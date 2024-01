Actualité JO Paris 2024 : Cadre historique pour accueillir des épreuves équestres, voici votre guide complet

À seulement quelques mois maintenant, les qualifications, les sites et les événements des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont commencé à sortir. Parmi une pléthore d’autres sports, les épreuves équestres de la plus grande scène seront soutenues par plusieurs athlètes américaines, dont Jessica Springsteen et Anna Buffini. Plus de 6 épreuves équestres seront organisées pendant les Jeux Olympiques, le dressage étant le point culminant de toutes.

La vidéo préférée des États-Unis aujourd’hui

La majorité des épreuves équestres se dérouleront dans un même lieu, emblématique. Un site du patrimoine mondial de l’UNESCO à Paris a été choisi pour accueillir les événements équestres et quelques autres événements sportifs.

Site historique du patrimoine mondial de l’UNESCO pour accueillir des événements équestres

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

Le Le Château de Versailles accueillera 6 épreuves équestres aux Jeux olympiques de Paris 2024, mais aussi aux Jeux paralympiques. Le palais a été initialement construit comme pavillon de chasse, puis a servi de résidence à la prestigieuse cour de Louis XIV au XVIIe siècle. Devenu symbole de la royauté française, le palais fut transformé en musée national au XIXe siècle et fut ensuite reconnu comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979.

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

Le site historique construit un espace extérieur temporaire flanqué de plusieurs stands et peut accueillir de 15 000 à 40 000 personnes selon le type d’événement. Plusieurs autres structures temporaires seront également construites en fonction des exigences des événements. L’arène extérieure accueillera les épreuves du Grand Prix de dressage et de saut d’obstacles, tandis qu’elle accueillera également les deux mêmes épreuves lors des Jeux paralympiques.

Soyez instantanément informé des nouveautés Jeux olympiques des histoires via Google ! Cliquez sur Suivez-nous et appuyez sur le Étoile bleue. Suivez-nous

Le Château de Versailles prêt pour une confrontation équestre

Les épreuves équestres au Château de Versailles comprennent le concours complet individuel, le concours complet par équipe, le dressage individuel, le dressage par équipe, le saut d’obstacles individuel et le saut d’obstacles par équipe. Tous ces événements seront de nature mixte. Pendant les Jeux Paralympiques, le magnifique palais accueillera des épreuves de dressage par équipe, de dressage individuel et de dressage libre.

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

Versailles accueillera 4 épreuves de pentathlon moderne, dont l’épreuve bonus de natation masculine et féminine, d’équitation, de laser-run et d’escrime. À seulement 35 km du village olympique, le Château de Versailles accueillera des épreuves exaltantes de saut d’obstacles et de dressage aux Jeux olympiques de 2024. Il reste un peu plus de 6 mois avant le grand événement, mais cela semble déjà beaucoup. N’est-ce pas ?

Regardez cette histoire : LE TRIOMPHE DU KENTUCKY DERBY 2022 RETIRE DE LA VENTE DE CHEVAUX EN RAISON D’UNE AFFAIRE DE SANTÉ TRISTE