Actualité F1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix du Qatar

LOSAIL, Qatar –

Max Verstappen est à nouveau champion de Formule 1. Il ne faiblit pas.

Un jour après avoir décroché son troisième titre dans une course de sprint, il était clair que les célébrations n’avaient rien enlevé au rythme de Verstappen alors qu’il se dirigeait vers sa 14e victoire en Grand Prix de la saison dans un style familier au Grand Prix du Qatar dimanche.

Le pilote Red Bull est parti en pole, est resté à l’écart de Lewis Hamilton et George Russell qui sont entrés en collision à ses côtés dans le premier virage, et était ensuite confortablement devant le reste du peloton en route vers sa 14e victoire en Grand Prix en 2023.

Oscar Piastri et Lando Norris ont terminé deuxième et troisième dans un double podium pour McLaren.

« Je pense que ce qui a fait la course, c’est mon premier relais, et après cela, j’ai pu gérer mon rythme, en m’assurant que les pneus étaient dans une bonne fenêtre », a déclaré Verstappen. « Mais les McLaren ont encore été rapides aujourd’hui. J’ai dû pousser pour y arriver. C’est définitivement une course difficile. »

Les deux Mercedes de Russell et Hamilton ont pris le départ derrière Verstappen sur la grille mais sont entrées en collision au premier virage, mettant ainsi fin à la course du septuple champion Hamilton. Piastri s’est précipité pour la deuxième place alors que Fernando Alonso et Charles Leclerc devant lui ralentissaient pour éviter la chute.

La deuxième place poursuit une séquence impressionnante pour la recrue australienne Piastri, qui a réalisé son premier podium en carrière au Grand Prix du Japon il y a deux semaines et a remporté la course de sprint du Qatar samedi.

Piastri a déclaré à son équipe que c’était « probablement la course la plus difficile que j’ai jamais eue dans ma vie », ajoutant ses remerciements pour « celui qui a renversé tout le monde au premier virage », en référence à l’accident de Mercedes.

Norris est monté sur le podium pendant quatre courses consécutives, y compris le sprint – même si une première victoire en carrière échappe encore au pilote britannique en raison de la domination de Verstappen.

Hamilton a déclaré à son équipe lors du tour de formation qu’il craignait d’être « une cible facile » au départ avec des voitures plus rapides derrière lui. Sa course s’est terminée au premier virage.

Avec Hamilton à sa gauche et Verstappen à sa droite, Russell n’avait nulle part où aller lorsque Hamilton s’est retourné contre lui et que les deux Mercedes se sont précipitées dans le gravier. Russell a pu continuer mais a dû s’arrêter pour cause de dégâts et a chuté à l’arrière. Il s’est frayé un chemin à travers le peloton pour terminer quatrième devant le pilote Ferrari Leclerc et Alonso d’Aston Martin.

Hamilton a d’abord blâmé Russell pour l’accident à la radio, mais a accepté la responsabilité dans des commentaires ultérieurs.

Esteban Ocon a terminé septième pour Alpine, les deux Alfa Romeo de Valtteri Bottas et Zhou Guanyu huitième et neuvième, et le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, Sergio Perez, 10e.

Des problèmes de sécurité concernant les pneus signifiaient que les pilotes n’avaient pas le droit d’utiliser les mêmes pneus pendant plus de 18 tours. Cela signifiait un minimum de trois arrêts aux stands au cours de la course de 57 tours, la stratégie a donc joué un rôle de premier plan.

Piastri a comparé la course à « 57 tours de qualification », car les arrêts fréquents signifiaient que les pilotes n’avaient pas besoin de ralentir et d’éviter l’usure des pneus.

À un moment donné, Verstappen a même doublé son coéquipier Perez, qui a réalisé une autre performance décevante après des pénalités répétées pour sortie de piste.

Perez a dû repartir de la voie des stands après un changement de groupe motopropulseur suite à sa chute lors du sprint de samedi, mais il a rapidement couru contre Russell. Contrairement à Russell, Perez a fait peu de progrès dans la lutte contre le peloton.

Perez a remporté deux des quatre premières courses cette saison mais n’a plus gagné depuis. Perez reste deuxième du classement mais n’a récolté que cinq points lors des trois dernières manches du championnat, y compris des abandons au Grand Prix du Japon et lors de la course de sprint du Qatar samedi.

Carlos Sainz Jr. de Ferrari, le seul pilote non-Red Bull à avoir remporté un Grand Prix cette saison, n’a pas pris le départ de la course à cause de ce que Ferrari a appelé un problème de système d’alimentation en carburant sur sa voiture. Il s’était qualifié 12ème.

Le pilote américain Logan Sargeant a abandonné la course au 40e tour sur 57 après s’être senti mal et avoir été informé à la radio par l’ingénieur de son équipe Williams qu’il n’y aurait « aucune honte » à s’arrêter. Williams a déclaré que Sargeant avait souffert d’une « déshydratation intense » et avait couru même s’il avait été malade plus tôt dans la semaine. Il a été évalué et autorisé par l’équipe médicale sur la piste, a ajouté Williams.