : 6 vice-ministres de la Défense licenciés après le scandale

Kyiv, Ukraine –

Six vice-ministres ukrainiens de la Défense ont été limogés lundi à la suite du limogeage il y a deux semaines du ministre de la Défense Oleksii Reznikov dans un scandale de corruption, ont indiqué des responsables, alors que de violents combats se poursuivent dans l’est du pays.

Les vice-ministres de la Défense, dont Hanna Maliar, Vitalii Deyneha et Denys Sharapov, ainsi que le secrétaire d’État du ministère de la Défense, Kostiantyn Vashchenko, ont été limogés, selon le compte Telegram de Taras Melnychuk, représentant permanent du Cabinet des ministres.

Melnychuk n’a fourni aucune explication sur ces licenciements, mais le gouvernement a enquêté sur des accusations de corruption dans l’armée liées à l’achat d’équipement. Rustem Umerov, un député tatar de Crimée devenu ministre de la Défense, n’a pas immédiatement publié de déclaration.

Reznikov a été démis de ses fonctions au début du mois après un scandale impliquant l’achat par le ministère de la Défense de vestes militaires à un prix trois fois supérieur à leur prix. Reznikov a nié ces allégations mais a démissionné.

Le remaniement du département intervient un jour après que l’armée ukrainienne a déclaré avoir capturé le village de Klishchiivka aux troupes russes après des mois de combats acharnés. Les combats se sont poursuivis lundi alors que les troupes tentaient de tenir le village au sud de la ville de Bakhmut sous contrôle russe, dans la région orientale de Donetsk.

Sa reconquête fait suite à la reprise du village voisin d’Andriivka.

« L’ennemi essaie de toutes ses forces de regagner les positions perdues », a déclaré Maliar lors d’un point de presse lundi avant d’être licenciée. « Par conséquent, nos combattants y retiennent les attaques de l’ennemi et sont retranchés aux frontières atteintes. »

La reprise de Klishchiivka est considérée comme importante sur le plan tactique, car elle permet aux forces ukrainiennes d’étendre davantage leurs gains autour de Bakhmut.

Dans d’autres combats, six civils ont été tués et 16 autres blessés au cours des dernières 24 heures, a rapporté le bureau présidentiel.

Les Russes ont attaqué des zones résidentielles dans huit villes et villages de la région de Donetsk, dont Avdiivka et Kurdiumivka, tuant une personne et en blessant quatre, selon le communiqué. Cinq attaques d’artillerie à Kherson ont tué une personne et en ont blessé une autre. Dans la ville voisine de Beryslav, des Russes ont largué des explosifs depuis un drone près de la gare routière locale, blessant quatre personnes, a indiqué le bureau présidentiel.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir intercepté les 17 missiles de croisière lancés par la Russie et 18 des 24 drones Shahed dans les régions méridionales de Mykolaïv et d’Odessa tôt lundi matin.

Oleh Kiper, gouverneur régional d’Odessa, a déclaré qu’une installation de loisirs dans la ville de Vylkovo avait été endommagée lors de l’attaque, mais qu’aucune victime n’avait été signalée dans l’immédiat. Vylkovo, souvent surnommée la « Venise ukrainienne » en raison de ses nombreux canaux, est située dans le delta du Danube, à la frontière avec la Roumanie.