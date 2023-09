Actualité économique

Le Dr Omar Abuzeid, obstétricien/gynécologue, fait désormais partie du réseau des médecins franciscains. Il accepte de nouveaux patients à Crown Point, indique un communiqué.

Abuzeid a terminé sa formation à la faculté de médecine de l’université Ross de Portsmouth, en Dominique, aux Antilles, et à la faculté de médecine de l’université Al-Faisal à Riyad, en Arabie Saoudite, indique le communiqué.

Ses intérêts cliniques incluent le diabète pendant la grossesse, les gestations multiples, l’échographie obstétricale et l’accouchement prématuré, indique le communiqué. Il accepte de nouveaux patients au Franciscan Physician Network Maternal Fetal Medicine and Genetics Crown Point, 297 W. Franciscan Drive, Suite 104 à Crown Point. Pour plus d’informations, appelez le 219-213-2280.

Crystal Shannon, professeure agrégée de sciences infirmières du Nord-Ouest de l’Université de l’Indiana, a été nommée doyenne du Collège de la santé et des services sociaux (CHHS), selon un communiqué.

Shannon supervisera les écoles, les programmes, les mineurs et les certificats de formation dentaire axés sur la santé, la gestion de l’information sur la santé, les soins infirmiers, les affaires publiques et environnementales, les sciences radiologiques et le travail social.

Shannon a débuté à IU Northwest en 2007 en tant que chargée de cours à l’École de sciences infirmières. De 2017 à 2021, elle a été directrice associée des programmes d’études supérieures à l’École de sciences infirmières et depuis 2021, directrice par intérim de l’École de sciences infirmières de l’IU Northwest tout en remplissant également le rôle de doyenne par intérim du College of Health and Services sociaux, indique le communiqué.

HealthLinc, en partenariat avec la Northwest Indiana Forum Foundation, a reçu une subvention de 940 000 $ de l’Indiana Economic Development Corp. (IEDC) dans le cadre de l’Initiative de développement économique régional (READI), selon un communiqué.

READI s’appuie sur le cadre et les succès de l’Indiana Regional Cities Initiative et de la 21st Century Talent Initiative, en encourageant la collaboration régionale et une planification à long terme basée sur des données qui, une fois mises en œuvre, attireront et retiendront les talents dans l’Indiana, indique le communiqué. Plus d’informations sont disponibles sur IndianaREADI.com.

Les fonds seront utilisés pour agrandir la clinique HealthLinc Valparaiso afin de répondre aux besoins en infrastructure du programme de résidence en médecine familiale Northwest Health, indique le communiqué. Pour plus d’informations sur HealthLinc et le programme de résidence familiale, contactez Jodie Wexelberg à [email protected]

Le 11e déjeuner annuel de remise des prix de la diversité et de l’inclusion de la Ligue urbaine du nord-ouest de l’Indiana est prévu le 25 octobre à Avalon Manor, 3550 E. Lincoln Highway, Merrillville. La conférencière principale est la magistrate Erica C. Stallworth du comté de LaPorte.

Pour plus d’informations sur les billets, contactez Stella Simpson au 219-887-9621 ou envoyez un e-mail à [email protected]. Ceux qui sont intéressés par des parrainages ou des opportunités de fournisseurs doivent envoyer un e-mail à Deb Black à [email protected].

Purdue University Northwest (PNW) a obtenu des reconnaissances pour plusieurs programmes de premier cycle et pour la mobilité sociale dans le classement annuel 2024 des meilleurs collèges de US News & World Report, selon un communiqué.

PNW, avec des campus à Hammond et Westville, a été désignée comme l’une des meilleures universités régionales du Midwest et classée 33e parmi les institutions publiques. Parmi les universités régionales du Midwest, PNW est également l’une des plus performantes en matière de mobilité sociale, une catégorie mesurant dans quelle mesure une université obtient un diplôme aux bénéficiaires de la bourse Pell, indique le communiqué.

PNW a également obtenu des notes pour la qualité de ses programmes de premier cycle en ingénierie, sciences infirmières, psychologie et informatique, indique le communiqué. Pour la liste complète des universités régionales de US News, visitez le site Web de US News.