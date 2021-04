Les Utah Jazz sont à la recherche d’un retour sur investissement lors du deuxième match consécutif contre l’hôte des Los Angeles Lakers lundi soir.

NBA en direct: Utah @ LA Lakers 19.04



Mardi 20 avril 03h00





Les Lakers ont remporté une victoire de 127 à 115 en prolongation samedi, menés par les 27 points et huit rebonds d’André Drummond. Le meneur de jeu Dennis Schroder a terminé avec 25 points, huit passes et six rebonds.

Cependant, l’entraîneur-chef de l’Utah, Quin Snyder, a reposé Rudy Gobert, Mike Conley Jr et Derrick Favors avec son équipe jouant dans le deuxième match consécutif après une victoire à domicile contre les Indiana Pacers vendredi.

















2:08



Faits saillants des Indiana Pacers contre les Utah Jazz lors de la 17e semaine de la NBA



Le garde de jazz Donovan Mitchell n’a pas non plus joué samedi en raison d’une entorse à la cheville droite qui le gardera à l’écart pour les prochains matchs.

On s’attend à ce que Gobert, Conley Jr et Favors soient disponibles lundi.

« C’était un bon effort », a déclaré Joe Ingles de l’Utah, qui a terminé avec 20 points et 14 passes décisives dans la défaite contre les Lakers. « Beaucoup de gars qui ne jouent généralement pas, ont joué de lourdes minutes et ont fait du bon travail. Je pense que nous pouvons en tirer beaucoup de bonnes choses. »

Concrètement, le retour de Gobert, l’un des meilleurs centres défensifs de la ligue, devrait fournir un ascenseur à l’intérieur. Le Jazz a été dépassé 52-37 par les Lakers samedi.

Le garde de jazz Jordan Clarkson, qui a terminé avec 27 points, un sommet d’équipe, a déclaré que son équipe avait eu du mal à égaler la plus grande formation de Los Angeles, Drummond prenant de la place à l’intérieur.

















2:28



Faits saillants de l’Utah Jazz contre les Lakers de Los Angeles lors de la 17e semaine de la NBA.



«Une fois que nous aurons retrouvé les gars en bonne santé, je pense que nous ferons du bon travail pour maintenir cette peinture et les empêcher d’obtenir des paniers faciles», a déclaré Clarkson.

Los Angeles commence enfin à comprendre comment gagner des matchs sur une base plus cohérente avec LeBron James (cheville) et Anthony Davis (mollet) se remettant toujours de blessures, bien que ce dernier ait maintenant été autorisé pour une activité complète sur le terrain. L’objectif est que les deux joueurs soient de retour sur le terrain avant la fin de la saison régulière le mois prochain.

Les Lakers ont remporté cinq de leurs 10 derniers matchs et ont terminé 4-3 lors d’un récent voyage de sept matchs sans leurs deux superstars.

















1:36



L’entraîneur des Los Angeles Lakers, Frank Vogel, a déclaré qu’Anthony Davis avait été autorisé à s’entraîner en plein contact et qu’il reviendrait bientôt à l’action



« Nous sommes en bonne santé au bon moment, et c’est parfait pour nous », a déclaré l’attaquant des Lakers Markieff Morris. « Avec cette saison folle et avec tous ces matchs – des matchs consécutifs et des jours entre les deux, sans nos deux meilleurs joueurs, nous l’avons maintenu en grande partie. »

« Maintenant, nous les remettons en bonne santé et prêts à faire du bruit. »

Schroder a assumé davantage un rôle de leadership aux deux extrémités du parquet avec James et Davis à l’écart. Au cours des 10 derniers matchs, Schroder a accumulé en moyenne 15,6 points et 7,8 passes décisives par combat.

















0:27



Kyrie Irving et Dennis Schroder ont tous deux été expulsés après une dispute lors du match des Brooklyn Nets contre les LA Lakers.



Le joueur de 27 ans joue également avec des blessures persistantes, y compris un pied infecté qui limite sa mobilité.

«Dennis est un concurrent», a déclaré Drummond. «J’ai joué contre Dennis toute sa carrière, et j’ai une chance de le regarder et de jouer contre lui, et il a toujours été comme ça toute sa carrière.

« Et pour être son coéquipier maintenant et le voir de première main, c’est un joueur incroyable. Il n’abandonne pas. Il joue chaque possession comme si c’était son dernier. Et défensivement, il est beaucoup plus avancé que ce que les gens lui attribuent. «