Actrices de Bollywood qui prônent la positivité corporelle

Film: Au revoir

Moulage: Amitabh Bachchan, Neena Gupta, Rashmika Mandanna

Directeur: Vikas Bahl

Où regarder : Dans les salles

Revue par : Murtuza Iqbal

Au revoir de Vikas Bahl avec Amitabh Bachchan, Rashmika Mandanna, Neena Gupta et d’autres acteurs est prêt à sortir sur les grands écrans le 7 octobre 2022. La bande-annonce du film a attiré l’attention de tout le monde et cela ressemblait à un film tranche de vie avec une quantité parfaite de comédie et d’émotions. Eh bien, nous n’avons pas beaucoup vu Big B dans les promotions, mais Rashmika a tout mis en œuvre pour promouvoir le film et a créé un bon buzz de sortie. Alors, Goodbye vaut-il votre temps et votre argent, ou dire au revoir à ce film sera une bonne option ? Découvrez dans notre revue ci-dessous

De quoi ça parle

Au revoir concerne Harish (Amitabh Bachchan) et Gayatri (Neena Gupta), et leurs enfants interprétés par Rashmika Mandanna, Pavail Gulati, Abhishekh Khan et Sahil Mehta. Après avoir grandi, les enfants vivent leur propre vie loin de leurs parents. Un jour, Gayatri meurt et toute cette famille se réunit pour ses funérailles. La façon dont cette famille dysfonctionnelle se comporte pendant cette période difficile forme le reste de l’histoire

Ce qui est chaud

Vikas Bahl est connu pour avoir réalisé des films comme Queen, Shaandaar et Super 30. Alors que Queen et Super 30 étaient des films incroyables, Shaandaar n’a pas réussi à impressionner le public. Avec Goodbye, Vikas nous emmène dans une balade émotionnelle. Au cours des 20 à 25 premières minutes, les larmes commenceront à couler de vos yeux. Il y a des moments légers dans le film, mais ceux-ci peuvent vous faire sourire pendant quelques secondes avant de vous rendre à nouveau dans la zone émotionnelle.

Amitabh Bachchan est une légende et il prouve une fois de plus que même à 79 ans, il peut porter un film sur son épaule. Les performances de la mégastar sont tout simplement incroyables. Un petit spoiler ici; dans la seconde moitié, il y a une scène qui, pendant environ 10 minutes, n’a que Big B à l’écran, mais sa performance est si bonne que vous ne vous ennuyez même pas une seconde. Exceptionnel!

Neena Gupta en tant que Gayatri a l’air aussi fraîche qu’une marguerite dans le film, et elle vous fera sourire chaque fois qu’elle apparaîtra sur grand écran. Rashmika Mandanna fait ses débuts à Bollywood avec Goodbye et elle a donné une performance confiante. Les cinéphiles hindi, qui l’ont vue dans Pushpa, pourront voir une Rashmika totalement différente dans Goodbye.

Pavail Gulati, Abhishekh Khan et Sahil Mehta ; tous ces acteurs ont donné des performances très impressionnantes. Elli AvrRam laisse également une trace et a des scènes où elle se démarque. Une mention spéciale à Sunil Grover; il est merveilleux dans son camée prolongé. Après très longtemps, un film est arrivé où tous les acteurs ont eu une très bonne possibilité de jouer et tous brillent.

Outre les performances; une autre chose qui nous impressionne beaucoup est la musique d’Amit Trivedi. Les chansons émouvantes toucheront sûrement les bons accords de votre cœur.

Regardez la bande-annonce d’Au revoir ci-dessous…

Qu’est-ce qui ne l’est pas

Lorsque nous parlons des aspects négatifs de Goodbye, le rythme est quelque chose qui nous vient à l’esprit en premier. Le rythme du film est très lent et cela où parfois, dans quelques scènes, vous pourriez vous désintéresser. Aussi, en première mi-temps, certaines blagues viennent casser le lien affectif, ce qui déçoit un peu.

Alors que Rashmika a donné une bonne performance, son accent du sud de l’Inde ne va pas avec le personnage. Elle joue le rôle d’une fille qui est née et a grandi à Chandigarh et travaille à Mumbai. Mais, elle parle hindi avec un accent du sud de l’Inde, et c’est l’un des points négatifs du film.

Verdict BL : Goodbye n’est pas un Queen ou un Super 30, mais ce n’est même pas un Shaandaar. Vikas Bahl nous emmène dans des montagnes russes émotionnelles avec Amitabh Bacchan à la tête avec sa performance fantastique. Vous pouvez sûrement regarder Goodbye au moins une fois avec votre famille et n’oubliez pas d’emporter des boîtes de mouchoirs avec vous.

Notes : 3/5