Actualité des 49ers : les Niners peuvent-ils battre les Lions sans Deebo Samuel ?

Les points de discussion qui ont précédé le Championnat NFC ont été et continueront d’être prévisibles. La plupart d’entre eux étaient centrés sur le quart-arrière des 49ers de San Francisco, Brock Purdy.







Nous découvrirons plus d’informations sur l’épaule de Deebo Samuel et ses progrès plus tard mercredi après-midi. Samuel souffrait encore trop lundi pour que les Niners sachent suffisamment s’il serait capable de jouer dimanche prochain contre les Lions de Détroit.

Analyste sportif de CBS Jeff Kerr a discuté de quelques sujets de la ronde de division et l’un d’entre eux était de savoir s’il s’agissait d’une réaction excessive ou de la réalité si les 49ers pouvaient battre les Lions sans Deebo. Kerr pense que c’est une réalité :

La preuve est faite : les 49ers ne sont pas la même équipe avec Samuel hors du terrain que lorsqu’il est sur le terrain. San Francisco a une fiche de 8-9 (24,2 points par match) sans Deebo Samuel depuis son repêchage en 2019 et une fiche de 53-23 (26,8 points par match) avec Samuel depuis 2019. Samuel fait évidemment une différence dans cette formation, donc son épaule vaudra la peine d’être surveillée tout au long de la semaine. Lorsque les 49ers ont entamé leur séquence de trois défaites consécutives en octobre, Samuel n’a joué aucun de ces matchs. Les 49ers gagnent en moyenne 5,7 verges par jeu lorsque Samuel n’est pas dans l’alignement, contre 7,1 lorsqu’il joue. Les 49ers ont besoin de Samuel sur le terrain s’ils veulent battre les Lions. C’est une équipe qui a aussi Christian McCaffrey, Brandon Aiyuk, George Kittleet Trent Williams en attaque, mais Samuel est le code de triche qui rend l’offensive presque imparable.

Samuel était limité à neuf snaps contre le Emballeurs mais il y avait deux cibles sur le même disque. Il a également été le retourneur de coups de pied contre Ray-Ray McCloud. Les 49ers veulent impliquer Samuel autant que possible.

La question ne devrait pas être de savoir si les Niners sont pires sans Deebo. Tout le monde sait que c’est exact. Nous parlons d’un joueur à deux ans d’une saison All-Pro. La question est de savoir si les Niners peuvent dépasser les Lions sans Samuel.

Blâmer Samuel pour neuf défaites, c’est lui mettre beaucoup sur les épaules. Si les 49ers avaient perdu contre les Packers, cela n’aurait pas été dû au fait que Deebo n’avait pas joué. Regarder le BrunsLes jeux , Vikings et Bengals ressentaient la même chose.

Il n’a pas raté un placement à Cleveland. Deebo n’a pas tâtonné dans la zone rouge du Minnesota. Et il ne jouait pas le rôle de cornerback à Cincinnati.

Les 49ers peuvent-ils battre une défense qui a cédé 807 verges par la passe en deux départs à Nick Mullens en décembre ? Ce n’était pas joli quand on regarde la performance de la défense des “Lions” sur la route cette saison.

Au cours de la semaine 10, ils ont accordé 38 points au Chargeurs. Derek Carr a marqué 28 points à la Nouvelle-Orléans lors du prochain match sur la route. Mullens a lancé quatre interceptions à domicile et a quand même réussi à en inscrire 24 au tableau d’affichage. Les Cowboys n’ont atteint que 19, mais Dallas a eu une interception et un échappé et a dû se contenter de deux paniers malgré un départ sur le territoire des Lions sur l’une de ces possessions.

Personne ne débat de l’importance de Deebo pour les 49ers. Le débat est de savoir si la meilleure attaque de la NFL peut rebondir après l’une de ses pires performances de l’année contre une défense qui a connu des difficultés sur la route.

En savoir plus