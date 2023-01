Actrices de télévision qui ont quitté la maison et la famille pour faire carrière à Mumbai

Bigg Boss 16 : Archana Gautam affronte enfin le poids de Salman Khan ce week-end ka vaar pour son vilain combat avec MC Stan. Stan était tellement frustré par son combat avec Archana qu’il a volontairement demandé une sortie. Et dans la dernière promo, nous voyons Salman Khan dénigrer Archana pour son langage grossier. L’animatrice superstar lui a rappelé qu’en dépit de lui avoir fait comprendre et de plusieurs avertissements, elle continue de dire des cochonneries, et cela a fait d’elle son ennemie. Plus tard, nous avons également demandé à Salman de demander à Stan s’il sentait qu’il avait raison dans son combat avec Archana, ce à quoi le rappeur admet qu’il a utilisé un langage grossier et qu’il aurait dû s’abstenir de le faire.

Regardez la vidéo de Salman Khan s’en prenant à Archana Gautam et lui disant qu’elle est venue sur khairat dans l’émission.

Les téléspectateurs de l’émission accusent enfin Salman d’avoir dénoncé Archana. Un utilisateur a commenté: ” Big Boss est un ONE man show et cet homme, M. Salmaan Khan “. Un autre utilisateur a déclaré : “Fan ke bare mein bolegi ou Kachara bolegi to kya stan chup betega yahi baat ahar archana salman sir se bolti ki app kachare se aaye ho to salman bhai nahi bolte stan ki tarah”.

Salman a même rappelé à Archana que la seule personne qui est revenue à la charité dans la série est elle et personne d’autre et qu’elle devrait immédiatement cesser d’utiliser un langage grossier dans ses combats, sinon les répercussions seront pires. Salman l’a même avertie qu’il la ferait expulser de la maison si elle continuait à être la même dans la maison. Maintenant, nous allons nous demander si cela affecte Archana, et elle changera d’avis ou si elle continue d’être ce pour quoi elle est connue.