Actualité économique

La South Shore Convention and Visitors Authority a célébré les travailleurs de l’hôtellerie le 21 septembre au Hard Rock Casino Northern Indiana lors de leur 17e cérémonie de remise de prix annuelle, selon un communiqué. Les prix ROSE (Recognition of Service Excellence) honorent les employés de première ligne du nord-ouest de l’Indiana, tandis que les RISE (Recognition of Industry Success and Excellence) récompensent les dirigeants ou les anciens récipiendaires du ROSE Award, indique le communiqué.

Tous les finalistes ont assisté au dîner de remise des prix au Hard Rock où les 15 gagnants ont été annoncés. Les gagnants ont reçu une rose sous verre et un prix d’une valeur de plus de 1 300 $.

Les gagnants de ROSE étaient : Mary Bradford, interprète historique, Lake County Parks ; Chery Czerniak, agent de sécurité, Hard Rock Casino Northern Indiana ; Hajrije « Heidi » Jahovic, femme de ménage, Hampton Inn & Suites, Valparaiso ; Maria Jaros, croupière de jeux de table, Hard Rock Casino ; Teresa Krasinski, adjointe administrative principale, Horseshoe Casino ; Cynthia Morgan, agente à la réception, Hilton Garden Inn, Chesterton ; Anthony Taylor, cuisinier, Hard Rock Casino ; Taylor Verbich, Blockhead Beerworks, Valparaiso ; Cameron Wild, services clients, Hilton Garden Inn, Chesterton ; Mary Williamson, bénévole, Lake County Parks.

Les gagnants de RISE étaient : Michelle Hart, responsable des équipes de cage, Hard Rock Casino ; Lynette Newell, directrice, Schoop’s Hamburgers, Highland ; Christy Qualkenbush, directrice commerciale, Beachwalk Vacation Rentals, Michigan City ; Davon Sims, responsable WashUP, Luke Family of Brands ; et Larry Washington, directeur des stands, Hard Rock Casino.

La Gary Community School Corp. (GCSC) a récemment reçu une subvention de 400 000 $ pour soutenir l’apprentissage social et émotionnel (SEL) des étudiants, selon un communiqué. La subvention, accordée par la loi bipartite pour des communautés plus sûres : Strong Connections Act, soutiendra les initiatives SEL au cours des trois prochaines années.

SEL est devenu un pilier de la gestion de classe et de l’autorégulation pour les étudiants et le personnel, indique le communiqué, avec des employés et des étudiants du district participant au lundi de motivation et au mercredi du bien-être, qui couvrent des sujets liés à la santé mentale et aux soins personnels.

Le district organisera des événements SEL pour les familles et les étudiants tout au long de l’année et publiera régulièrement des conseils à utiliser à la maison sur les pages des réseaux sociaux du GCSC, indique le communiqué. Pour plus d’informations, visitez garyschools.org.

Le département de police de Valparaiso a ajouté cinq nouveaux policiers avec la prestation de serment de Brad Carlson, Austin Janik, Josh Dixon, Josh Hart et Tony Lopez, selon un communiqué. Le maire Matt Murphy a récemment célébré la cérémonie à l’hôtel de ville. Au cours de la cérémonie, le chef Andrew McIntyre a accueilli les cinq personnes au service de police de Valparaiso.

Carlson est diplômé du lycée de Chesterton en 2014 et a obtenu son baccalauréat de l’université de Vincennes en 2019. Carlson arrive à Valparaiso avec une expérience antérieure dans la police, ayant servi Bluffton depuis 2019. Janik est diplômé du lycée de Valparaiso en 2020 et a une expérience préalable dans l’application de la loi. avec le département du shérif du comté de Henry en tant qu’agent correctionnel. Dixon est diplômé de la LaPorte High School en 2019 et a obtenu son baccalauréat de la Purdue University Northwest en 2023. Il a également effectué un stage au sein du service de police de l’Université de Notre Dame. Hart est diplômé en 2009 du Restoration Christian High School de Sellersburg et a servi dans le ministère pendant 10 ans et a travaillé dans les opérations commerciales, indique le communiqué. Lopez est diplômé en 2013 du Lowell Senior High School et a obtenu son baccalauréat du St. Joseph’s College en 2017, indique le communiqué.

Le représentant américain Frank J. Mrvan, D-Highland, a annoncé l’attribution d’une subvention fédérale à la Construction Advancement Foundation du nord-ouest de l’Indiana dans le cadre du programme de subventions de formation Susan Harwood de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail, selon un communiqué.

Selon l’OSHA, la fondation recevra 135 565 $ pour mettre en place un programme de sensibilisation à la santé mentale au travail et de formation à la prévention du suicide.

Les entreprises du centre-ville de Chesterton offriront des friandises aux familles de Duneland le long des avenues Calumet et Broadway de 16 h à 18 h le 27 octobre. La Duneland Chamber distribuera des cadeaux avec d’autres entreprises locales dans le parking de la chambre, 220 Broadway. Ave., indique un communiqué.

Les sponsors incluent : Urschel Laboratories, Avalon Springs Health Campus, Cleveland Cliffs, WIMS 95.1 FM/AM1420, 1st Source Bank, McColly Real Estate – Paul Boyter, NITCO, Franciscan Health Michigan City, NIPSCO, Public Affairs, Centier Bank, Horizon Bank et Legacy. Sign Group, indique le communiqué.

Pour plus d’informations, appelez le 219-926-5513 ou envoyez un e-mail à [email protected].

Purdue University Northwest (PNW) a ouvert son appel annuel à candidatures pour le Temple de la renommée des anciens élèves de PNW, selon un communiqué.

Le Temple de la renommée des anciens élèves du PNW rend hommage aux diplômés distingués de tout moment au cours des 77 ans d’histoire des campus de l’université. Les candidatures peuvent être complétées avant le 15 novembre. Le formulaire de candidature peut être trouvé à pnw.edu/hall-of-fame.

Un comité de sélection examinera toutes les candidatures, indique le communiqué. La prochaine promotion du Temple de la renommée des anciens élèves du PNW devrait être sélectionnée en décembre.