Actualité économique — 20 septembre 2023

Cours gratuit Medicare 101 reporté

Castell Insurance a dû reporter un cours Medicare 101 gratuit plus tôt ce mois-ci, mais proposera deux cours Medicare 101 le jeudi 21 août.

Les cours séparés ont lieu à 10 h 30 et à 18 h 30 au Guy Cole Event Center, 144 N. Blake Ave. Les conférenciers invités sont James Castell, John Coulson et Stephany Shackelford.

Le cours aborde un certain nombre de situations Medicare, que les participants se préparent à atteindre 65 ans, qu’ils aient des questions pour un être cher ou qu’ils bénéficient de Medicare depuis des années et ne comprennent toujours pas bien les options.

Le cours réunira des experts de l’industrie possédant plus de 30 ans d’expérience combinée pour répondre aux questions et expliquer tous les tenants et aboutissants de Medicare, ont indiqué les organisateurs.

Il s’agit d’un cours sans obligation ni argumentaire de vente, ont-ils déclaré.

Les sujets comprendront le vieillissement, les options de couverture, les détails de la partie D, les coûts de base et une séance de questions et réponses. Aucune information personnelle ne sera collectée.

Une collecte de beurre d’arachide vient en aide aux banques alimentaires

En août, WeDo Fudge et Cascade Caramel ont organisé leur collecte annuelle de beurre de cacahuète au profit de la banque alimentaire Sequim. Grâce aux employés du district n° 1 (PUD) du comté de Clallam qui se sont joints à leurs efforts, ils ont collecté et fait don de 467 livres de beurre de cacahuète.

WeDo Fudge et Cascade Caramel remercient les gens de Sequim et les employés de PUD pour leur soutien à la banque alimentaire. Ils souhaitent également remercier tous les bénévoles de la banque alimentaire Sequim, qui compte plus de 50 adultes et adolescents qui accomplissent le travail de plus de quatre employés à temps plein, contribuant ainsi à garantir que les ressources financières restent concentrées sur leur mission principale de fournir nourriture à ceux qui ont faim.

« Il y a tellement de merveilleuses raisons de vivre à Sequim, en particulier le cœur généreux des gens », ont déclaré les représentants de WeDo Fudge.

Pour en savoir plus sur WeDo Fudge, appelez le 360-477-1183, envoyez un e-mail à [email protected] ou visitez wedofudge.com.