Actualité F1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix du Qatar

LOSAIL, Qatar –

Max Verstappen a enchaîné son troisième titre en Formule 1 avec une autre victoire en course dimanche alors qu’il remportait la victoire au Grand Prix du Qatar et devançait ainsi son coéquipier Sergio Perez.

Le pilote Red Bull, qui a décroché le titre lors de la course de sprint de samedi, est parti en pole et devançait confortablement le reste du peloton en route vers sa 14e victoire en Grand Prix en 2023.

Oscar Piastri et Lando Norris ont terminé deuxième et troisième dans un double podium pour McLaren.

Les deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton ont pris le départ derrière Verstappen sur la grille mais sont entrées en collision au premier virage, mettant ainsi fin à la course du septuple champion Hamilton. Piastri s’est précipité pour la deuxième place alors que Fernando Alonso et Charles Leclerc devant lui ralentissaient pour éviter la chute.

Des problèmes de sécurité concernant les pneus signifiaient que les pilotes n’avaient pas le droit d’utiliser les mêmes pneus pendant plus de 18 tours. Cela signifiait un minimum de trois arrêts aux stands au cours de la course de 57 tours, la stratégie a donc joué un rôle de premier plan.