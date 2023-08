Actual Play est-il prêt pour la télévision ?

C’est le premier vrai jour de Gen Con et je retrouve Ned Donovan et Brian David Judkins dans les suites labyrinthiques du Lukas Oil Stadium. Nous ne pouvons pas entrer dans Sorciers de la côte suite de presse, car apparemment quelqu’un d’autre plus fort que nous a appelé dibs, mais nous nous faufilons dans une suite réservée à quelqu’un nommé « Thor ». Il ne s’est jamais présenté, ce qui était bien pour nous, car nous avons presque immédiatement commencé à faire beaucoup de bruit en parlant du nouveau projet de Donovan et Judkins, Fête de rencontre-l’un des trois spectacles dans lesquels Wizards of the Coast a investi pour mener ses premières incursions à la télévision—le canal FAST appelé Aventures D&D.

Fête de rencontre a commencé comme un populaire podcast de lecture réelle DM par Judkins. Il Le premier épisode est sorti en mars 2019 et, pendant près de trois ans, a suivi un casting de personnages à travers plusieurs arcs incroyables, relatant le passage du temps de six héros dans le Magie : le rassemblement se rencontre J&D cadre de Ravnica . Et maintenant, ils sont sur le point d’entrer dans une nouvelle campagne, sur une scène plus grande que jamais.

Parlez-moi du spectacle, je demande. « Ça déchire », a déclaré Donvan. « Fin de l’interview », interrompit Judkins, mimant se lever de table. Nous rions tous, mais même après quelques indiscrétions, il est clair que ces gars gardent tout – littéralement tout, de l’intrigue aux personnages – sous un couvercle hermétique. La version télévisée de Fête de rencontre jouera le même casting, et ce sera le même genre de format d’une heure « couper l’air mort » que le podcast, mais à part ça, rien à propos de l’émission, sauf qu’il arrive bientôt en streaming n’est plus sur la table . Mais juste ce fait, suffit à m’intéresser.

Lorsqu’on leur a demandé comment ils étaient arrivés sur le radar de Wizard of the Coasts avant Aventures D&D‘ annonce , Donovan dit qu’il s’y est mis. Il a envoyé des e-mails, a eu la chance d’avoir des fans de Fête de rencontre se porter garant pour eux, et Wizards a tenté sa chance (je Si l’un des fans de la série travaillant chez Wizards lit cette interview, Donovan veut vous inviter à boire un verre pour vous remercier ). « Les sorciers ont pris l’appel de notre part, une petite émission indépendante, et nous sommes allés à la réunion, et à la fin, ils nous ont dit, assez ouvertement, que c’était l’idée avec laquelle ils voulaient courir », a déclaré Donovan. Wizards of the Coast cherchait un point d’accès pour le service de streaming, et Fête de rencontre adapter à la loi. « Wizards a toujours été dans notre coin », a précisé Judkins « ils nous ont emmenés à eOne [the former Entertainment division of Hasbro, now sold to Lionsgate ahead of a new brand taking its place ] et nous a lancé. Alors c’est clair que [they’re ] ne pas essayer de dire J&D les fans ce qu’ils vont aimer ; ils produisent du contenu basé sur ce qu’ils ont appris que les fans aiment déjà.

Les deux autres montre que Hasbro ont investi pour Aventures D&D sont des émissions de téléréalité axées principalement sur des personnes que la communauté TTRPG connaît déjà. Le premier est un spectacle humoristique de rencontres avec un public de célébrités avec Matthew Lilliard de Beadle & Grimm, appelé Ver violet plus rapide, tuez ! Tuer!. L’autre est une émission de cuisine intitulée Fête des hérosen utilisant les recettes de Donjons & Dragons‘ livre de cuisine du même nom, mettant en vedette le chef Mike Haracz. Mais Fête de rencontre est peut-être la première émission télévisée Actual Play à passer à la télévision en streaming de cette manière. Il s’agit également très probablement de la première production de jeux réels entièrement couverte par SAG-AFTRA, ce qui signifie que tous les membres de la distribution sont employés via le soutien du syndicat. Contrat de médias électroniques, un dérivé d’un contrat de nouveaux médias . À cette fin, Donovan et Judkins sont ici en leur qualité de producteurs… les membres de la distribution n’étaient pas disponibles pour une interview, car ils étaient retenue promotionnelle wo rk en solidarité avec les grèves contre l’AMPTP.

Judkins décrit Fête de rencontre comme une « histoire en avant Donjons & Dragons une expérience qui peut être consommée en une heure, ” sans rien perdre de l’expérience d’écouter des joueurs talentueux jouant un Donjons & Dragons jeu. Fête de rencontre est une session de jeu réelle de trois heures qui supprime « tout ce qui n’a pas d’importance pour l’auditeur ». L’objectif a toujours été de créer une émission suffisamment courte pour s’asseoir aux côtés des émissions plus longues d’autres séries populaires. -comme les quatre heures Rôle critique séances ou deux heures Enfants d’Earte ruisseaux . Depuis quatre ans, Fête de rencontre s’est vraiment préparé (sans vraiment le savoir) à l’opportunité présentée par le Donjons & Dragons Aventure canal; le saut vers la télévision en réseau.

J À cette fin, Donovan et Judkins ont pris des notes sur ce qui est populaire à la télévision en ce moment. Ce n’est pas un arc court ou une anthologie; Fête de rencontre est une saison de fiction de 22 épisodes d’une heure. En le créant comme une émission de télévision, Judkins voulait s’assurer qu ‘«ils ont conçu une émission plus amusante à regarder qu’à jouer». Donovan a expliqué qu’ils voulaient offrir au public « la meilleure version d’un match à domicile ».

J’interviens avec une question (ces garçons peuvent parler); Comment équilibrez-vous l’histoire et le combat dans une série comme celle-ci alors ? Il y a à peine une pause avant que Judkins ne réponde « très bien » et Donovan rit, ajoutant « d’une main habile ». Ils me taquinent, écrivant la copie marketing avant même que j’aie la chance de comprendre ce que Fête de rencontre (l’émission télévisée) va en fait être tout sur. Je l’ai fait essayer au moins deux fois de plus pour tirer quelque chose de Judkins et Donovan –un résumé de l’intrigue, des personnages, rien. J le plus qu’ils me donneraient, c’est que cette campagne se passe le Côte des épées de Faerûn, et ce n’est pas une continuation de, ou extension à, la série de podcasts .

Nous sommes revenus à la question des combats, cependant . « L’histoire et le combat ne sont jamais séparés », a déclaré Judkins, « le combat est toujours une opportunité pour la croissance du personnage. » C’est une chance pour les joueurs, ainsi que pour les personnages, de déterminer où ils sont assis à la table. «Chaque combat doit être nouveau et il doit être justifié et il doit être lié à l’histoire. Il doit y avoir une raison pour laquelle vous en arrivez aux coups. Les rencontres surprises juste pour des attaques surprises et gagner des points d’expérience n’ont généralement pas d’importance pour l’histoire. Ils pourraient être amusants à jouer à votre propre table – c’est Donjons & Dragonsaprès tout, la plupart des règles sont centrées sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire au combat, mais ce n’est peut-être pas juste lorsque vous essayez de raconter une histoire épisodique.

La plupart des autres émissions de jeu réelles sont produits indépendamment, ce qui signifie que s’ils dépassent leur durée d’exécution typique, ou si leur histoire finit par prendre quelques épisodes supplémentaires, ce n’est pas vraiment un grosse affaire. Mais Fête de rencontre doit, pour la plupart, s’en tenir à un script. Pas un script littéral— mais une sorte de pitch d’ascenseur. Un aperçu des scènes que Judkins pense que l’histoire doit avoir pour se terminer. « Vous devez appeler Wizards », a déclaré Judkins, « Et vous dites: » Voici la chose folle que je veux faire. Tu es d’accord pour que je fasse ça avec ça avec tes affaires ? Et avant de dire non, voici la section du livre qui dit que je peux le faire. ‘ ”

Judkins enverrait le long de propositions géantes pour chaque épisode, pour l’intrigue globale, pour le plan multi-saison, à Wizards . En haut de chaque page de ces propositions se trouve la clause de non-responsabilité « En raison de la nature improvisée de notre jeu, je ne peux pas garantir que tout ici se passera comme il est écrit. » Judkins prépare beaucoup d’histoires, mais il peut jouer avec la structure de l’histoire d’une manière qui n’est pas typique d’une série de jeux réelle. ou même un occasionnel Jeu a la maison. « Le casting est si fort que je n’ai pas trop à m’inquiéter », a expliqué Judkins. « Et si un changement majeur doit être apporté au travail de préparation que j’ai fait, vous savez, nous prenons un troisième déjeuner, je pars en préparation, nous revenons à table. »

Donovan a ajouté à cela. « Notre distribution mérite tout le crédit du monde pour quelque chose que je pense être incroyablement difficile dans ce média, qui est de savoir quand l’histoire n’est pas la leur et de savoir qui soutenir quand. C’est tellement vital parce que sinon vous obtenez des gens qui marchent sur les moments des autres ou que les gens se mettent en travers et pour raconter une histoire qui semble scénarisée quand ce n’est pas le cas, vous devez savoir non seulement de qui il s’agit, mais quel personnage du joueur à la table est la bonne personne à soutenir en ce moment.

Judkins est convaincu que Fête de rencontre va trouver son public. Il l’a déjà fait une fois, et indépendamment. « Je pense [Encounter Party] va vraiment être une évolution dans le divertissement de jeu. Je pense que cela va mettre en valeur des divertissements axés sur l’histoire plutôt que des divertissements de jeu axés sur la personnalité et le gameplay. Donovan a accepté, mais a ajouté que lors du montage, il était clair que ce n’étaient pas seulement les acteurs qui faisaient partie de l’histoire. Au moment où chaque épisode de Fête de rencontre était passé par le découpage, le montage et la post-production, « la caméra ressemble vraiment au huitième joueur à la table. » Quand Fête de rencontre Enfin, nous verrons si le public ressent la même chose. Jusque-là, le podcast est disponible en streaming maintenant.

Aucune date n’a été fixée pour le moment Fête de rencontre sera publié le Aventures D&D.

Cette pièce a été écrite pendant les grèves WGA et SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des scénaristes et acteurs actuellement en grève, l’émission dont il est question ici n’existerait pas.

