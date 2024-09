Actualité de la famille royale : le roi Charles assiste aux prières à l’occasion de l’anniversaire de la mort de sa mère

Le roi Charles III s’est rendu à l’église près du domaine royal de Balmoral en Écosse pour prier et réfléchir en souvenir de sa mère, la reine Elizabeth II, dimanche, deuxième anniversaire de sa mort.

Charles, 75 ans, et son épouse Camilla ont passé l’été dans les Highlands écossais, où le défunt monarque est décédé à l’âge de 96 ans le 8 septembre 2022.

Charles et Camilla ont été vus arrivant pour la messe du dimanche matin dans la petite église en granit de Crathie Kirk, le lieu de culte de la famille royale lorsqu’elle séjourne au château de Balmoral, à proximité. L’arrière-arrière-grand-mère de Charles, la reine Victoria, a posé la première pierre de l’église, et Elizabeth y assistait régulièrement.

Charles est monté sur le trône il y a deux ans dimanche, lorsque sa mère est décédée au cours de son jubilé de platine après avoir régné pendant un record de sept décennies.

Sa deuxième année en tant que souverain a été marquée par deux problèmes de santé majeurs : Charles et sa belle-fille Kate, la princesse de Galles, ont annoncé qu’ils avaient été diagnostiqués avec des types de cancer non spécifiés plus tôt cette année.

Le monarque a progressivement repris ses fonctions publiques, participant à des dizaines de visites, de réunions et d’événements. Samedi, Charles, vêtu d’un kilt écossais, et Camilla ont été vus en train de rire et de bonne humeur lors de leur participation aux Braemar Gathering Highland Games, un événement annuel au cours duquel on peut entendre de la cornemuse, des danses des Highlands et des jeux traditionnels, dont le tir à la corde.