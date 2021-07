Actualité des transferts : Gianluigi Donnarumma rejoint le Paris Saint-Germain pour un contrat de cinq ans | Actualités footballistiques

Le Paris Saint-Germain a annoncé la signature du héros italien de l’Euro 2020 Gianluigi Donnarumma pour un contrat de cinq ans.

Le joueur de 22 ans rejoint un transfert gratuit de l’AC Milan après avoir été incapable de s’entendre sur les conditions d’une prolongation de son contrat qui a expiré le 30 juin.

Le PSG a battu la concurrence de Barcelone pour décrocher le gardien de but très apprécié, qui gagnera environ 12 millions d’euros (10,3 millions de livres sterling) par an plus des ajouts en France.

« Je suis ravi de faire partie de cet immense club », a déclaré Donnarumma sur le site Internet du club du PSG. « Je me sens prêt à relever ce nouveau défi et à continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner le plus possible et faire plaisir aux supporters. »

Donnarumma s’est rendu à Paris mercredi pour la première fois pour terminer son déménagement, quelques jours après avoir aidé l’Italie à remporter l’Euro 2020, son premier titre majeur en 15 ans.

Il a été nommé joueur du tournoi de l’Euro 2020 par l’UEFA après avoir sauvé les tirs au but de Jadon Sancho et Bukayo Saka lors de la défaite finale de l’Angleterre contre l’Italie dimanche.

Donnarumma a reçu le prix du joueur du tournoi Euro 2020 des mains du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, après la victoire finale de l’Italie sur l’Angleterre.



Le gardien de but a joué un rôle essentiel dans le succès de l’équipe de Roberto Mancini, gardant trois cages inviolées lors de leurs trois matches de groupe et sauvant des tirs au but décisifs lors de leurs victoires aux tirs au but contre l’Espagne et l’Angleterre.

Donnarumma a subi son examen médical du PSG pendant le tournoi lorsqu’il a été autorisé à se rendre à l’hôpital Sant’Andrea de Rome après leur dernier match du groupe A, une victoire 1-0 contre le Pays de Galles.

Les pourparlers entre l’AC Milan et l’agent du joueur Mino Raiola avaient duré plusieurs mois, mais le joueur de 22 ans n’a pas pu conclure un nouveau contrat avec le club qu’il représente depuis l’âge de 14 ans.

Donnarumma a fait 251 apparitions pour le club dans toutes les compétitions, gardant 88 draps propres, depuis qu’il est passé par les rangs des jeunes en 2015 à seulement 16 ans.

Donnarumma a sauvé le penalty décisif de Bukayo Saka pour assurer à l’Italie son premier titre majeur depuis la Coupe du monde 2006



Cette saison, il a joué un rôle clé en aidant le club milanais à terminer deuxième de Serie A et à revenir en Ligue des champions après une absence de sept ans.

« Certains choix sont difficiles, mais ils font partie de la croissance d’un homme », a-t-il écrit dans un adieu émouvant à Milan sur son compte Instagram personnel.

« Le moment est venu de dire au revoir, un choix qui n’a pas été facile, en effet, et certainement un post ne suffit pas pour l’expliquer, ou peut-être ne peut-il même pas être expliqué car les sentiments les plus profonds peuvent difficilement être traduits en mots.

« Ce que je peux dire, c’est que parfois il est juste de choisir de changer, de relever des défis difficiles, de grandir, de se compléter. »

Le PSG a déjà obtenu les signatures de Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum, tous deux sur des transferts gratuits respectivement du Real Madrid et de Liverpool, ainsi que de l’arrière droit Achraf Hakimi de l’Inter Milan.

Les géants de la Ligue 1 ont également convenu d’une prolongation de contrat avec Neymar, qui s’est engagé en mai avec le club jusqu’en juin 2024.

L’arrivée de Donnarumma pourrait provoquer le départ d’Alphonse Areola, West Ham étant en pourparlers avec le PSG sur un prêt d’une saison avec une option d’achat pour le gardien qui était prêté la saison dernière à Fulham.