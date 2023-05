Actualité spatiale : Cyclone polaire sur Uranus

WASHINGTON –

C’est un monde enveloppé de mystère – la septième planète du soleil, Uranus, vue de près une seule fois il y a près de quatre décennies par une sonde de la NASA qui passait et qui garde toujours ses secrets avec prudence.

Mais de nouvelles observations d’un télescope situé au Nouveau-Mexique permettent de mieux comprendre son atmosphère, notamment la détection d’un cyclone polaire dont le centre mesure un quart du diamètre de la Terre, tourbillonnant près de son pôle nord.

Les scientifiques ont pu contempler plus profondément l’atmosphère d’Uranus – une planète classée comme géante de glace, comme son voisin planétaire Neptune – que jamais auparavant. Les résultats ont brossé un tableau d’une planète plus dynamique que ce que l’on connaissait auparavant.

« Alors que la composition générale de son atmosphère et de son intérieur sont similaires à Neptune – pour autant que nous le sachions – Uranus a des caractéristiques assez uniques », a déclaré le scientifique planétaire Alex Akins du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie, auteur principal de la recherche publiée dans le revue Lettres de recherche géophysique.

« Il tourne sur le côté. Et même dans ce cas, son champ magnétique est toujours désaligné par rapport à son axe de rotation. La circulation atmosphérique et le dégagement de chaleur interne semblent plus faibles que Neptune, mais il existe encore une gamme de caractéristiques dynamiques et d’orages qui ont été observés, » a ajouté Akins.

Uranus, de couleur bleu-vert due au méthane contenu dans une atmosphère composée majoritairement d’hydrogène et d’hélium, est la troisième plus grande planète de notre système solaire. Il a un diamètre d’environ 31 500 miles (50 700 km) et est assez grand pour contenir 63 Terres à l’intérieur. Uranus orbite autour du soleil à une distance d’environ 1,8 milliard de miles (2,9 milliards de km), soit près de 20 fois plus loin que la Terre. Une orbite dure 84 ans.

Son inclinaison inhabituelle fait apparaître Uranus en orbite autour du soleil comme une boule roulante.

Les chercheurs ont utilisé le télescope Very Large Array au Nouveau-Mexique pour voir sous les nuages ​​au sommet de l’atmosphère, trouvant de l’air circulant au pôle Nord qui était plus chaud et plus sec, preuve d’un cyclone puissant. Ils ont pu estimer la taille du centre de la tempête mais pas le diamètre entier du cyclone, bien qu’il puisse potentiellement être plus large que la Terre.

La recherche a confirmé que les cyclones polaires sont présents sur chaque corps de notre système solaire avec une atmosphère substantielle – toutes les planètes sauf Mercure et même Titan, la lune de Saturne.

« Les cyclones polaires sont des régions de vents violents se déplaçant dans une direction déterminée par la rotation de la planète – dans le sens des aiguilles d’une montre sur Vénus, Uranus et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le reste – avec des propriétés d’air différentes entre l’intérieur et l’extérieur », a déclaré Akins.

« La façon dont ils se forment est différente d’une planète à l’autre », a ajouté Akins. « Sur Terre, leur force est modulée par la saison en raison de la quantité de lumière solaire. Nous ne savons pas encore exactement comment ils se forment sur Uranus. C’est différent des autres cyclones en ce sens qu’il a généralement une durée de vie plus longue et se forme très probablement à partir d’un équilibre différent des processus atmosphériques, et est donc une caractéristique plus caractéristique (durable) de l’atmosphère. C’est contrairement aux ouragans, qui se forment, se déplacent et se dissipent sur des échelles de temps relativement courtes.

La majeure partie de la masse d’Uranus est un fluide dense de matériaux glacés – eau, méthane et ammoniac. Uranus est entourée de deux ensembles d’anneaux faibles et orbitée par 27 petites lunes. Son atmosphère est la plus froide de toutes les huit planètes, y compris la plus éloignée de Neptune.

Sa seule rencontre rapprochée avec un vaisseau spatial a eu lieu lorsque Voyager 2 a survolé en 1986.

« Il y a beaucoup d’inconnues », a déclaré Akins. « Comment s’est-il incliné sur le côté ? Son intérieur est-il vraiment plus « glacial » que les géantes gazeuses (Jupiter et Saturne) ? Pourquoi voyons-nous des bandes atmosphériques qui ne sont pas alignées sur les vitesses de vent mesurées ? Pourquoi le pôle est-il si beaucoup plus sec que l’équateur ? Ses satellites (lunes) sont-ils des mondes océaniques ? »



