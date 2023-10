Actualité économique

Subventions de développement de marché accordées

Le Service de commercialisation agricole du ministère américain de l’Agriculture a récemment accordé plus de 15 millions de dollars à 22 projets de subventions visant à promouvoir l’industrie du sirop d’érable et à renforcer et explorer de nouvelles opportunités de marché pour les produits alimentaires et agricoles américains. Le financement est accordé par le biais du programme d’accès et de développement d’Acer, du programme d’amélioration du marketing de l’État fédéral et du programme de micro-subventions pour la sécurité alimentaire.

Le Service de commercialisation agricole accorde 6,4 millions de dollars pour financer 13 projets dans le cadre du programme Acer. Des fonds sont distribués à neuf projets visant à améliorer les connaissances, la sensibilisation et la compréhension des consommateurs à l’égard de l’industrie du sirop d’érable. Quatre projets sont financés pour accroître les débouchés commerciaux pour l’industrie nationale du sirop d’érable.

L’agence accorde 1,1 million de dollars à cinq projets dans le cadre du Programme d’amélioration du marketing de l’État fédéral afin d’explorer de nouvelles opportunités de marché pour les produits alimentaires et agricoles américains. Le programme encourage la recherche et l’innovation visant à améliorer l’efficacité et les performances du système de commercialisation. Il soutient les départements d’État de l’agriculture, les stations d’expérimentation agricole d’État et d’autres agences d’État.

Et l’agence accorde 7,6 millions de dollars aux agences agricoles de l’Alaska, du Commonwealth des îles Mariannes du Nord, de Guam et d’Hawaï par le biais du programme de micro-subventions pour la sécurité alimentaire. Il finance des projets visant à accroître la quantité et la qualité des aliments cultivés localement grâce à des exploitations de jardinage, d’élevage et d’élevage à petite échelle. Les bénéficiaires sous-attribueront des fonds à des projets qui soutiennent les communautés confrontées à des niveaux importants d’insécurité alimentaire et importent des quantités importantes de nourriture. Visite ams.usda.gov/grants pour plus d’informations.

Aide élargie

Le ministère américain de l’Agriculture investit 70 millions de dollars dans des partenariats pour améliorer la sensibilisation des producteurs et des communautés mal desservis afin d’élargir l’accès à l’aide à la conservation. Le service de conservation des ressources naturelles de l’USDA a récemment sélectionné 139 projets avec des entités pour un engagement d’un à trois ans afin d’encourager la participation aux programmes de l’agence, en particulier dans les communautés mal desservies et parmi les producteurs urbains et à petite échelle.

Les projets étendront leur portée aux producteurs débutants, aux ressources limitées, socialement défavorisés et aux anciens combattants. Ils mettront également en évidence les opportunités offertes aux étudiants de poursuivre une carrière dans les domaines de l’agriculture, des ressources naturelles et des sciences connexes. Visite nrcs.usda.gov pour plus d’informations.

Le ministère américain de l’Agriculture investit 25 millions de dollars supplémentaires pour intensifier ses efforts visant à prévenir et réduire les pertes et le gaspillage alimentaires. L’investissement, financé par l’American Rescue Plan Act, fait partie d’une initiative conjointe entre l’Institut national de l’alimentation et de l’agriculture de l’USDA et le Bureau de l’économiste en chef de l’USDA.

Plus d’un tiers de la nourriture disponible aux États-Unis n’est pas consommée à cause de la perte ou du gaspillage. Selon l’USDA, lorsque la nourriture est jetée de côté, les opportunités d’amélioration de la sécurité alimentaire, de la croissance économique et de la prospérité environnementale le sont également.

L’Institut national de l’alimentation et de l’agriculture a engagé depuis 2017 123,5 millions de dollars dans 527 projets liés aux pertes et gaspillages alimentaires. Le dernier investissement permettra d’élargir de 25 millions de dollars plusieurs programmes de base de l’Institut national de l’alimentation et de l’agriculture.

Le financement soutiendra le programme de subventions compétitives pour les projets alimentaires communautaires afin de réduire les pertes et le gaspillage alimentaires, de mettre les surplus alimentaires à la disposition des individus et de développer des liens entre les producteurs alimentaires, les fournisseurs et les organisations de récupération alimentaire. Les principaux objectifs des subventions sont de donner aux communautés une voix dans les décisions relatives au système alimentaire et de soutenir les marchés alimentaires locaux au profit de la communauté, d’accroître la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de stimuler les économies locales.

L’institut a accordé 4,3 millions de dollars à 12 projets de projets alimentaires communautaires concernant les pertes et gaspillages alimentaires dans le cadre du concours d’appel de candidatures de l’exercice 2023. Les projets intègrent des activités concrètes qui réduisent le gaspillage alimentaire au sein du système alimentaire local en maintenant la nourriture dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire humaine et en permettant aux familles et aux entreprises d’économiser de l’argent.

Les fonds soutiendront également les subventions du programme d’apprentissage par les services alimentaires et agricoles de l’institut pour la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires dans les écoles. Les subventions seront axées sur des projets qui augmentent la capacité des élèves à apprendre à prévenir le gaspillage alimentaire, à modifier l’environnement scolaire et à utiliser les cafétérias et autres parties du terrain de l’école comme salles de classe. Les projets visent à accroître les connaissances sur l’agriculture et à améliorer la nutrition des enfants.

Les fonds restants soutiendront les efforts à venir en matière de perte et de gaspillage alimentaire en collaboration avec le Conseil national des 4-H et le programme de recherche et d’éducation sur l’agriculture durable. Visite nifa.usda.gov pour plus d’informations.